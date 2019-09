Meteo dell’ultimo weekend di settembre: che tempo farà sull’Italia.



Torna un weekend di tempo stabile e soleggiato, con qualche eccezione, e temperature in salita. Dopo le perturbazioni di metà settimana, che hanno portato pioggia un po’ ovunque e anche temporali intensi, torna il bel tempo sull’Italia con temperature estive, decisamente sopra la media stagionale. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo dell’ultimo weekend di settembre: il tempo sull’Italia

Le previsioni del tempo annunciano un ultimo weekend di settembre all’insegna del caldo e del sole, praticamente quasi ovunque, salvo qualche eccezione. Sarà un clima estivo, animalo per la media stagionale, con temperature anche sopra i 28 gradi. Un ultimo scampolo d’estate prima dell’arrivo di ottobre e dell’autunno vero e proprio. Farà caldo fino a lunedì 30 settembre incluso. Il bel tempo sarà merito della rimonta dell’anticiclone. Attenzione, però, non ci sarà sole e caldo dappertutto, in alcune zone d’Italia pioverà o sarà nuvoloso a causa dell’arrivo di correnti umide di origine atlantica. In ogni caso le temperature saranno elevate, sui valori tipici dell’estate.

Nell’ultimo weekend di settembre, grazie all’alta pressione portata dall’anticiclone, sull’Italia il tempo sarà stabile e quasi estivo. I cieli saranno soleggiati quasi ovunque fino all’inizio della prossima settimana, salvo qualche disturbo sulle regioni settentrionali, sull’alta Toscana e sulle regioni ioniche, a causa delle correnti umide di origine atlantica che entreranno nel campo dell’alta pressione.

Nel corso del weekend le temperature aumenteranno fino a raggiungere valori tipici di fine estate, con le massime che arriveranno a 24-26° C sulla Pianura Padana e sulle regioni centrali e con punte fino a 28° e perfino 30° C sulle zone interne della Puglia e su Sicilia e Sardegna. Le temperature elevate, tuttavia, porteranno foschie e nebbie in Pianura Padana al mattino presto.

Nella giornata di venerdì 27 settembre il tempo sarà stabile e soleggiato in quasi tutta Italia, salvo per qualche nube irregolare di passaggio e piogge deboli e locali sulle Prealpi sul Levante Ligure e sull’alta Toscana, mentre nel pomeriggio potrà piovere sulle zone interne della Calabria e alla sera sul Friuli Venezia Giulia.

Anche la giornata di Sabato 28 settembre sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con ampie schiarite sul Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna, nubi sparse sul resto del Nord Italia e sui versanti tirrenici. Si prevede, inoltre, qualche piovasco su alta Toscana, sulla provincia di La Spezia, sulle Prealpi di Lombardia e Veneto e soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Sul resto d’Italia il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso. Le temperature saliranno temperature saliranno, con punte di 24-26° sulla bassa Val Padana e punte addirittura di 28° nell’entroterra della Romagna. Nelle zone interne del Centro, le massime raggiungeranno fino a 27° C nelle Marche. Più alti i valori al Sud, con massime previste di 26-27° e punte anche di 30° C in Puglia, nel Catanese e in Sardegna nell’entroterra del cagliaritano. Le minime saranno in lieve aumento al Centro-Nord con valori di 15-16° C.

La giornata di domenica 29 settembre si manterrà sostanzialmente invariata rispetto a sabato, con tempo stabile, temperature elevate e sole quasi ovunque. L’unica eccezione sarà ancora una volta il Nord Italia più soggetto a variabilità, con addensamenti di nubi e alcune piogge sparse su Levante Ligure, su alta Toscana, zone interne del Lazio e Friuli Venezia Giulia. Alla sera aumenteranno le nuvole sulle Alpi, con qualche possibile fenomeno sui settori centro-orientali. Sulle regioni tirreniche sono previsti annuvolamenti sparsi. Le temperature si manterranno stabili in Val Padana, con le massime tra i 24° e i 26° C e punte fino a 27° sull’Emilia orientale. Al Centro le temperature saranno tra i 25 e i 26° C nelle zone interne. Al Sud si raggiungeranno i 26-28° C, addirittura con punte di 30°-31° sul Tavoliere della Puglia, sulla provincia di Catania e sull’entroterra del cagliaritano in Sardegna. Le minime saranno stabili al Centro Nord, con valori sui 15°-16° C.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 28-29 settembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 28 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: tempo con nuvolosità irregolare, più densa su Liguria centro-orientale e sull’arco alpino, soprattutto centro-orientale, con locali piovaschi o deboli piogge. Bel tempo con sole altrove. Le temperature saranno stabili, con lavori massimi compresi tra 22° e 26° C. Venti meridionali.Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo prevalentemente soleggiato, eccetto per qualche foschia mattutina nelle vallate dell’entroterra e addensamenti nuvolosi sull’alta Toscana, senza fenomeni. Le temperature rimarranno stabili, con le massime comprese tra i 23° e i 27° C, in lieve aumento sulla Sardegna. Venti meridionali. Mar Tirreno da calmo a poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a calmo. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna poco mosso.

Italia Meridionale: bel tempo con cieli soleggiati quasi ovunque o poco nuvolosi, senza fenomeni. Le temperature saranno stabili o in lieve aumento, con le massime comprese tra i 23° e i 27° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Mar Ionio mosso, Stretto di Sicilia poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 29 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: sarà una giornata caratterizzata ancora da nuvolosità irregolare su Levante ligure e Alpi centro-orientali, con deboli piogge sulla provincia di La Spezia. Altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Le temperature saranno stabili, con le massime tra comprese tra i 22° e 25° C.

Italia Centrale: il tempo sarà stabile e soleggiato salvo annuvolamenti, con nubi in aumento sulla Toscana in serata e alche pioggia la notte. Le temperature saranno stabili con le massime comprese tra i 2° e i 27° C.

Italia Meridionale: al Sud farà bel tempo quasi ovunque, salvo qualche addensamento nuvoloso sulle coste di Campania e Calabria. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 24° e i 28° C.

