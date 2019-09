Meteo dell’ultimo weekend d’estate: le previsioni del tempo sull’Italia. Cosa ci aspetta.

Siamo arrivate all’ultimo weekend d’estate, care unimamme. Anche se il tempo è già cambiato, con le piogge e i temporali degli ultimi giorni che hanno portato un deciso calo delle temperature e un clima più autunnale, l’autunno vero e proprio avrà inizio lunedì 23 settembre. Intanto scopriamo insieme il meteo del weekend di sabato 21 e domenica 22 settembre e vedere se potremo goderci ancora un po’ di sole.

Meteo dell’ultimo weekend d’estate: 21-22 settembre

Il weekend del 21 e 22 settembre sarà ufficialmente l’ultimo dell’estate e ci regalerà ancora un po’ di sole e caldo, prima dell’arrivo definitivo dell’autunno. Dopo i temporali degli ultimi giorni, infatti, che hanno interessato un po’ tutta Italia, tornerà il bel tempo, con sole e rialzo delle temperature, anche se per poco. Il meteo del prossimo weekend sarà infatti variabile, con gli ultimi sprazzi d’estate e l’arrivo di una nuova perturbazione.

Nel finesettimana è attesa una rimonta dell’alta pressione che riporterà il sole sull’Italia, insieme a un lieve aumento delle temperature. Non farà caldo come nello scorso weekend, ma forse sarà un’occasione per un ultimo weekend al mare, prima dell’arrivo ufficiale dell’autunno, lunedì 23 settembre. Il bel tempo non sarà uniforme su tutta Italia e in alcune zone avrà durata breve. Ecco le previsioni meteo degli esperti.

Il maltempo degli ultimi giorni, portato da una perturbazione proveniente dal Nord Europa, è in esaurimento, dopo aver portato piogge, temporali e rovesci su tutta Italia, soprattutto al Nord, dove si sono avuti i fenomeni più intensi, poi al Centro. L’estate, però, non è ancora finita. Avremo ancora qualche scampolo di sole con temperature gradevoli. Nelle prossime ore, infatti, sono attese nuove schiarite e il ritorno del sole e del caldo.

Il tempo inizierà a migliorare al Nord Italia, con schiarite su Triveneto e Alpi, eccetto qualche variabilità sul Trentino e le ultime piogge su Piemonte e Romagna, con fenomeni in esaurimento sulla Pianura Padana. Il tempo migliorerà gradualmente anche al Centro e successivamente anche al Sud, l’ultima parte d’Italia raggiunta dalla perturbazione dal Nord Europa.

Nella giornata di venerdì 20 settembre è atteso un generale miglioramento, con piogge e temporali solo al Sud, su Calabria, Sicilia nord-orientale e Puglia, mentre sul resto d’Italia tornerà il sole, con schiarite o cieli poco nuvolosi. Sarà coperto invece sulle regioni di Nord-Ovest. I fenomeni poi si attenueranno e le schiarite aumenteranno nel corso della giornata. Quindi nel weekend del 21-22 settembre tornerà il bel tempo ovunque, grazie alla rimonta dell’alta pressione.

Sull’Italia sarà tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con le temperature che torneranno ad aumentare seppure lievemente. Il bel tempo, però, non durerà a lungo e già nel corso del weekend i primi effetti di una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico cominceranno a farsi sentire sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna. Altrove, invece, il tempo si manterrà più a lungo stabile. I più fortunati potranno godere di un weekend quasi intero di bel tempo.

Nella giornata di sabato 21 settembre prevarrà l’alta pressione, portando tempo stabile quasi ovunque, su tutte le nostre regioni, con cieli soleggiati e rialzo delle temperature. Le uniche eccezioni saranno qualche annuvolamento sulla Sardegna e sulla Sicilia ionica, con possibili fenomeni sulla Sicilia nord-orientale. Nel corso della giornata, tuttavia, le nubi aumenteranno al Nord-Ovest, fino al ritorno delle piogge nel pomeriggio su Piemonte, in particolare sulle Alpi, sulla Liguria e sull’alta Toscana. Altrove farà bel tempo, una condizione di cui approfittare per un ultimo sole e bagno al mare.

Nella giornata di domenica 22 settembre, la perturbazione atlantica sul Nord-Ovest si intensificherà, portando nuove piogge e rovesci. Il maltempo peggiorerà su Piemonte e Liguria e nel corso della giornata saranno raggiunte dai fenomeni anche la Valle d’Aosta meridionale, la Lombardia occidentale e l’Emilia. Piovaschi si potranno verificare anche in Sardegna. Nella seconda parte di domenica le piogge e i temporali si estenderanno alle regioni centro-settentrionali tirreniche. Sarà investita dal maltempo tutta la Toscana, che sabato era stata in parte risparmiata. Poi i fenomeni arriveranno su Lazio e alta Campania. A metà della giornata è previsto anche uno sconfinamento dei fenomeni sulle regioni adriatiche. Sul resto d’Italia, invece, il cielo sarà velato o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti a Ovest. In serata il tempo peggiorerà quasi ovunque, con un aumento delle nuvole e un intensificarsi dei fenomeni.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 21-22 settembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 21 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: previsti addensamenti nuvolosi su Ali e Prealpi senza fenomeni, bel tempo altrove, ma in serata è atteso un peggioramento al Nord-Ovest, con piogge sul Piemonte. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 21° e 23° C. Venti moderati settentrionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con addensamenti in aumento su Sardegna e zone tirreniche. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 22° e 27° C. Venti moderati meridionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso, Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: maltempo in esaurimento con gli ultimi addensamenti di nubi e qualche piovasco sulla Sicilia orientale. Il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 22° e 26° C. Venti moderati di direzione variabile. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 22 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: il tempo tornerà instabile al Nord-Ovest con piogge e rovesci, peggiorerà anche sulle restanti regioni settentrionali con fenomeni più diffusi in serata. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 21° e 23° C.

Italia Centrale: tempo instabile anche al Centro, in particolare su Toscana, Umbria e Lazio con piogge in intensificazione dal pomeriggio, nubi in aumento altrove. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 22° e 27° C, ma saranno in calo a Ovest.

Italia Meridionale: tempo stabile al Sud, con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche annuvolamento è atteso in serata sulla Campania. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 23° e 28° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per l’ultimo weekend d’estate? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!