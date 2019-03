Meteo del ultimo weekend di marzo: bel tempo sull’Italia e caldo. La mappa interattiva.

Sarà un weekend all’insegna del bel tempo, del sole e di un deciso rialzo delle temperature, grazie all’alta pressione che presente su tutta Italia. Le zone più calde saranno il medio alto Tirreno e il Settentrione. Le previsioni meteo per sabato 30 e domenica 31 marzo.

Ricordiamo che questo weekend torna l’ora legale, dovrete spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro.

Meteo del weekend: il tempo sull’Italia

L’alta pressione che si sta estendendo sull’Europa occidentale e sull’Italia porterà un weekend di tempo stabile e soleggiato, con un deciso aumento delle temperature, in particolare al Nord Italia. Dopo gli ultimi fenomeni instabili che hanno colpito soprattutto l’estremo Sud, tutta la Penisola nell’ultimo finesettimana di marzo sarà interessata dal bel tempo, con sole quasi ovunque e temperature primaverili. Al Nord e sui settori tirrenici le massime supereranno i 20° C.

Il bel tempo e il caldo, tuttavia, non dureranno, la prossima settimana, infatti, arriverà una nuova corrente di aria fredda che porterà pioggia, temporali, neve in quota e un nuovo ribasso delle temperature. Il tempo cambierà gradualmente tra il 2 e il 3 aprile, con le prime velature già da lunedì 1° aprile. È ancora troppo presto per dire che siamo in piena primavera.

Nella giornata di sabato 30 marzo l’alta pressione che insiste sull’Europa porterà tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, salvo qualche velatura sul versante adriatico e alcune nubi sparse sulle regioni meridionali della Penisola. Le temperature saranno in aumento, leggermente nei valori minimi e in misura maggiore in quelli massimi, fino a raggiungere i 18/21° C al Nord e sulle regioni del medio e alto Tirreno. Invece sull’Adriatico e al Sud, le temperature saranno più basse, per via di un residuo afflusso di correnti settentrionali che manterranno le temperature massime sui 14/17° C.

Domenica 31 marzo il tempo sarà ancora stabile, grazie sempre all’anticiclone, e il sole splenderà ovunque, salvo qualche innocua nube di passaggio sulle regioni del basso Tirreno, in particolare tra la Calabria e la Sicilia nord-orientale. Le temperature continueranno ancora a salire al Nord, sia nei valori minimi che in quelli massimi, con punte fino a 23° C al Nord-est, mentre si attesteranno sui 18-22° sul resto dell’Italia settentrionale e sui 17-21° sul medio-alto Tirreno. Altrove i valori saranno più bassi, comunque in aumento rispetto a sabato.

In dettaglio le previsioni del tempo sull’Italia per il weekend del 30-31 marzo 2019.

PREVISIONI METEO PER SABATO 30 MARZO

Italia Settentrionale: tempo stabile su tutte le regioni del Nord, grazie all’anticiclone, con cieli sereni e soleggiati, eccetto qualche sottile velatura sul Nord-est. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 19° e i 21°. Venti settentrionali. Mar Ligure quasi calmo, Mare Adriatico settentrionale quasi calmo.

Italia Centrale: al Centro tempo stabile con cieli sereni, salvo qualche sottile velatura sulla Sardegna e sulle regioni adriatiche. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 15 e i 20° C. Venti settentrionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo stabile e buono quasi ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno lievemente, con le massime comprese tra i 13° e i 16° C. Venti settentrionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 24 MARZO

Italia Settentrionale: ancora bel tempo al Nord, grazie all’alta pressione, con sole che splende ovunque, salvo qualche sottile velatura. Le temperature aumenteranno ancora, con le massime comprese tra i 20° e 23° C. Vento di Maestrale. Mar Ligure calmo, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: anche sulle regioni del Centro insiste l’anticiclone, con tempo stabile e soleggiato. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 16° e i 20° C. Vento di Maestrale. Mar Tirreno da quasi calmo a poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo stabile anche sulle regioni meridionali, con cieli sereni e soleggiati, eccetto qualche nube isolata sulla Calabria tirrenica. Le temperature saliranno lievemente, con le massime che raggiungeranno valori compresi tra i 14° e i 17° C. Vento di Maestrale. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio Meridionale mosso.

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per l’ultimo weekend di marzo? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!