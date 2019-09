Meteo del weekend del 7-8 settembre, le previsioni sull’Italia: piogge in arrivo, estate al capolinea.

Sarà un finesettimana all’insegna della variabilità e del maltempo il secondo weekend di settembre, quello di sabato 7 e domenica 8 settembre. Una perturbazione in arrivo dalla Francia porterà piogge, temporali e calo delle temperature soprattutto al Centro-Nord. Ecco che tempo farà sull’Italia, in base alle previsioni meteo aggiornate.

Meteo del weekend del 7-8 settembre: il tempo sull’Italia

Ultime ore di sole e caldo in Italia prima dell’arrivo di una nuova perturbazione che porterà quasi via l’estate il prossimo weekend. Sul nostro Paese già nelle prossime ore sono in arrivo piogge e temporali anche forti, con allerta della Protezione Civile per le regioni del Centro Nord.

Care unimamme, se pensavate di portare i vostri bambini al mare sabato 7 e domenica 8 settembre, purtroppo dovrete ripensarci, perché arriveranno piogge e temporali, in particolare al Centro-Nord. Andrà meglio il tempo al Sud, ma sarà variabile e parzialmente nuvoloso, con piogge sulla Sicilia portate da una perturbazione in corso, che si esaurirà nel weekend. Ecco la situazione secondo le previsioni dei meteorologi.

Una perturbazione in arrivo dalla Francia comincerà a raggiungerà l’Italia già alla fine della giornata di giovedì 5 settembre, con le prime avvisaglie di tempo instabile sulle Alpi. Le correnti fresche atlantiche faranno provocheranno un abbassamento delle temperature, portando piogge e temporali anche forti. I temporali più intensi si verificheranno soprattutto in Emilia Romagna e Triveneto, con un deciso calo delle temperature,

La Protezione Civile ha emesso un’allerta per temporali su Valle d’Aosta e Toscana, in estensione dalla notte all’Emilia-Romagna, con forte vento e grandinate, per giovedì 5 settembre. Come riporta l’Ansa. Per venerdì 6 settembre, è prevista una allerta gialla su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, sui bacini settentrionali della Puglia e su quelli occidentali della Basilicata, su tutta la Toscana occidentale, sull’Emilia-Romagna, su buona parte della Lombardia e del Piemonte, sulla Valle d’Aosta e sui settori occidentali del Veneto.

Venerdì 6 settembre la perturbazione atlantica toccherà la Pianura Padana e l’alto Tirreno, portando maltempo sulle regioni di Nord-Ovest e sulla bassa Val Padana, con fenomeni anche forti. Il maltempo, poi, si estenderà al Centro-Sud. La giornata di venerdì sarà caratterizzata al Nord da piogge e temporali, anche intensi, soprattutto su Piemonte ed Emilia Romagna, mentre al Centro il tempo sarà instabile sull’Appennino e sul versante adriatico, con piogge più frequenti in giornata e in attenuazione nel pomeriggio-sera. Sul versante tirrenico il tempo sarà più variabile, con fenomeni discontinui e schiarite sul Lazio. Il tempo instabile arriverà anche sulle regioni tirreniche del Sud Italia, con fenomeni che si estenderanno alle regioni meridionali adriatiche, in particolare sulle coste dell’alta Puglia. In Sicilia insisteranno i fenomeni di una precedente perturbazione. Mentre il tempo sarà più asciutto sui versanti ionici.

Nella giornata di sabato 7 settembre il tempo sarà instabile soprattutto al Centro-Nord, con piogge e temporali sulle Alpi centro-orientali, su Triveneto, sulla Lombardia orientale e sul basso Piemonte, in estensione serata su Liguria ed Emilia. Al Centro Italia è attesa nuvolosità irregolare con fenomeni sulle zone interne, anche intensi su Marche e Abruzzo, poi in estensione alle coste. Il tempo sarà più asciutto sui versanti tirrenici. Al Sud sono attese nubi sparse sulle zone peninsulari, in intensificazione sulle coste tirreniche, con piogge che nel pomeriggio raggiungeranno l’Appennino. In Sicilia sono previste ampie schiarite, dopo le piogge dei giorni precedenti.

Domenica 8 settembre il maltempo insisterà ancora al Nord Italia, con temporali anche localmente violenti sulla Liguria di Levante, sul basso Piemonte, sull’Emilia Romagna, sulla Lombardia orientale e il Triveneto. Altrove si verificheranno schiarite, soprattutto a Nord-Ovest, in estensione in serata alle altre zone. Al Centro Italia pioverà su Toscana e alte Marche al mattino, anche con temporali, ma i fenomeni saranno in attenuazione nel pomeriggio. Altrove il tempo sarà più variabile, con possibili piogge sulle zone tirreniche. Al Sud Italia sono previsti addensamenti di nubi sulle regioni tirreniche peninsulari, con qualche pioggia sulla Campania, poi in attenuazione. Sulle restanti zone meridionali sono previste nubi sparse con ampie schiarite.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 7-8 settembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 7 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: a inizio giornata tempo discreto, salvo qualche nube sparsa sul Nord-Est, poi il tempo peggiorerà con piogge, rovesci e temporali diffusi. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 20° e i 25° C. Venti deboli meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: al mattino sono attesi temporali sulle coste del Lazio, insieme a tempo instabile nel pomeriggio sull’Appennino. Mentre sulle coste adriatiche sono attesi rovesci. In generale, pioverà su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 24° e i 29° C. Venti deboli settentrionali, moderati di Maestrale sulla Sardegna. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico calmo. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo variabile al Sud, generalmente poco nuvoloso ma con nuovi temporali sull’Appennino nel pomeriggio, poi in estensione su coste ioniche e adriatiche. Le temperature saranno in calo, con le massime comprese tra i 24° e u 28° C. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia molto mosso. Mar Ionio quasi calmo.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 8 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: giornata di piogge e temporali diffusi su Emilia Romagna e Triveneto, mentre il tempo migliorerà al Nord-Ovest. Le temperature subiranno un calo deciso, con le massime comprese tra i 18° e i 21° C.

Italia Centrale: al Centro sono attesi peggioramenti sulla Toscana con rovesci e temporali, poi in estensione su Umbria e Marche. Mentre sono attese aperture su Lazio e Abruzzo. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 23° e i 26° C.

Italia Meridionale: annuvolamenti sparsi su Sicilia, Calabria e bassa Campania, ma senza fenomeni. Sui versanti adriatici e ionici è previsto sole prevalente. Le temperature saranno in calo, con le massime comprese tra i 24° e u 28° C.

E voi unimamme, avete programmi per questo weekend di settembre? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!