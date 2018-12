Meteo dell’ultimo weekend di dicembre: le previsioni meteo per l’ultimo finesettimana dell’anno.

Fine anno con tempo mite, grazie all’anticiclone presente sull’Europa occidentale. Le previsioni meteo annunciano tempo stabile e prevalentemente asciutto su tutta Italia negli ultimi giorni dell’anno, salvo qualche fenomeno sui versanti basso adriatico e ionico.

Nonostante le temperature miti, soprattutto in montagna e in collina, le condizioni meteorologiche resteranno invernali, soprattutto nelle pianure e in particolare in Val Padana, che sarà interessata da nebbie e foschie, con temperature più basse rispetto alle quote più elevate. Una situazione che purtroppo favorisce l’accumulo di polveri sottili e sostanze inquinanti. Nubi basse sono attese sulle coste tirreniche, mentre sulle altre zone d’Italia il tempo sarà soleggiato, salvo qualche velatura o transito di nuvole.

Per l’ultimo giorno dell’anno è atteso un transito di aria fredda in arrivo dai Balcani che lambirà il versante adriatico e porterà un calo delle temperature soprattutto al Sud, con possibile instabilità sulla Puglia. Il freddo vero e proprio, invece, arriverà solo in prossimità dell’Epifania, quando è atteso un cambiamento importante delle condizioni meteorologiche.

Nella giornata di venerdì 28 dicembre sarà molto nuvoloso soprattutto sulla Liguria di Levante, sulla Toscana medio-alta e sulla Sardegna, ma non sono attesi fenomeni. Sull’arco alpino il cielo sarà velato, mentre sulla Pianura Padana e sul versante adriatico sono attese nebbie diffuse e foschie, in particolare sulle Marche. Altrove il tempo sarà più soleggiato e asciutto. Al Sud è atteso bel tempo, con cielo sereno e poco nuvoloso, eccetto qualche nube sulle coste tirreniche meridionali e sul Salento. Le temperature saranno stabili al Sud e al Centro Italia, mentre aumenteranno al Nord.

Vediamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend del 29-30 dicembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 29 DICEMBRE

Italia Settentrionale: al Nord è atteso bel tempo su Alpi e Prealpi, mentre saranno presenti nebbie o nubi basse tra Val Padana e l’alto Adriatico, in sollevamento nelle ore diurne. Non sono attesi particolari fenomeni. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra 8° e 13° C. Venti variabili. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: sulla Toscana, sulla Sardegna e le coste adriatiche il tempo sarà nuvoloso, mentre sarà soleggiato altrove al Centro, con qualche nebbia notturna nelle valli. I fenomeni saranno assenti. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 9° e i 13° C. Venti variabili o deboli. Mar Tirreno settentrionale calmo, centrale poco mosso o calmo. Mar Adriatico meridionale e centrale mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna quasi calmo.

Italia Meridionale: al Sud il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento sul Salento e sul basso Tirreno. Fenomeni assenti. Le temperature saranno stabili, massime comprese tra i 10° e 14° C. Venti settentrionali. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia poco mosso. Mar Ionio meridionale poco mosso, settentrionale mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 30 DICEMBRE

Italia Settentrionale: meteo prevalentemente soleggiato quasi ovunque al Nord, eccetto qualche annuvolamento in Alto Adige e nebbie notturne sulle pianure. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 7° e i 12° C.

Italia Centrale: sul Centro Italia i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con nebbie o foschie sulle pianure e vallate nelle ore più fredde, di notte e all’alba. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 10° e i 13° C.

Italia Meridionale: il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso al Sud, ma con nubi in aumento a partire dal pomeriggio sul basso Adriatico, con piogge in Puglia. Le temperature si prevedono stabili, con le massime comprese tra gli 11° e i 14° C.

Invece, per il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, la tendenza meteo annuncia nubi con schiarite sulle Alpi e sereno altrove al Nord Italia, con nubi sparse e schiarite sulla Romagna. Il tempo sarà sereno sui versanti tirrenico e adriatico e sulla dorsale appenninica al Centro e al Sud, salvo qualche nube in transito sul versante adriatico. Sereno anche sulla dorsale calabra. Su Sicilia e Sardegna sono attese nubi sparse con ampie schiarite o cielo sereno.

Di seguito la mappa interattiva:



Di seguito la mappa interattiva: