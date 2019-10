Meteo dell’ultimo weekend di ottobre: bel tempo sull’Italia. Le previsioni per sabato e domenica.

Siamo arrivate all’ultimo weekend di ottobre, care unimamme, anche se non ancora alla fine del mese, mancano ancora alcuni giorni e il prossimo weekend sarà quello della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. In attesa delle feste di novembre, scopriamo intanto le previsioni meteo dell’ultimo weekend di ottobre. Che tempo farà sull’Italia.



Vi ricordiamo, poi, che nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora solare, dunque vanno spostate le lancette dell’orologio un’ora indietro.

Meteo dell’ultimo weekend di ottobre in Italia

La settimana sta volgendo al termine con una perturbazione che da giorni sta colpendo il Nord-Ovest, soprattutto Piemonte e Liguria dove molte zone purtroppo sono state colpite da violenti nubifragi che hanno causato allagamenti, alluvioni e frane. Le piogge hanno interessato anche i settori tirrenici centrali e il maltempo, almeno sulle zone occidentali d’Italia, continuerà anche venerdì, poi nel weekend la situazione migliorerà con tempo stabile quasi ovunque salvo che sulle Isole Maggiori, dove persisterà il maltempo.

Nella giornata di venerdì 25 ottobre arrivano i primi miglioramenti al Nord-Ovest e sull’alto Tirreno, mentre la perturbazione, bloccata ad Est dall’alta pressione presente sui Balcani, si sposterà più a Sud, portando piogge e temporali sulle regioni tirreniche centro-meridionali e su Sardegna e soprattutto sulla Sicilia, dove i fenomeni potranno essere anche intensi. Venerdì al Nord sono previsti alcuni fenomeni residui, con cieli nuvolosi su basso Piemonte ed Emilia, che si attenueranno in giornata, con schiarite soprattutto sui settori orientali. Al Centro si prevedono addensamenti di nubi sul versante tirrenico e sulle zone interne appenniniche, con possibili piogge al mattino sul Lazio. Sul resto delle regioni centrali il tempo sarà più stabile, con ampie schiarite sul versante adriatico. Sulla Sardegna il tempo sarà instabile, con piogge in intensificazione e possibili temporali. Anche parte del Sud sarà interessata dal maltempo, in particolare le regioni tirreniche, con piogge e temporali, frequenti sulla Calabria. I fenomeni si attenueranno in serata. Invece il tempo sarà molto instabile sulla Sicilia, con piogge e temporali anche forti sui settori orientali, con possibili nubifragi locali sulle province di Catania e Messina e sui Monti Peloritani, con rischio di criticità idrogeologiche. Sull’Adriatico e sulla Ionio meridionale il tempo sarà asciutto, con schiarite.

Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 ottobre, rimonterà l’anticiclone portando bel tempo su gran parte d’Italia, salvo le instabilità sulle Isole Maggiori. La perturbazione, in atto venerdì su parte d’Italia, sarà allontanata dalla rimonta dell’anticiclone. Nel finesettimana i fenomeni saranno rari o in esaurimento, tranne che sulla Sardegna e sulla Sicilia, dove continuerà il maltempo. In particolare in Sicilia i fenomeni potranno essere intensi. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà stabile e buono, con cieli soleggiati o poco nuvolosi.

Per la giornata di sabato 26 ottobre si prevedono piogge sparse sulla Sardegna, in particolare sul versante tirrenico, con precipitazioni anche a carattere di rovescio, comunque in attenuazione nel corso della giornata. Il tempo sarà variabile in Sicilia, con fenomeni ancora sul versante ionico, in intensificazione in serata. Al mattino sono attese alcune piogge sulla Calabria. Sul resto d’Italia il tempo sarà bello e stabile grazie all’anticiclone, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, salvo qualche foschia o nebbia nelle ore più fredde sul medio-basso Adriatico, nelle conche appenniniche e lungo il Po.

Domenica 27 ottobre sarà presente ancora il bel tempo su gran parte d’Italia, mentre il tempo continuerà ad essere instabile sulle Isole Maggiori. I fenomeni si intensificheranno sul versante ionico della Sicilia, per poi attenuarsi in serata. Sulla Sardegna sono attesi addensamenti nuvolosi, accompagnati da isolati piovaschi sul versante tirrenico, poi in esaurimento con schiarite. Al mattino sono attese nebbie o foschie sulla Pianura Padana, sul basso Adriatico e conche appenniniche. Le nubi aumenteranno in giornata su Liguria e Alpi.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 26-27 ottobre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 26 OTTOBRE

Italia Settentrionale: giornata di bel tempo generale, con foschie e nebbie locali sulla Pianura Padana nelle ore notturne e al mattino. Le temperature saranno in lieve rialzo, con le massime comprese tra i 20° e i 24° C

Italia Centrale: bel tempo, stabile e soleggiato, salvo nebbie e foschie nelle valli durante la notte. Sulla Sardegna insisterà l’instabilità, con piogge e acquazzoni. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 20° e i 24° C.

Italia Meridionale: tempo instabile tra la Sicilia e la bassa Calabria, con locali rovesci. Altrove il tempo sarà stabile e soleggiato. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 21° e i 25° C.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 27 OTTOBRE

Italia Settentrionale: bel tempo, ma con nebbie e foschie nella notte e al mattino sulla Pianura Padana. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 20° e i 24° C.

Italia Centrale: tempo stabile e soleggiato al Centro, salvo nebbie e foschie notturne sulle valli. Sulla Sardegna insisterà ancora il tempo variabile, seppure in attenuazione. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 20° e i 24° C.

Italia Meridionale: in Sicilia continua ancora il maltempo, con piogge e acquazzoni anche se in esaurimento. Altrove il tempo sarà più stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 21° e i 25° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per l’ultimo weekend di ottobre? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!