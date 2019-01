Meteo del weekend della Befana: che tempo farà sull’Italia. Le previsioni degli esperti.

Siamo arrivati al meteo del primo weekend dell’anno, quello in cui si festeggerà la Befana e che sarà anche l’ultimo delle vacanze natalizie. Il grande freddo con la sciabolata artica che nelle ultime ore si è abbattuta su gran parte d’Italia, portando gelo e neve anche a quote basse, lascerà spazio ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con sole e un rialzo delle temperature.

Previsioni meteo del weekend della Befana

L’irruzione artica in corso sull’Italia, con nevicate anche in pianura e sulle coste del medio-basso adriatico, continuerà anche nella giornata di venerdì 4 gennaio, con fiocchi di neve anche sulle coste del medio e alto Adriatico, su Marche e Romagna. Mentre più sporadiche saranno le nevicate sulle Alpi orientali

e altrove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Al Sud il tempo sarà instabile, con nevicate sulla dorsale appenninica, fino ad arrivare in pianura e sulle coste, sul versante adriatico e a quote basse sulla Sicilia. In giornata le temperature scenderanno al Centro e al Sud, mentre saranno stazionarie al Nor.

Nel weekend della Befana le condizioni meteo miglioreranno. Continuerà a fare freddo, ma meno dei giorni precedenti, sul medio e basso Adriatico e al Sud, ma senza nuove nevicate. L’ultima giornata di freddo intenso con tempo ancora instabile e qualche nevicata, anche a basse quote, sarà sabato 5 gennaio. Poi andrà molto meglio il 6 gennaio, giorno dell’Epifania o della Befana, con le temperature che riprenderanno a salire e tempo soleggiato su gran parte d’Italia.

Il miglioramento del tempo sarà portato dall’anticiclone delle Azzorre che raggiungerà l’Italia. Il freddo, anche se meno intenso, resterà sul basso Adriatico e sulla Calabria settentrionale. La giornata di domenica 6 gennaio sarà con il sole su gran parte della Penisola, eccetto il basso Adriatico e il basso Tirreno dove il tempo sarà ancora instabile, con possibili nevicate sui rilievi della Basilicata e della Calabria fino a quote collinari. Le temperature raggiungeranno valori più miti, mentre i venti saranno prevalentemente deboli.

Vediamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend del 5-6 gennaio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 5 GENNAIO

Italia Settentrionale: nella giornata di sabato al Nord farà bel tempo, con cielo sereno, salvo alcuni addensamenti sulle Alpi di confine. Le temperature saranno stazionarie o poco variate, con le massime comprese tra i 3° e gli 8° C. Venti di Maestrale. Mar Ligure mosso. Mare Adriatico settentrionale quasi calmo.

Italia Centrale: addensamenti di nubi al Centro sui versanti adriatici e qualche pioggia sulla Sardegna. Ultime nevicate su Abruzzo e Molise. Le temperature saranno ancora fredde, ma in lieve rialzo, con le massime comprese tra i 5° e i 9° C. Venti variabili. Mar Tirreno da calmo a mosso. Mare Adriatico mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo ancora instabile al Sud, con qualche debole nevicata al mattino in pianura sulla Puglia, poi a quote più elevate. Altrove tempo nuvoloso, soprattutto sui versanti tirrenici, con piogge sulla Sicilia. Temperature in lieve aumento, con le massime comprese tra i 5° e gli 11° C. Venti settentrionali. Mar Tirreno meridionale molto mosso. Mar Ionio molto mosso. Stretto di Sicilia molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 6 GENNAIO

Italia Settentrionale: nella giornata della Befana è previsto al Nord tempo stabile con cieli soprattutto sereni o poco nuvolosi. Unica eccezione qualche debole nevischio sulle Alpi di confine. Le temperature sono previste in aumento, con massime comprese tra i 9° e i 14° C.

Italia Centrale: al Centro bel tempo al mattino, mentre tra pomeriggio e sera è attesa qualche nuvola sull’Abruzzo, con deboli nevicate sopra i 1.000 metri. Le temperature comunque saranno in aumento, con le massime tra gli 8° e i 12° C.

Italia Meridionale: al Sud, invece, il tempo sarà ancora instabile domenica 6 gennaio, soprattutto su Puglia, bassa Calabria e Sicilia settentrionale, con piogge e nevicate fino ai 1.000 metri. Altrove tempo migliore. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra 5° e 13° C.

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il primo di del nuovo anno? Tenete d’occhio le previsioni meteo!