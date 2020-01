Meteo del primo weekend di febbraio: che temo farà in Italia, le previsioni e la mappa interattiva.

Siamo arrivati alla fine di gennaio e a un nuovo weekend che comincia con il nuovo mese di febbraio. Dopo giorni caratterizzati dall’alta pressione, che ha portato tempo stabile e mite con sole prevalente quasi ovunque, nel finesttimana non ci saranno grandi cambiamenti. Le condizioni meteo si manterranno sostanzialmente stabili, con temperature ancora miti e in alcuni casi perfino in rialzo e assenza di fenomeni, salvo annuvolamenti al Centro-Nord e qualche disturbo sui settori occidentali. Ecco le previsioni meteo del primo weekend di febbraio. Che tempo farà sull’Italia sabato 1 e domenica 2, giorno della Candelora.

Meteo del primo weekend di febbraio: che tempo farà

Nella settimana che si sta per concludere e che coincide con la fine del mese di gennaio, abbiamo avuto un tempo molto mite per l’inverno, con i giorni della merla, quelli che dovrebbero essere i più fredde dell’anno, caratterizzati da un insolito clima primaverile, con sole e temperature elevate per la stagione. Tutto merito, o colpa a seconda di come la si veda, dell’alta pressione presente sul Mediterraneo e sull’Italia.

Una situazione che si protrarrà anche nel weekend del 1 e 2 febbraio, con temperature in aumento, ma anche con infiltrazioni di aria umida in arrivo da occidente che entreranno nel campo dell’alta pressione, portando nuvole al Centro-Nord e qualche fenomeno sulle regioni tirreniche e parte del Nord-Ovest. Il tempo sarà migliore sulle regioni adriatiche e al Sud, con sole prevalente, anche sulle Alpi nella giornata di sabato. Domenica inizierà a cambiare il tempo, con l’arrivo di un fronte perturbato dalla Francia che porterà un peggioramento sulle Alpi, soprattutto nelle zone di confine, mentre sulle regioni tirreniche sono previsti ancora annuvolamenti irregolari.

La giornata di sabato 1° febbraio sarà caratterizzata da tempo grigio e nuvoloso sulla Pianura Padana, con qualche fenomeno locale, in particolare qualche pioviggine sul Levante ligure. Qualche pioggia è attesa anche sulle Alpi centro-orientali, ma con ampie schiarite. Fenomeni sono attesi anche sull’alta Toscana, mentre sulle restanti regioni tirreniche sono previsti annuvolamenti. Sul versante adriatico e sulle regioni ioniche, invece, il tempo sarà nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite. Il clima sarà mite, con temperature anche fino a 16°-17° C.

Il tempo comincerà a cambiare domenica 2 febbraio, giorno della Candelora, quando si avvicinerà il fronte perturbato in arrivo dalla Francia. Questo porterà un primo peggioramento sulle Alpi centro-occidentali, in particolare sulle zone di confine. La neve, tuttavia, cadrà solo a quote medio-alte per via dell’afflusso delle correnti miti. Altrove il tempo sarà nuvoloso o poco nuvoloso, con addensamenti sul Levante ligure, sull’alta Toscana e sule regioni tirreniche, specie nelle zone interne, ma senza fenomeni rilevanti. Il tempo, invece, sarà caratterizzato da maggiori schiarite altrove, sulla Pianura Padana, dove tuttavia si verificheranno nebbie e foschie nelle prime ore del mattino, e soprattutto sulle regioni adriatiche e ioniche, dove il tempo sarà più soleggiato. Le temperature saliranno ancora, con punte fino a 17° e 19° C al Sud e su Sardegna e Sicilia.

Il tempo cambierà in modo più deciso la prossima settimana. Lunedì sarà ancora stabile e mite, ancora con temperature elevate per la media stagionale e punte addirittura di 20 gradi, al Centro-Sud ma anche sul Piemonte. Poi, a metà settimana, tra il 5 e il 7 febbraio, l’Italia sarà raggiunta da correnti di aria fredda di origine polare, provenienti dal Nord Europa, che porteranno un brusco calo delle temperature, anche con 10 gradi in meno. Non si esclude neve a bassa quota al Centro-Nord.

Ecco in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 1° e 2 febbraio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 1° FEBBRAIO



Italia Settentrionale: molto nuvoloso su Liguria, Valpadana e zone pedemontane, con deboli piogge locali. Il tempo sarà variabile sulle Alpi, ma con sole alternato a fenomeni locali. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 10° e i 14° C. Venti moderati di Libeccio. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: molto nuvoloso sulle regioni tirreniche, con piogge deboli e isolate, soprattutto sull’alta Toscana. Più soleggiato sulla Sardegna e sulla costa dell’Abruzzo. Le temperature saranno stabili, con le massime tra gli 11° e i 15° C. Venti deboli meridionali. Tirreno Settentrionale poco mosso. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico poco mosso, Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: nuvole sulla Sicilia e sulle regioni tirreniche, con qualche debole e isolata pioggia. Maggiori schiarite su Abruzzo e Ionio. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 15° e i 19° C. Venti deboli meridionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 2 FEBBRAIO



Italia Settentrionale: ancora molto nuvoloso al Nord, sulla Liguria di Levante e sulle Alpi, con piogge e neve a quota 1.800-2.000 metri. Tempo migliore altrove, salvo qualche nebbia in pianura e addensamenti di nubi su Veneto e Friuli. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra gli 11° e i 16° C. Venti moderati di Libeccio. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: ancora annuvolamenti sulle regioni tirreniche, specialmente nelle zone interne, ma senza fenomeni. Più soleggiato sulla Sardegna e sul versante adriatico. Le temperature saranno in rialzo, con le massime comprese tra gli 13° e i 16° C. Venti deboli variabili, moderati occidentali sulla Sardegna. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico quasi calmo. Mar di Sardegna mosso, Mar Tirreno da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: nubi irregolari sul versante tirrenico e sulla Sicilia settentrionali, ma senza particolari fenomeni. Tempo più soleggiato sull’Adriatico e sullo Ionio. Le temperature saliranno leggermente, con le massime comprese tra gli 17° e i 19° C. Venti deboli meridionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio da quasi calmo a poco mosso.

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il primo weekend di febbraio? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!

