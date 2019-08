Meteo del weekend del 10-11 agosto 2019: sull’Italia torna il caldo torrido.

Bel tempo con cieli soleggiati in tutta Italia, o quasi, per il weekend di sabato 10 e domenica 11 agosto, ma tornerà il caldo bollente, con temperature vicine ai 40 gradi. In arrivo quella che si annuncia come l’ultima grande ondata di caldo dell’estate. Ecco le previsioni meteo degli esperti.

Meteo del weekend del 10-11 agosto 2019

La rimonta dell’anticiclone africano sta riportando il caldo intenso su tutta Italia, dopo una fiammata delle temperature che ha interessato solo il Sud. Il tempo è stabile e soleggiato e si manterrà buono per tutto il weekend del 10-11 agosto, praticamente ovunque, salvo qualche temporale sulle Alpi e qualche possibile nube di passaggio sui rilievi al Centro-Sud. Sarà la giornata ideale per andare al mare, anche perché le temperature più torride si avranno soprattutto nelle zone interne, in particolare in pianura, attenzione però all’afa. Se sulle coste, infatti, le temperature saranno leggermente meno elevate, l’umidità renderà il caldo pesante.

Il caldo intenso ha iniziato a farsi sentire già nella giornata di venerdì 9 agosto, in particolare al Centro-Nord, dove ancora non era arrivato il forte rialzo delle temperature che si è avuto negli ultimi giorni al Sud, dove i valori continueranno ad essere elevati. Le temperature più alte si avranno in Val Padana, nelle zone interne del Centro Italia e della Sardegna. Mentre sarà meno caldo sulle regioni adriatiche centrali, in particolare sui litorali dove tuttavia sarà presente l’afa. Il clima sarà afoso anche e soprattutto sulle coste tirreniche. Farà molto caldo anche in Puglia e in Sicilia si potranno raggiungere fino ai 36 e 37° C.

Nel weekend le temperature massime potranno raggiungere i 40° C in diverse regioni. Il vero caldo torrido, dunque, deve ancora arrivare.

Nella la giornata di sabato 10 agosto è previsto un generale aumento delle temperature, soprattutto al Centro Italia, in Sardegna e in Emilia Romagna, dove i valori saliranno sopra la media stagionale. Le massime potranno raggiungere fino a 38° C. Più o meno gli stessi valori sono attesi anche in Puglia, sul resto del Sud farà caldo sopra la media. Sulle coste le temperature saranno meno bollenti, grazie alle brezze portate dal mare, ma il clima sarà afoso a causa dell’elevata umidità. L’alta pressione portata dall’anticiclone garantirà sabato un tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, eccetto qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-occidentali. Al Centro Italia il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre al Sud sarà sereno su tutte le regioni, eccetto qualche annuvolamento di passaggio sui rilievi.

Il caldo più intenso, tuttavia, si avrà nella giornata di domenica 11 agosto, quando l’ondata bollente africana colpirà soprattutto le regioni del Centro-Nord e parte del Sud. Dunque, le temperature aumenteranno ancora, fino a raggiungere i 39° o 40° C in Pianura Padana, in particolare in Emilia Romagna, poi in Toscana, in Umbria e nella zona del Tavoliere delle Puglie. Ovunque i valori saranno molto elevati, sopra la media di stagione. Al Nord-ovest, tuttavia, si avrà un primo leggero calo delle temperature. Sulle coste le temperature saranno meno roventi ma a rendere il caldo insopportabile ci penserà l’afa intensa. Anche domenica il tempo continuerà ad essere sereno, stabile e soleggiato su tutta Italia. Le uniche eccezioni saranno i possibili temporali di calore sulle Alpi centro-occidentali e qualche nube sui rilievi al Centro.

Il caldo torrido non si fermerà al weekend, sulle regioni del Centro, infatti, è atteso per lunedì 12 agosto il picco delle temperature con punte fino a 4° C in Toscana, Umbria, zone interne del Lazio, Sardegna e anche in Basilicata e Puglia. Anche sulla Pianura Padana continuerà a fare caldo, con 38° di massima, mentre sulle coste insisterà l’afa. Cambia invece la situazione al Nord, dove su Alpi e Prealpi sono attesi i temporali che porteranno il fresco.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 10-11 agosto

PREVISIONI METEO PER SABATO 10 AGOSTO

Italia Settentrionale: tempo stabile e soleggiato quasi ovunque al Nord, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi con possibili piovaschi brevi. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 31 e i 36° C. Venti deboli meridionali. Mar Ligure quasi calmo, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: bel tempo al Centro con cieli sereni quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento di passaggio. Le temperature cresceranno, con le massime comprese tra i 33 e i 38°, con valori più elevati sulla Sardegna. Venti deboli settentrionali, deboli meridionali sulla Sardegna. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico da quasi calmo a mosso, Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna quasi calmo.

Italia Meridionale: giornata soleggiata al Sud, salvo qualche nube bassa sul Tirreno al mattino e qualche annuvolamento sui rilievi. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 34 e i 38°, ma più basse lungo le coste. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio da poco mosso a mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 11 AGOSTO

Italia Settentrionale: bel tempo con gran caldo al Nord. I cieli saranno sereni o poco nuvoloso, ma con possibili temporali serali sulle Alpi centro-occidentali. Le temperature saliranno ancora, con le massime comprese tra i 32 e i 37° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo qualche nube sui rilievi. Anche qui le temperature continueranno a salire, con le massime comprese tra i 35 e i 40° C, ma più basse sulla costa adriatica sebbene con afa. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno da calmo a poco mosso, Mare Adriatico da calmo a poco mosso, Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna poco mosso.

Italia Meridionale: bel tempo con cieli soleggiati al Sud e gran caldo. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra i 35 e i 39° C, ma con valori inferiori lungo le coste. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio da poco mosso a mosso.

