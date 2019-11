Meteo del weekend di fine novembre: piogge intense e vento forte, in arrivo una nuova perturbazione sull’Italia.

In arrivo sull’Italia una nuova perturbazione alimentata da una saccatura sul Mediterraneo centrale con piogge intense e venti forti nel weekend, su varie zone d’Italia, da Nord a Sud. Il maltempo arriverà venerdì 22 novembre. Di seguito le previsioni in dettaglio.

Meteo del weekend di fine novembre: piogge intense e vento forte

Secondo le previsioni il meteo dell’ultimo weekend di novembre sarà caratterizzato dal maltempo, che raggiungerà il Nord-Ovest e il versante tirrenico nella giornata di venerdì 22 novembre per poi estendersi la resto d’Italia tra sabato e domenica, meno colpite le regioni adriatiche centrali. Le cattive condizioni meteorologiche saranno portate da un vortice di bassa pressione alimentato da correnti fredde provenienti dall’Atlantico settentrionale che arriveranno anche sul Mediterraneo, secondo le previsioni di 3bmeteo. Il tempo peggiorerà inizialmente a Ovest, poi nel weekend anche sul resto d’Italia, con una situazione di maltempo più diffuso.

Nella giornata di venerdì 22 novembre, al Nord il tempo sarà brutto dal mattino con piogge, rovesci e possibili temporali su Liguria, Piemonte e alta Lombardia. Sulle Alpi nevicherà sopra i 1200 metri di quota. Su Emilia Romagna e Triveneto i fenomeni saranno sparsi. In serata neve abbondante sulle Alpi occidentali sopra i 1000-1200 metri. Al Centro il tempo sarà nuvoloso o molto nuvoloso sulle regioni tirreniche, con piogge sparse e qualche rovescio nel pomeriggio alternato a schiarite. In serata ancora piogge e rovesci sulle regioni tirreniche. Sul versante adriatico sono previste maggiori aperture. Al Sud tempo nuvoloso sulla Campania, con piogge e rovesci sparsi, in diminuzione sulle zone centromeridionali. Cieli più aperti altrove. Le temperature saranno stabili o in lieve aumento al Sud. I venti soffieranno moderati con rinforzi meridionali sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, venti deboli tendenti a moderati meridionali altrove. I mari saranno mossi o molto mossi, agitati quelli occidentali.

Sabato 23 novembre, il maltempo insisterà al Nord Italia, soprattutto al Nord-Ovest e sulla Sardegna, con piogge e temporali che si estenderanno alle regioni centrali tirreniche fino a raggiungere la Sicilia. Su Liguria e Piemonte sono previste piogge forti e intense. In serata pioverà anche in Sicilia. Sulle Alpi occidentali sono attesi abbondanti nevicate, copra i 1.100-1.300 metri di quota, che si alzerà poi fino ai 1.500-1.600 alla sera. Sulle regioni adriatiche il tempo sarà migliore, con cieli velati o poco nuvolosi. Tempo discreto sulle regioni meridionali peninsulari con piogge a fine giornata su Campania e Calabria. Le temperature aumenteranno. I venti soffieranno forti meridionali. I mari saranno molto mossi o agitati.

Nella giornata di domenica 24 novembre, invece, il maltempo colpirà soprattutto le regioni meridionali, mentre migliorerà al Nord sebbene ancora con qualche instabilità. Il più colpito da piogge e temporali anche forti sarà il versante ionico. Il tempo sarà a tratti instabile sulle regioni centrali. Nel pomeriggio le cattive condizioni meteo saranno presenti ancora sulle regioni ioniche e sul medio basso adriatico. Altrove il tempo sarà nuvoloso, con fenomeni più scarsi. Le temperature saranno stabili o in calo al Sud. I venti soffieranno forti. I mari saranno molto mossi, agitato il Mar Ionio. A Venezia potrebbe verificarsi acqua alta fino a 115-120 cm.

PREVISIONI METEO PER SABATO 23 NOVEMBRE

Italia Settentrionale: tempo molto nuvoloso con piogge e rovesci forti al Nord-Ovest e meno intense sul Triveneto, con riduzione dei fenomeni in serata. Sopra i 1.000 metri nevicherà. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime comprese tra i 10° e i 16° C. Venti di Scirocco forte. Mar Ligure molto mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: cieli coperti con piogge e temporali sulla Sardegna e sui versanti tirrenici, soprattutto Toscana e Lazio. Nuvole in aumento sulle regioni adriatiche. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 14° e i 18° C. Venti di Scirocco forte. Mar Tirreno molto mosso, Mare Adriatico mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso

Italia Meridionale: tempo inizialmente soleggiato, quindi in peggioramento con nuvole e pioggia prima sulla Sicilia e poi sulle regioni ioniche. Le temperature saranno in lieve aumento, come le massime comprese tra i 15° e i 20°. Vento di Scirocco forte. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 24 NOVEMBRE

Italia Settentrionale: cieli nuvolosi con precipitazioni deboli al Nord-Ovest, qualche schiarita al Nord-Est. Le temperature saliranno leggermente, con le massime comprese tra i 12° e i 16° C.

Italia Centrale: ancora qualche pioggia su basso Lazio, Marche e Abruzzo, altrove tempo più asciutto ma nuvoloso. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime comprese tra i 14° e i 17° C.

Italia Meridionale: al Sud forte maltempo, con piogge, rovesci e temporali, anche forti su Sicilia e Calabria, in attenuazione in serata. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime comprese tra i 13° e i 18° C.

