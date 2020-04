Meteo del weekend del 25 aprile in Italia, che tempo farà. Le previsioni e la mappa interattiva.

Tempo in miglioramento sull’Italia grazie alla rimonta dell’anticiclone, dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno interessato tutta Italia. L’alta pressione sta tornando sull’Europa centro-occidentale e porterà tempo più stabile e soleggiato, insieme a un rialzo delle temperature. Gli ultimi fenomeni perturbati sono in esaurimento ma già a fine weekend tornerà un nuovo cambiamento.

Il tempo sarà migliore il sabato che la domenica, perché in questo giorno sono attesi i primi cambiamenti, con qualche variabilità. Al Sud e sulle regioni di Nord-Ovest il cielo tornerà nuvoloso, con precipitazioni prima su Sardegna e Sicilia e sulle Alpi di Nord-Ovest, con possibili piogge anche sui rilievi appenninici. Il maltempo al Sud potrebbe essere portato da una depressione di origine afro-mediterranea, mentre sui rilievi alpini e appenninici dalla discesa di correnti fredde di origine artica dirette verso i Balcani. Scopriamo le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo del weekend del 25 aprile in Italia: le previsioni

Per il weekend di sabato 25 e domenica 26 aprile è previsto sull’Italia tempo prevalentemente soleggiato o parzialmente nuvoloso, salvo qualche fenomeno in arrivo nella parte finale. La depressione che negli ultimi giorni ha stazionato sul Mediterraneo è in esaurimento e fino a venerdì 24 aprile porterà gli ultimi fenomeni perturbati all’estremo Sud. Poi l’alta pressione tornerà sull’Europa centro-occidentale, ripristinando il tempo stabile, a cominciare dalle regioni centro-settentrionali, dove un miglioramento è già arrivato nelle ultime ore. Già nella giornata di domenica, tuttavia, l’alta pressione verrà intaccata da alcune infiltrazioni di aria fresca provenienti da Nord-Est, per effetto della discesa di correnti fredde provenienti dalla Scandinavia e dirette verso i Balcani.

Nella giornata di venerdì 24 aprile, il tempo sarà stabile e soleggiato o poco nuvoloso al Centro Nord. Mentre al Sud insisteranno ancora piogge e temporali sulla bassa Calabria, sulla Sicilia ionica e interna e sulle zone interne della Sardegna, fenomeni in esaurimento alla sera. Le temperature aumenteranno, con le massime che raggiungeranno anche i 22-24° sulla Pianura Padana. Questa giornata sarà la premessa di un weekend con tempo più stabile e con clima primaverile.

Sabato 25 aprile, giorno in cui si celebra la Liberazione, il tempo sarà stabile e soleggiato praticamente ovunque, eccetto qualche velatura o nuvolosità irregolare sparsa. Nel tardo pomeriggio la nuvolosità aumenterà al Centro-Nord, in particolare lungo la dorsale appenninica e in prossimità dei rilievi alpini. Qualche nube interesserà anche le coste della Liguria. Mentre sulle Isole Maggiori sono previste nubi alte e stratificate, soprattutto sulla Sardegna, dove in serata sono attesi dei rovesci. Il clima sarà piacevole, con temperature in aumento fino ai 24-26 gradi al Nord, più fresco invece sul versante adriatico e sulle isole.

Nella giornata di domenica 26 aprile, nonostante la presenza di sole e tempo stabile, cominceranno ad arrivare le correnti più fresche da Nord-est che porteranno più nubi sulle zone in prossimità delle Alpi e sull’Appennino. Nel pomeriggio si verificheranno piogge e rovesci sulle zone prealpine e le pianure vicine, in esaurimento in serata. Allo stesso tempo un’altra corrente proveniente da Ovest, in transito sul basso Mediterraneo, porterà piogge su Sardegna e Sicilia. Verso sera, le nubi raggiungeranno anche le coste tirreniche della Penisola, ma senza fenomeni. Le temperature resteranno stazionarie, salvo qualche diminuzione sulle Alpi e le Isole Maggiori.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 25 e 26 aprile.

PREVISIONI METEO PER SABATO 25 APRILE

Italia Settentrionale: tempo stabile e soleggiato al Nord, su tutte le regioni. Eccetto qualche pioggia sparsa sulle Alpi Marittime tra pomeriggio e sera. Le temperature aumenteranno, con le massime tra i 23° e i 26° C. Venti di debole intensità dai quadranti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: sole prevalente su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube raggiungerà in serata i versanti tirrenici. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 20° e i 24° C. Venti di debole intensità dai quadranti meridionali. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a quasi calmo. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: l’alta pressione porterà una giornata di tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche annuvolamento sparso. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime tra i 18° e i 21° C. Venti di debole intensità dai quadranti meridionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 26 APRILE

Italia Settentrionale: primi cambiamenti in arrivo, con cieli più nuvolosi, temporali nel pomeriggio sui rilievi, più asciutto in pianura. Le temperature scenderanno, con le massime tra i 22° e i 25° C.

Italia Centrale: tempo ancora soleggiato su gran parte delle regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre la nuvolosità aumenterà sulla Sardegna, con piogge sparse. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 20° e i 24° C.

Italia Meridionale: tempo soleggiato sulle regioni peninsulari, nuvoloso sulla Calabria meridionale e instabile sulla Sicilia, dove sono attese piogge e temporali già dal mattino. Le temperature aumenteranno lievemente, con le massime comprese tra i 20° e i 23° C.

Di seguito la mappa interattiva:



