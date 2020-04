Meteo del weekend del 1° maggio: che tempo farà in Italia. Le previsioni e la mappa interattiva.

Dopo le festività di Pasqua e del 25 aprile, anche il 1° maggio dovremo ancora restare a casa, per via delle misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus, che finalmente negli ultimi giorni sta registrando numeri molto buoni, con aumenti record di guariti e diminuzioni nei nuovo malati. Dal 4 maggio finalmente avremo maggiore libertà di uscire ma ancora con diverse limitazioni. Saremo comunque più liberi di fare passeggiate, frequentare parchi e spiagge e fare visita ai parenti, ma una persona alla volta, con il distanziamento e la mascherina.

Per quanto riguarda il meteo, questa settimana abbiamo avuto un tempo perturbato un po’ in tutta Italia, con piogge e vento portati da una perturbazione di origine atlantica. La situazione è migliorata a metà settimana, ma al Nord già nella giornata di giovedì 30 aprile sono tornati le piogge e i temporali. Per il 1° maggio è previsto un miglioramento generale del tempo, ma una nuova perturbazione raggiungerà le Alpi occidentali, mentre qualche fenomeno sparso è atteso lungo la dorsale appenninica. Sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile, soleggiato, al limite con qualche velatura, o poco nuvoloso. Scopriamo le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 1° maggio.

Meteo del weekend del 1° maggio in Italia: le previsioni

Ecco il tempo che ci aspetta per questo fine settimana.

Venerdì 1° maggio una nuova perturbazione raggiungerà le Alpi occidentali portando ancora piogge e rovesci. Il maltempo raggiungerà anche alle regioni nord-orientali, con piogge soprattutto sulle Alpi di confine e cieli nuvolosi. Qualche temporale in estensione sull’alta Pianura Padana, altri fenomeni sulla bassa Pianura, il Levante ligure e l’alta Toscana. Mentre sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile, con cieli soleggiati o poco nuvolosi. Tempo più variabile sulla dorsale appenninica e sul basso Tirreno, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature saranno stabili o in lieve calo.

Nella giornata di sabato 2 maggio sono previsti ancora fenomeni sulle Alpi occidentali, con un peggioramento del tempo che porterà rovesci che raggiungeranno anche le Alpi orientali di confine. Il tempo sarà più stabile sul resto d’Italia, con maggiori schiarite, ma qualche variabilità in più è prevista sulla dorsale appenninica, con fenomeni a carattere locale, che in serata potranno sconfinare anche sulle coste adriatiche del Centro Sud. Le temperature sono previste in leggero aumento.

Domenica 3 maggio è atteso un rinforzo dell’alta pressione che porterà condizioni meteo più stabili dei giorni precedenti, interrompendo il passaggio delle perturbazioni atlantiche. Il tempo migliorerà al Nord e sulle Alpi, con qualche fenomeno residuo al mattino sempre su quelle occidentali ma con graduale miglioramento e maggiori schiarite in giornata. Sulla dorsale appenninica rimarrà tuttavia ancora un residuo di tempo variabile durante la giornata, con qualche pioggia, rovescio e temporale sui rilievi dal Centro al Sud, in esaurimento in serata. Sul resto d’Italia i cieli saranno soleggiati o parzialmente nuvolosi.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per il weekend del 1° maggio.

PREVISIONI METEO PER VENERDÌ 1° MAGGIO



Italia Settentrionale: cieli soleggiati al mattino, poi nel pomeriggio sono attesi rovesci sparsi sulle Alpi occidentali, con sconfinamenti sul Triveneto. Le temperature saranno in lieve rialzo, con le massime comprese tra i 18° e i 23° C. Venti forti dai quadranti meridionali. Mar Ligure molto mosso. Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: sulle regioni tirreniche nubi sparse, tempo più soleggiato altrove con qualche piovasco isolato sui rilievi. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 20° e i 25° C. Venti forti dai quadranti meridionali. Mar Tirreno da mosso e molto mosso. Mare Adriatico da quasi calmo a poco mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: previste nubi sulle regioni tirreniche ma senza fenomeni, più soleggiato altrove. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 20° e i 25° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER SABATO 2 MAGGIO



Italia Settentrionale: tempo stabile e soleggiato, salvo qualche instabilità sulle Alpi e piovaschi dal pomeriggio. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 21° e i 26° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Ligure agitato. Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo più stabile sulle regioni tirreniche, qualche variabilità su quelle adriatiche, con possibili fenomeni su Romagna, Marche, Abruzzo. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 21° e i 26° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali, occidentali sulla Sardegna. Mar Tirreno mosso. Mare Adriatico poco mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: attesi annuvolamenti su Campania e Puglia, ma senza fenomeni. Tempo più soleggiato altrove. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 21° e i 27° C. Venti di moderata intensità dai quadranti occidentali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio da poco mosso a mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 3 MAGGIO

Italia Settentrionale: cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche instabilità sui rilievi tra Piemonte e Valle d’Aosta. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 21° e i 26° C.

Italia Centrale: tempo stabile sulle regioni tirreniche, previsti fenomeni sull’Appennino, con possibile sconfinamento locale sulle regioni adriatiche. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 21° e i 26° C.

Italia Meridionale: attesi rovesci e temporali dal pomeriggio sull’entroterra della Campania e sulla Basilicata. Tempo più stabile e soleggiato altrove. Le temperature si manterranno stabili, con le massime tra i 21° e i 27° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



Unimamme, restate ancora a casa ma tenete d’occhio le previsioni del tempo!

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.