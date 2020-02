Meteo del weekend di fine febbraio e inizio marzo: che tempo farà in Italia, le previsioni e la mappa interattiva.

Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo tornerà il maltempo sull’Italia, dopo giornate di sole e temperature miti di un inverno decisamente anomalo. Già dalla giornata di sabato 29 febbraio il cielo comincerà a coprirsi quasi ovunque, con le prime piogge in arrivo sulle regioni di Nord-Ovest, poi in estensione al Centro e verso Est, con neve sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale. Poi domenica 1° marzo la pioggia si sposterà soprattutto sulle regioni orientali e centro meridionali. La perturbazione sull’Italia continuerà anche all’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo del weekend di fine febbraio e inizio marzo

Su gran parte d’Italia è ancora presente l’alta pressione, con sole e temperature miti. In questa settimana, la Penisola è stata attraversata da una veloce perturbazione che ha portato piogge ma soprattutto vento forte e un calo delle temperature. I residui di questa perturbazione sono ancora presenti sulle regioni meridionali, ma presto l’alta pressione, con il tempo più stabile e soleggiato arriverà anche qui, già nella serata di venerdì 28 febbraio e fino a sabato 29 febbraio (quest’anno è bisestile).

Il tempo, tuttavia, cambierà rapidamente nella giornata di sabato, con l’arrivo dall’Atlantico di una nuova perturbazione che il 29 febbraio raggiungerà le regioni di Nord-Ovest, poi si estenderà a gran parte del Centro-Nord, portando cieli nuvolosi, pioggia e neve sui rilievi. Poi domenica la perturbazione raggiungerà il Sud, sebbene in forma più moderata, portando soprattutto annuvolamenti nelle regioni meridionali estreme e piogge in quelle centro-meridionali, in particolare nelle zone interne e sui rilievi appenninici, dove è attesa anche la neve. Mentre al Nord-ovest è previsto un altro peggioramento, portato in serata dall’arrivo di una nuova perturbazione, con pioggia e nevicate sulle Alpi di confine.

Nello specifico, nella giornata di sabato 29 febbraio aumenterà la nuvolosità al Nord, con nevicate sulle Alpi a partire da quota 1.000-1.200 metri e poi in calo a 800-1.000 metri. Piogge sparse sono attese a partire dal pomeriggio su Piemonte orientale, Liguria e alta Lombardia e poi in Trentino, dove si faranno più intense in serata. Previste altre piogge locali in serata sulla Toscana e sull’Emilia occidentale. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà ancora stabile con sole, sebbene con velature e qualche annuvolamento parziale. Al Sud il tempo sarà bello e soleggiato, salvo qualche annuvolamento dal pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili.

Nella giornata di domenica 1° marzo, il tempo migliorerà sulle regioni di Nord-Ovest, salvo qualche locale piovasco sul Levante ligure, ma in serata è atteso un nuovo peggioramento sulle Alpi occidentali, con nevicate sui rilievi di Piemonte e Valle d’Aosta. La perturbazione arrivata il giorno prima si sposterà più a Est e al Centro, con piogge e rovesci sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, mentre nevicherà sulle Alpi da quota 900 metri. Sono attesi anche fenomeni più intensi sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, in attenuazione dal pomeriggio e sera. Al Centro-Sud sono previste nubi e piogge sulle regioni tirreniche, soprattutto su Toscana e Lazio, e sulla Sardegna, ma in attenuazione dalla sera. Non pioverà su Sicilia e Calabria. Sulle regioni adriatiche e ioniche il tempo sarà asciutto, con maggiori schiarite, salvo qualche pioggia sulle Marche. Le temperature aumenteranno al Centro-Sud.

La tendenza meteo per la prossima settimana prevede la formazione di un vortice di bassa pressione intorno all’Italia, che porterà una nuova perturbazione, la prima importante da due mesi. I meteorologi annunciano l’arrivo di forte maltempo, con piogge e rovesci anche intensi, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, con possibili temporali locali. Le temperature scenderanno e sulle Alpi nevicherà anche a quote medio-basse, mentre sull’Appennino centro-settentrionale la neve è attesa a quote medie. I venti si rinforzeranno.

Ecco in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 29 febbraio e del 1° marzo.

PREVISIONI METEO PER SABATO 29 FEBBRAIO

Italia Settentrionale: inizio di giornata con tempo prevalentemente stabile e per lo più soleggiato, ma con nubi in aumento e poi l’arrivo delle piogge da metà giornata. Sulle Alpi nevicherà dai 700-1.000 metri. Le temperature sono previste in lieve calo, con le massime comprese tra gli 11° e i 15° C. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: tempo ancora stabile, con cieli per lo più sereni o velati, con nubi alte. Sull’alta Toscana è atteso un peggioramento in giornata, con piogge dalla sera. Le temperature resteranno stabili, con le massime comprese tra i 14 e i 18° C. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso, Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo ancora buono, con cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia orientale. Le temperature saliranno leggermente, con le massime comprese tra i 16° e i 20° C. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio da mosso a molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 1° MARZO



Italia Settentrionale: tempo instabile con piogge e anche acquazzoni sparsi, ma in miglioramento durante la giornata al Nord-Ovest. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra gli 11° e i 15° C. Venti forti dai quadranti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale molto mosso.

Italia Centrale: previste piogge sparse, anche con temporali e acquazzoni, soprattutto sulle regioni tirreniche. Nevicherà sopra i 1.400 metri. I fenomeni si attenueranno alla sera. Le temperature scenderanno lievemente, con le massime tra i 13° e i 17° C. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mar Tirreno da mosso a molto mosso, Mar Adriatico molto mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo ancora soleggiato a inizio giornata, poi in peggioramento con nubi sparse e qualche pioggia sulla Campania. Le temperature saliranno, soprattutto sulla Sicilia, con le massime comprese tra i 17° e i 22° C. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio mosso.

