Meteo del weekend dell’8 marzo: che tempo farà tempo in Italia. Le previsioni.

È in atto sull’Italia una perturbazione arrivata a metà settimana che ha portato pioggia su gran parte della Penisola e neve in montagna, sulle Alpi e sull’Appennino centrale. Le piogge hanno interessato soprattutto le regioni di Nord-ovest e la Toscana centro-settentrionale, mentre sono state più deboli sull’Emilia Romagna, sulle Marche e l’Umbria. La neve è caduta abbondante sulla Valle d’Aosta, con cumuli anche fino a 35 cm nella zona di Courmayeur. Nevica a bassa quota in Piemonte e sulle Alpi lombarde. Mentre i venti sono in rinforzo da Sud-Ovest sulle zone tirreniche centro-settentrionali. Nel weekend dell’8 marzo il tempo sarà ancora instabile, con piogge su varie parti d’Italia, ma al Nord migliorerà. Ecco le previsioni del tempo in dettaglio e che cosa ci aspetterà.

Meteo del weekend dell’8 marzo in Italia

La perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l’Italia tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, consolidandosi nella giornata di giovedì al Centro-Nord, raggiungerà anche le regioni centro-meridionali venerdì 6 marzo, portando annuvolamenti, piogge e anche temporali.

Peggiorerà il tempo al Sud, mentre al Nord dopo un momentaneo miglioramento con qualche schiarita, il tempo tornerà di nuovo instabile, con piogge anche intense, soprattutto sui settori Nord-orientali, con nevicate sulle Alpi di confine. La nuova ondata di maltempo sarà alimentata da correnti fredde in arrivo dal Nord Europa, che renderanno instabile il weekend dell’8 marzo su gran parte d’Italia. Piogge, temporali e vento forte investiranno soprattutto il versante adriatico e il Sud Italia, come annuncia il servizio di 3bmeteo.com. Mentre il tempo migliorerà al Nord Italia, con cieli soleggiati o poco nuvolosi. Poi domenica 8 marzo le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente al Centro-Nord, grazie alla rimonta di un campo di alta pressione che porterà tempo più stabile. Mentre al Sud prevarrà ancora l’instabilità con piogge, rovesci e temporali ma con una tendenza al miglioramento in serata.

Nella giornata di sabato 7 marzo il tempo migliorerà al Nord Italia, eccetto per una instabilità residua al Nord-Est e sulla Romagna, con le piogge che lasceranno spazio alle schiarite. Al Centro-Sud, invece, il tempo sarà ancora instabile, con fenomeni attesi soprattutto sul versante adriatico medio-basso e sul Tirreno, dove si prevede anche qualche temporale. Le temperature scenderanno per effetto di correnti fredde che faranno scendere la quota della neve sull’Appennino, fino a 800 metri su quello settentrionale e a 1.000-1.200 metri su quello meridionale. In serata sono attese schiarite sulla Sardegna.

Domenica 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, con celebrazioni sottotono per via delle limitazioni a manifestazioni ed eventi a causa del coronavirus, il tempo sarà ancora instabile al Sud mentre continuerà a migliorare al Nord. Qui, infatti, sarà soleggiato su gran parte delle regioni, salvo qualche velatura o nube sulle zone di confine, per l’avvicinamento di una perturbazione che a fine giornata raggiungerà la Valle d’Aosta. Al Sud, invece, sono sono attese ancora piogge e qualche rovescio, in particolare sulla Sicilia orientale, le regioni ioniche e sui rilievi campani. I fenomeni si esauriranno durante il giorno con l’arrivo di graduali schiarite. Le temperature saranno in lieve aumento al Centro-Nord, mentre i venti soffieranno ancora tesi da Nor.d

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 7 e 8 marzo.

PREVISIONI METEO PER SABATO 7 MARZO



Italia Settentrionale: al Nord sono attesi ancora fenomeni residui, in particolare su Veneto ed Emilia Romagna. Piogge sulla Sardegna orientale. Il tempo, invece, sarà più stabile e soleggiato sulle altre zone. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime comprese tra gli 11° e i 14° C. Venti localmente di moderata intensità dai quadranti settentrionali. Mar Ligure molto mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: tempo instabile sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna orientale, con piogge sparse. Altrove più asciutto, salvo qualche pioggia locale su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Nevicate dai 1.100 metri. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra gli 11° e i 16° C. Venti localmente di moderata intensità dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno da poco mosso a molto mosso, Mare Adriatico mosso. Mar di Sardegna molto agitato, Canale di Sardegna agitato.

Italia Meridionale: al Sud tempo molto instabile, con piogge frequenti, acquazzoni e anche qualche temporale. Nevicherà sull’Appennino sopra i 1.100 metri. Le temperature diminuiranno, con le massime comprese tra gli 13° e i 17° C. Venti localmente di moderata intensità dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno meridionale molto mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 8 MARZO



Italia Settentrionale: tempo in miglioramento con qualche nube sparsa al mattino su Veneto ed Emilia Romagna ma senza fenomeni. Più soleggiato altrove, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra gli 11° e i 14° C. Venti deboli variabili. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: qualche annuvolamento sparso al mattino sull’Adriatico e sull’Appennino orientale, mentre il tempo sarà più soleggiato sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra gli 12° e i 17° C. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno da mosso a molto mosso, Mare Adriatico da mosso a molto mosso. Mar di Sardegna agitato, Canale di Sardegna agitato.

Italia Meridionale: tempo ancora variabile, con nubi sparse e piovaschi occasionali sulle regioni peninsulari e sul versante tirrenico della Sicilia. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra gli 13° e i 17° C. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale molto mosso, Stretto di Sicilia agitato, Mar Ionio molto mosso.

E voi unimamme, avete programmi per il weekend dell’8 marzo? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!

