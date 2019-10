Meteo del primo weekend di ottobre: le previsioni del tempo sull’Italia.

Anche ottobre è arrivato e ha portato con sé il vero autunno, dopo i giorni di caldo estivo di fine settembre. Il cambiamento, come accade sempre più spesso, è stato repentino con lo scontro di masse di aria calda e fredda che hanno scatenato nubifragi, con temporali forti, acquazzoni e raffiche di vento. Le temperature sono precipitate anche di 10 gradi.

Il maltempo è stato portato da una perturbazione atlantica proveniente dal Nord Europa che da metà settimana ha investito tutta Italia da Nord a Sud. Scopriamo che tempo farà nei prossimi giorni e in particolare nel weekend del 5 e 6 ottobre.

Meteo del primo weekend di ottobre sull’Italia

I temporali e le forti raffiche di vento che negli ultimi giorni hanno investito gran parte d’Italia, in particolare il Centro, si attenueranno per lasciare spazio ad un miglioramento delle condizioni meteo. Smetterà di piovere, ma ci saranno ancora le nuvole su buona parte d’Italia, i venti continueranno a soffiare sostenuti e le temperature scenderanno ancora, in particolare le minime.

Un vortice di bassa pressione attivo sull’Europa centro-orientale impedirà l’arrivo dell’alta pressione, ma non avremo più il maltempo dei giorni scorsi. Per lo più cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi, accompagnati anche da schiarite, con qualche pioggia sparsa. Nel weekend il tempo sarà variabile.

Nella giornata di venerdì 4 ottobre i fenomeni della perturbazione di metà settimana saranno in esaurimento al Centro Sud, con al più qualche pioggia locale o rovescio su Calabria e Sicilia Orientale. L’arrivo di nuove correnti fresche e instabili porteranno per soprattutto nubi sull’Italia, intervallate comunque da ampie schiarite. Generalmente, comunque, il tempo sarà stabile. Qualche annuvolamento sarà presente su medio e basso Adriatico e sulla Liguria. Altrove i cieli saranno soleggiati o poco nuvolosi, ma nel corso della giornata le nubi aumenteranno al Nord e poi al Centro. Durante la notte tra venerdì e sabato 5 ottobre sono previste piogge tra alta Toscana, basso Lazio, Campania settentrionale e Sardegna nordoccidentale. Le piogge, dunque, sono attese soprattutto sul versante tirrenico e saranno portate da una nuova perturbazione, la seconda di ottobre, residuo del ciclone “Lorenzo”, che nella giornata di sabato 5 ottobre attraverserà velocemente le regioni meridionali.

Le temperature minime scenderanno sotto i 10 gradi in molte zone del Centro Nord. Invece le massime saliranno in Emilia e sulle regioni centrali. In generale si avranno tra i 28° e i 23° di massima, con punte fino a 26-27° sulle Isole Maggiori. I venti di soffieranno ancora sostenuti, in particolare il Maestrale al Sud Italia.

Nella giornata di sabato 5 ottobre, al Nord i cieli saranno prevalentemente soleggiati, salvo addensamenti di nubi sulle Alpi di confine e possibili piovaschi sull’Alto Adige. Sopra quota 1.700 metri cadrà la neve sulle Alpi nord-orientali, in particolare sull’Alto Adige. Al Centro-Sud il tempo sarà variabile, con maggiori annuvolamenti accompagnati da piogge brevi o rovesci sparsi, soprattutto tra la Campania e la Calabria tirrenica. Più rari i fenomeni su basso Lazio, Basilicata, Puglia e Sicilia settentrionale. Schiarite su Toscana e Sardegna. Le temperature si alzeranno lievemente, da 1 a 4 gradi. I venti soffieranno ancora occidentali, con il rinforzo del Maestrale sulla Sicilia.

Per la giornata di domenica 6 ottobre si prevede un aumento delle nuvole al Nord, a cominciare dal Nord-Est dove il tempo sarà più incerto. Sono attese piogge sparse a fine giornata. Il tempo sarà più soleggiato al Centro ma durerà poco, perché in giornata aumenteranno le nuvole e sono previste piogge a partire dal tardo pomeriggio, soprattutto sui versanti adriatici.

Il maltempo tornerà di nuovo all’inizio della prossima settimana, con un nuovo fronte freddo, annunciato da 3bmeteo.it già nella notte tra domenica e lunedì 7 ottobre.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 5-6 ottobre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 5 OTTOBRE

Italia Settentrionale: al Nord giornata di sole, tranne qualche nube sparsa al mattino sul Triveneto e qualche fenomeno residuo sulle Alpi di confine in Alto Adige, con possibili nevicate otto i 2000 metri. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 19° e i 23° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure molto mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo ancora instabile al Centro, con cieli coperti, piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al mattino su Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Nella seconda parte della giornata il tempo migliorerà, con schiarite sulla Toscana. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 19° e i 23° C. Vento localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno mosso, Mare Adriatico da quasi calmo a mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: maltempo al Sud sui versanti tirrenici, con annuvolamenti e piogge diffuse, che si estenderanno nelle pomeriggio alle altre regioni peninsulari e al Gargano. Le temperature sono attese in lieve rialzo, con le massime comprese tra i 20° e i 25° C. Venti moderati di Levante. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio da poco mosso a mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 6 OTTOBRE

Italia Settentrionale: tempo discreto ma le nubi aumenteranno durante la giornata, mentre alla sera è attesa qualche pioggia sparsa. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 19° e i 23° C.

Italia Centrale: al Centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ma con nubi sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna, ma con scarsi fenomeni. Le temperature saranno in lieve rialzo, con le massime comprese tra i 19° e i 24° C.

Italia Meridionale: tempo variabile al Sud, con schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi, possibili piovaschi sparsi. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime comprese tra 21° e 25° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il primo weekend di ottobre? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!