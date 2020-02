Meteo del weekend di Carnevale 2020: che tempo farà in Italia, le previsioni. Le info utili.



Il prossimo sarà il weekend di Carnevale, con tante manifestazioni in programma, tra sfilate di carri, spettacoli, giochi per bambini, feste, scherzi e balli. Le piazze italiane si animeranno con maschere colorate, sculture in cartapesta sui carri allegorici, soprattutto ci saranno tante famiglie con bambini a festeggiare. Se avete in programma anche voi, unimamme, di trascorrere il fine settimana o una giornata all’aperto ad assistere alle sfilate dei carri o a partecipare alle tante feste e iniziative in giro per l’Italia, ecco quello che dovete sapere sulle previsioni del tempo: il meteo del weekend di Carnevale 2020.

Meteo del weekend di Carnevale 2020: le previsioni del tempo

A metà settimana l’Italia è stata interessata dal passaggio veloce di una perturbazione atlantica che ha attraversato la Penisola da Nord a Sud, portando qualche pioggia, vento e neve in montagna. Una pausa da un clima insolitamente mite per questo inverno, con le temperature che si sono abbassate su valori più nella media stagionale ma che è durata poco. Giovedì era già tornata l’alta pressione su gran parte del Paese, a parte qualche residuo di pioggia all’estremo Sud.

Così è tornato il sole, insieme alle temperature primaverili con il tempo stabile che si manterrà anche per il prossimo finesettimana, assicurando belle giornate per le feste di Carnevale all’aperto e soprattutto per le sfilate dei carri allegorici. Mamme, potrete portare fuori i vostri bimbi in tutta tranquillità. Infatti, le condizioni meteo rimarranno stabili per tutto il weekend del 22-23 febbraio, con cieli soleggiati quasi ovunque e temperature miti, sebbene anomale per il periodo. L’alta pressione presente sull’Italia è alimentata dall’anticiclone nordafricano e si rinforzerà proprio nel weekend di Carnevale, con le temperature che saliranno ancora.

Nella giornata di venerdì 21 febbraio è atteso un aumento dell’alta pressione sui settori centro-occidentali europei e sull’Italia. Il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in rialzo. È previsto solo qualche annuvolamento senza fenomeni sulle regioni occidentali della penisola: Toscana, Sardegna, Campania e Calabria occidentale. Mentre qualche velatura e foschia è attesa al Nord, in pianura. Sul resto d’Italia i cieli saranno sereni e soleggiati. Le temperature saliranno, con massime fino a 16° C sul Nord-Ovest, sulla Puglia e sulle zone orientali di Sicilia a Sardegna.

Anche la giornata di sabato 22 febbraio sarà caratterizzata dal bel tempo, soleggiato quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento sparso, con qualche nube in più su Sardegna e Sicilia. Al mattino potranno verificarsi foschie e nebbie sulla Pianura Padana. Le temperature saranno ancora elevate per il periodo, con le massime sui 13-15° C e più elevate sulle Isole Maggiori.

Per domenica 23 febbraio, quando nelle principali città del Carnevale si terranno le sfilate dei carri allegorici, il tempo sarà ancora stabile e bello, salvo qualche variabilità locale. Alcune infiltrazioni di aria umida provenienti da Ovest sono attese su Liguria e Toscana, portando alcune nubi in più. Qualche annuvolamento è previsto anche sulla Campania e sulla Calabria tirrenica. In serata le nubi aumenteranno sulle Alpi di confine, in particolare sui settori centro-orientali. Questi disturbi saranno portati dalla coda di una perturbazione che passerà su settori più settentrionali europei. Sul resto d’Italia continuerà a prevalere il bel tempo, eccetto qualche foschia o nebbia alla mattina presto sulla Pianura Padana. Le temperature saliranno ancora, con le massime che potranno raggiungere fino ai 20° sul medio basso Adriatico. Valori anomali, ben oltre le medie di stagione.



Ecco in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 22 e 23 febbraio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 22 FEBBRAIO

Italia Settentrionale: tempo caratterizzato dall’alta pressione con cieli sereni o a massimo velati. Qualche nebbia al mattino sulla Pianura Padana e in prossimità del fiume Po. Le temperature, già aumentate nei giorni precedenti, si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 12° e i 16°. Venti deboli meridionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: anche al Centro prevale l’alta pressione, con tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature, già in aumento nei giorni precedenti, con valori primaverili, si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 15° e i 18° C. Venti deboli variabili. Mar Tirreno da calmo a poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: cieli prevalentemente sereni al Sud, salvo qualche sporadico annuvolamento senza fenomeni sulle zone appenniniche. Le temperature, anche qui già salite, saranno stabili, con i valori massimi compresi tra i 12° e i 17° C. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio da mosso a molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 23 FEBBRAIO

Italia Settentrionale: il tempo sarà ancora stabile e soleggiato, salvo alcune nebbie nelle ore notturne e al mattino sulla Pianura Padana. Le temperature saranno per lo più stabili, con le massime comprese tra gli 11° e i 17° C.

Italia Centrale: previste nubi sulla Toscana e Liguria orientale, mentre altrove il tempo sarà prevalentemente soleggiato e stabile. Le temperature sono previste in aumento, con le massime comprese tra i 16° e i 21° C. Su valori quasi californiani più che italiani.

Italia Meridionale: tempo ancora stabile con cieli sereni e soleggiati, salvo qualche nuvola tra pomeriggio e sera sulle regioni tirreniche e in particolare sulla Calabria. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 13° e i 18° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il weekend di Carnevale 2020? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.