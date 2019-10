Meteo del weekend del 12-13 ottobre: il tempo sull’Italia. Finesettimana all’insegna del bel tempo.

Sarà un weekend di ottobre all’insegna del bel tempo, con sole e caldo, per la stagione, grazie all’alta pressione portata dall’anciclone. Attenzione, però, domenica sera la situazione cambierà, con l’arrivo di nuove correnti atlantiche. Di seguito le previsioni meteo per il weekend del 12-13 ottobre in Italia. Ecco che tempo farà.

Meteo del weekend del 12-13 ottobre

Dopo una settimana caratterizzata da qualche instabilità e una perturbazione che tra mercoledì ha attraversato rapidamente l’Italia, sul nostro Paese è tornata l’alta pressione, portata dall’anticiclone delle Azzorre. Una situazione che favorisce il bel tempo, con cieli soleggiati, o poco nuvolosi, e le temperature miti. Il tempo si manterrà stabile anche per il prossimo weekend del 12 e 13 ottobre, con sole e temperature quasi estive, quella che viene chiamata anche ottobrata.

Nella giornata di domenica 13 ottobre, tuttavia, arriveranno i primi cambiamenti portati dall’arrivo di nuove correnti umide dall’Atlantico dirette verso Nordovest ed alto Tirreno, con un peggioramento tra pomeriggio e sera che anticiperà il maltempo di lunedì 14 ottobre. In ogni caso la prima parte del prossimo weekend sarà all’insegna del bel tempo.

Nonostante il tempo stabile del fine settimana, tuttavia, una debole circolazione depressionaria presente sullo Ionio manterrà alcune correnti settentrionali che porteranno qualche variabilità su Ionio e basso Adriatico, ma senza fenomeni di rilievo.

Nella giornata di venerdì 11 ottobre l’alta pressione assicurerà sull’Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche. Attese foschie locali e nebbie sulle pianure al mattino. Sulle regioni adriatiche insisterà ancora qualche annuvolamento, mentre all’estremo Sud si faranno sentire ancora gli effetti della circolazione di aria fresca settentrionale in esaurimento. Le temperature saranno generalmente miti, con le massime fino a 20-22° C in pianura al Nord, 22-24° C al Centro e al Sud con locali punte superiori su Puglia, Basilicata e Isole maggiori. I venti soffieranno deboli o moderati settentrionali, mari poco mossi o localmente mossi.

Sabato 12 ottobre, continuerà il tempo stabile con cieli prevalentemente soleggiati, salvo qualche foschia e locali banchi di nebbia al mattino sulla Pianura Padana, sulle valli interne del Centro e sui versanti adriatici. Al Centro-Nord ci saranno alcuni passaggi nuvolosi e qualche addensamento è previsto anche sui settori ionici. Le temperature saranno stabili, con le massime fino a 20-22° C al Centro Nord e a 24° C al Sud, con punte fino a 26 gradi in Puglia e Sardegna. I venti soffieranno deboli, i mari saranno poco mossi.

Nella giornata di domenica 13 ottobre, sull’Italia sarà ancora presente l’alta pressione, ma inizieranno i primi cedimenti con l’arrivo delle infiltrazioni di aria umida di origine atlantica, che raggiungeranno prima le regioni di Nord-Ovest, con annuvolamenti irregolari su Prealpi, Liguria e regioni tirreniche, con locali piovaschi verso sera su Liguria centrale, Toscana, Lazio e Sardegna. Altrove prevarrà il bel tempo, sebbene con cieli velati e alti strati di nubi, foschie e nebbie al mattino nelle valli interne. Le temperature si manterranno miti, con le massime a 20-23° C al Centro Nord e 24/26°C al Sud. I venti soffieranno da sud. I mari occidentali saranno mossi.

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il prossimo weekend di ottobre? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!