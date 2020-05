Meteo del secondo weekend di maggio: arriva il caldo, che tempo farà in Italia. La mappa interattiva.

Il secondo weekend del mese di maggio sarà all’insegna del bel tempo, con sole e temperature in rialzo, in un anticipo d’estate. Sarà il primo weekend dopo quasi due mesi di quarantena in cui potremo uscire per fare passeggiate e attività motoria all’aria aperta anche lontano da casa. Attenzione però, unimamme, rispettate sempre le norme di sicurezza, mantenendo le distanze dagli altri e indossando la mascherina nei luoghi affollati e al chiuso. Seguite tutte le indicazioni delle autorità, per non incorrere in pericoli per voi e per gli altri. Detto questo, il tempo del prossimo fine settimana favorirà le passeggiate e lo stare all’aria aperta. Ecco le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo del secondo weekend di maggio: il tempo in Italia

La rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia porterà tempo più stabile alla fine di questa settimana e nel weekend. Avremo cieli soleggiati, al più velati e un rialzo delle temperature con un anticipo d’estate. In alcune zone le massime potranno raggiungere anche i 28°, sarà l’effetto di correnti provenienti dal Nord Africa. I cieli saranno offuscati dal passaggio di velature e stratificazioni alte, che venerdì 8 maggio interesseranno diverse regioni, soprattutto a Ovest. Le nubi si intensificheranno al Nord durante il weekend, con possibili piogge sulle Alpi. Il tempo cambierà nella giornata di domenica 10 maggio, quando una nuova perturbazione raggiungerà le regioni di Nord-Ovest, preceduta da un fronte più debole che porterà qualche pioggia alla mattina sulle zone interne del Centro Italia, in particolare sul Lazio.

Nella giornata di venerdì 8 maggio l’alta pressione, come abbiamo accennato, favorirà il bel tempo, con un rialzo delle temperature. I cieli saranno offuscati da velature e alte stratificazioni, ma il tempo sarà stabile e buono. Qualche addensamento di nubi più compatto coprirà i cieli sulle Alpi a partire dal pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo.

Sabato 9 maggio si confermerà il tempo stabile, anche se non completamente soleggiato, sempre per la presenza di velature e stratificazioni, con qualche nube in più al Nord. Sulle zone alpine sono attesi piovaschi. Le temperature saranno ancora elevate, con punte fino a 16°-17° C al Nord. Da domenica 10 maggio il tempo comincerà a cambiare, prima per l’arrivo di una debole corrente perturbata dalla Penisola Iberica che interesserà il Centro-Sud, con nubi estese ma fenomeni rari e sparsi. Poi con l’arrivo di un fronte più attivo da Nord-Ovest, che porterà un peggioramento del tempo sulle regioni nordoccidentali e sulla Sardegna, poi durante la notte in estensione sul resto del Nord e l’alta Toscana. Le temperature scenderanno lievemente al Nord-Ovest, ma nel complesso si manterranno stabili, mentre sulla Sardegna potranno arrivare anche fino a 30°.

All’inizio della prossima settimana, invece, sono previste piogge intense e temporali al Centro-Nord, con un abbassamento delle temperature. Il tempo, invece, sarà più stabile al Sud.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per secondo weekend di maggio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 9 MAGGIO

Italia Settentrionale: bel tempo prevalente ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto per il transito di velature e stratificazioni, a tratti più compatte. Nel pomeriggio sono previsti piovaschi sulle zone alpine. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra i 23° e i 27° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo stabile e asciutto su tutte le regioni, con cieli soleggiati, offuscati solo da velature o nubi alte in transito in mattinata. Mentre nel pomeriggio sono attese maggiori schiarite. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 25° e i 28° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Tirreno da calmo a mosso, Mare Adriatico da calmo a poco mosso, Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: ovunque tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 24° e i 27° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Tirreno meridionale molto mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio Meridionale poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 10 MAGGIO

Italia Settentrionale: tempo stabile e asciutto nella prima parte della giornata, con peggioramento da pomeriggio e sera, con le prime piogge su Piemonte e Liguria, in particolare sui rilievi alpini occidentali, in estensione durante la notte alle alter regioni. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 23° e i 27° C.

Italia Centrale: nubi in aumento sulle regioni tirreniche, con qualche debole pioggia sul Lazio e le zone interne. Tempo migliore sulle regioni adriatiche, con qualche annuvolamento. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 24° e i 29° C.

Italia Meridionale: tempo stabile e asciutto ovunque, con qualche nube sulle regioni tirreniche, ma senza fenomeni. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 24° e i 27°.

Di seguito la mappa interattiva:



Unimamme, uscite con prudenza e tenete d’occhio le previsioni del tempo!

