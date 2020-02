Meteo del weekend 8-9 febbraio: le previsioni del tempo per l’Italia e la mappa interattiva.

Siamo già al secondo weekend del mese di febbraio. Le previsioni meteo annunciano il ritorno dell’alta pressione dopo gli ultimi giorni di freddo, ma è in arrivo dal Nord Europa una tempesta che porterà vento forte. Il tempo, in generale, tornerà buono e le temperature si rialzeranno di nuovo ma durante il weekend l’Italia sarà lambita da una tempesta di vento che investirà l’Europa centro occidentale portata da un ciclone proveniente dal Nord Atlantico. Ecco le previsioni meteo per il weekend dell’8-9 febbraio.

Meteo del weekend 8-9 febbraio: le previsioni per l’Italia

Nei giorni scorsi, dopo un inverno insolitamente primaverile, abbiamo assistito all’arrivo del vero freddo invernale, seppure per poco. L’Italia è stata raggiunta da un fronte di aria fredda di origine artica che ha portato a un brusco cambiamento del tempo, con il crollo delle temperature, precipitazioni e neve anche a bassa quota. Non si è verificata, tuttavia, quella sfuriata gelida che tutti si aspettavano. Le temperature sono scese, è vero, ma a livelli normali per l’inverno e la neve comunque è caduta in montagna. Quello che invece si è fatto sentire è il vento forte, che ha colpito con pesanti raffiche un po’ tutta Italia, portando forti mareggiate sulle coste e che tornerà anche questo weekend.

Le condizioni meteo sull’Italia stanno cambiando, con l’irruzione di aria artica che sta lasciando la Penisola, pur con qualche residuo di freddo in alcune zone del Paese. Sul Mediterraneo centrale sta rimontando l’alta pressione, con l’avanzata dell’anticiclone sub tropicale Presto, però, l’anticiclone sarà intaccato a un grande ciclone nord atlantico, presente ora sull’Islanda, che porterà venti di tempesta. Questi venti colpiranno soprattutto l’Europa centro settentrionale mentre sfioreranno soltanto l’Italia. Abbastanza, tuttavia, per portare infiltrazioni di aria umida che raggiungeranno l’Italia proprio durante il weekend portando annuvolamenti e vento forte. Pertanto, se il tempo in generale tornerà mite, con sole prevalente e temperature elevate, al di sopra la media stagionale, salvo gelate notturne e mattutine, arriveranno anche nuvole e vento forte, in particolare sulle regioni nord-occidentali. Nella giornata di domenica su parte dell’Italia il cielo sarà coperto e soffieranno forti raffiche.

Nella giornata di sabato 8 febbraio, il tempo sarà nuvoloso a tratti sulla Liguria e sulle altre regioni di Nord-Ovest a causa di nubi bassi e nebbie. Non sono tuttavia previsti fenomeni. Sul resto delle regioni settentrionali, è previsto qualche annuvolamento sparso ma con ampie schiarite. Al Centro sono attese poche nubi sulla Sardegna e sulla Toscana. Mentre sul resto delle regioni centrali il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, al massimo con qualche velatura. Sabato al Sud Italia il tempo sarà in prevalenza soleggiato e stabile, salvo qualche addensamento nuvoloso ma senza fenomeni sul Salento e sul basso Tirreno. In generale si assisterà a un aumento delle temperature, con i valori delle massime sopra la media stagionale, soprattutto al Centro Nord. La mattino presto, tuttavia, sono previste gelate sulla Pianura Paduna, sebbene occasionali. I venti saranno ancora deboli e i mari poco mossi.

Nella giornata di domenica 9 febbraio il tempo sarà ancora nuvoloso al Nord-Ovest e anche sulla Lombardia, con possibili pioviggini sulla Liguria centro orientale. Sulle restanti regioni del Nord la nuvolosità sarà irregolare, anche più compatta su alcune zone ma sempre senza fenomeni. Il cielo sarà invece soleggiato sulle Alpi. Al Centro Italia, continua la nuvolosità sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, in particolare sull’alta Toscana, con qualche possibile pioggia o pioviggine locale e isolata. Lungo tutto il versante adriatico, invece, il tempo sarà soleggiato. Domenica al Sud il tempo sarà in prevalenza poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con nubi medio alte. Le temperature saranno ancora in aumento al Centro Nord, ma con locali diminuzioni al Nord per via del cielo coperto. I venti si intensificheranno, dai quadranti meridionali, mentre i mari passeranno da poco mossi a mossi. I bacini occidentali saranno molto mossi.

La tendenza meteo per la prossima settimana conferma la tempesta sull’Europa centro settentrionale, originata da un vortice polare che lambirà anche l’Italia, pur contrastato dall’anticiclone che insiste sul Mediterraneo.

Ecco in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend dell’8 e 9 febbraio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 8 FEBBRAIO



Italia Settentrionale: nubi su Liguria, Pianura Padana, con nebbie, e zone pedemontane ma senza fenomeni di rilievo. Soleggiato sulle Alpi. Le temperature scenderanno lievemente al Nord-ovest, con le massime comprese tra i 9° e i 13° C. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mar Ligure quasi calmo, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo nubi sulla Sardegna e sulla Toscana, ma senza piogge. Le temperature aumenteranno lievemente, con le massime comprese tra i 11° e i 15° C. Venti deboli dai quadranti meridionali, moderati sulla Sardegna. Mar Tirreno da calmo a quasi calmo o poco mosso, Mar Adriatico da poco mosso a molto mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo buono prevalente, con qualche annuvolamento sulla Puglia e sulle regioni ioniche, ma senza fenomeni. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime comprese tra i 121° e i 16° C. Venti localmente moderati dai quadranti meridionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio da poco mosso a mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 9 FEBBRAIO



Italia Settentrionale: attesa nuvolosità in aumento con cieli coperti e fenomeni locali sulla Liguria e i rilievi occidentali; foschie sulla Pianura Padana. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime comprese tra i 8° e i 12° C. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: tempo soleggiato, ma con nubi e locali piogge sulle regioni tirreniche. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 12° e i 15° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali, deboli sulla Sardegna. Mar Tirreno da calmo a poco mosso, Mar Adriatico quasi calmo. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna poco mosso.

Italia Meridionale: bel tempo prevalente, ma con nubi in arrivo alla sera, soprattutto sulla Sicilia tirrenica. Previste piogge sull’alta Campania. La temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra 12° e i 17° C. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mar Tirreno meridionale calmo, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio poco mosso.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per questo weekend di febbraio? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.