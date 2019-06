Meteo del weekend: caldo africano sull’Italia. L’anticiclone africano porterà un deciso rialzo delle temperature.

Quello che ci attende sarà un weekend all’insegna del pieno caldo estivo. Dopo un mese di maggio autunnale e un inizio di giugno variabile, ecco arrivata l’estate. Il caldo intenso, con picchi di temperatura fino a 36-38° gradi, sarà portato dall’anticiclone africano. Sarà dunque un finesettimana all’insegna dell’alta pressione, sebbene non mancheranno le eccezioni. Non saranno temperature bollenti ovunque, sulle Alpi è atteso qualche temporale o rovescio, mentre sull’Appennino centrale sono attesi piovaschi. In genere comunque prevarrà il bel tempo. Ecco la situazione meteo.

Meteo del weekend: caldo sull’Italia

Sarà finalmente un weekend pienamente estivo, senza il meteo variabile di inizio giugno. Nel finesettimana di metà mese l’Italia sarà investita dall’alta pressione e soprattutto dal caldo, portato dall’anticiclone africano. Le uniche eccezioni saranno qualche variazione nelle temperature nelle diverse zone d’Italia e fenomeni sparsi, come piovaschi e rovesci, sulle Alpi e sull’Appennino. In generale sarà prevalente il bel tempo, con temperature bollenti soprattutto all’inizio del weekend.

Nella giornata di venerdì 14 giugno è atteso il picco del caldo africano, in particolare al Centro-Sud. Nel weekend vero e proprio, l’anticiclone nordafricano si attenuerà, lasciando gradualmente spazio ad un altro anticiclone, quello delle Azzorre, che porterà sempre tempo stabile e caldo, ma con temperature meno elevate.

Sabato 15 giugno, sul Mediterraneo centrale e sull’Italia sarà ancora presente l’anticiclone africano, sebbene in fase calante. Questa condizione, lascerà spazio per il transito veloce di una breve perturbazione, che porterà nuvole al Centro-Sud, con possibili fenomeni locali e deboli piovaschi lungo la fascia dell’Appennino centrale. Al Nord, invece, il cielo sarà più nuvoloso in prossimità delle Alpi, dove sono previsti alcuni temporali e rovesci sui settori centro-occidentali. Sono attesi anche alcuni annuvolamenti sulla Liguria, ma senza fenomeni.

Nella giornata di domenica 16 giugno si verificherà un rinforzo dell’alta pressione ma proveniente dall’Atlantico, con l’anticiclone delle Azzorre che sostituirà quello africano. Il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato su tutta Italia, ma con il caldo meno intenso, per via del passaggio di correnti settentrionali più fresche. Le eccezioni al bel tempo saranno qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi, nel pomeriggio, specialmente sui settori centro-orientali, sull’Appennino centro-meridionale e localmente sull’Appennino tra Liguria ed Emilia. Le temperature scenderanno di qualche grado ma si manterranno sui valori estivi.

Scopriamo in dettaglio le previsioni del tempo sull’Italia per il weekend del 15-16 giugno.

PREVISIONI METEO PER SABATO 15 GIUGNO

Italia Settentrionale: bel tempo prevalente, salvo annuvolamenti sulla Liguria, ma senza fenomeni, e locali temporali sulle Alpi. Le temperature si manterranno stabili e calde, con le massime comprese tra i 29 e i 34° C. Venti deboli meridionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: cieli soleggiati e bel tempo, salvo qualche copertura sul litorale toscano, sulla Sardegna e cumuli sull’Appennino. Le temperature scenderanno sul Mar Tirreno, mentre aumenteranno sul Mare Adriatico, con le massime comprese tra i 29 e i 33° C. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno da mosso a poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a quasi calmo. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo stabile e prevalentemente sereno, eccetto qualche innocua velatura di passaggio. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 28 e i 33° C. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 16 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo prevalentemente soleggiato, eccetto ancora qualche addensamento sulla Liguria e temporali isolati sulle Alpi. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 29 e i 33° C.

Italia Centrale: bel tempo prevalente, salvo qualche annuvolamento al mattino sulla Sardegna occidentale e sulla Toscana, con temporali locali sull’Appennino. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 28 e i 33° C.

Italia Meridionale: al Sud i cieli saranno prevalentemente sereni, salvo qualche velatura, con possibili temporali locali sulla dorsale appenninica. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 25 e i 30° C.

E voi unimamme, avete programmi per questo weekend di giugno? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!