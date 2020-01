Meteo del weekend 11-12 gennaio: che tempo farà sull’Italia, le previsioni.

Il secondo weekend di gennaio si annuncia all’insegna dell’alta pressione grazie all’anticiclone delle Azzorre. Il che vuol dire clima mite, con cieli soleggiati e temperature quasi primaverili, salvo qualche gelata al mattino, nebbia in pianura e qualche disturbo su alcune regioni meridionali per il passaggio di un fronte perturbato, ma in generale prevarrà il bel tempo. Ecco le previsioni meteo sull’Italia per il weekend di sabato 11 e domenica 12 gennaio. Che tempo farà.

Meteo del weekend 11-12 gennaio: le previsioni

Il secondo weekend di gennaio sarà all’insegna del tempo stabile, con sole quasi ovunque e temperature per lo più miti, sopra la media stagionale, salvo gelate al mattino. Sulle pianure al Nord sono attese foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde, alla notte e di primo mattino. Mentre alcune infiltrazioni di aria umida provenienti dal Mediterraneo centrale porteranno qualche pioggia al Sud e sulle Isole Maggiori.

Il finesettimana sarà dunque caratterizzato dal dominio dell’alta pressione sul’’Europa centro-meridionale, Italia inclusa, Una condizione che, come abbiamo detto, porterà bel tempo, con temperature elevate e sole, salvo i luoghi dove si formeranno le nebbie e che purtroppo saranno investiti dallo smog a causa del ristagno dell’aria. L’unica eccezione al bel tempo è data dall’arrivo dal Nord Europa di correnti di aria umida, di origine atlantica, che già nella giornata di venerdì 10 gennaio raggiungeranno il Mediterraneo centrale alimentando una bassa pressione che porterà qualche fenomeno su parte del Sud Italia e sulle Isole Maggiori. A queste latitudini dunque pioverà, sebbene le precipitazioni saranno a carattere locale. Altrove prevarrà il tempo stabile.

Nella giornata di sabato 11 gennaio prevarrà sull’Italia il tempo stabile e bello, salvo le infiltrazioni di aria umida che, come abbiamo detto, alimenteranno una bassa pressione al Sud Italia. Queste correnti porteranno nuvolosità irregolare sulle regioni centro-meridionali peninsulari e sulle Isole Maggiori. Sono previsti fenomeni locali su Molise orientale, alta Puglia, bassa Calabria ionica e qualche pioggia sulla Sardegna. Sulle zone tirreniche centro-meridionali, invece, saranno presenti maggiori schiarite con sole tra Campania e Calabria. Tempo più soleggiato al Centro. Farà bel tempo al Nord, ma con clima freddo e nebbioso al mattino sulla Pianura Padana, con foschie in parziale sollevamento per le ore centrali. Più sole su Alpi, Prealpi e pedemontane. In serata-nottata tornano le nebbie più diffuse in pianura, attese anche gelate notturne.

Nella giornata di domenica 12 gennaio, l’alta pressione garantita dall’anticiclone delle Azzorre sarà in parte intaccata da una debole bassa pressione che raggiungerà le zone di Centro, portando nubi irregolari sulla Sardegna orientale e qualche addensamento sul medio e basso Adriatico, ma senza fenomeni. Tempo più soleggiato sul resto delle regioni tirreniche. Annuvolamenti irregolari sono previsti al Sud su Basilicata, Calabria e Sicilia, senza particolari fenomeni, mentre è previsto qualche isolati fenomeno sul basso Adriatico. Al Nord, invece, il tempo sarà ancora stabile e soleggiato sulle Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane. Mentre foschie e banchi di nebbia sono attesi in Pianura Padana, sempre nelle ore più fredde, con n parziale sollevamento nelle ore centrali e in nuovo rinforzo alla sera.

Vediamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend dell’11 e 12 gennaio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 11 GENNAIO



Italia Settentrionale: tempo prevalentemente soleggiato, con nebbia al mattino e in serata in pianura, in particolare lungo il Po. Nebbie e foschie si estenderanno durante la notte a più ampie zone della Val Padana. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra gli 8° e i 13° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo soleggiato sulle regioni tirreniche, con qualche nuvolosità sulla Sardegna e sulle regioni adriatiche, senza fenomeni. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 9° e i 14° C. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno da quasi calmo a poco mosso, Mare Adriatico mosso, Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempi con nubi sparse e schiarite, con più addensamenti sulla dorsale appenninica. Previste piogge locali sul Gargano. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 9° e i 15° C. Venti deboli a rotazione variabile. Mar Tirreno meridionale calmo, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio da quasi calmo a poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 12 GENNAIO

Italia Settentrionale: il tempo sarà stabile e soleggiato, con nebbie al mattino e durante la notte sulla Pianura Padana, soprattutto lungo il fiume Po. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra gli 8° e i 13° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni tirreniche, più nuvoloso sulla Sardegna e sulle regioni adriatiche, senza fenomeni. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 9° e i 14° C. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo con nubi sparse e schiarite, con maggiori addensamenti sul basso Adriatico e sui settori ionici, con possibili piovaschi locali. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 8° e i 15° C. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno meridionale calmo, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio da poco mosso a mosso.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi il secondo weekend di gennaio? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.