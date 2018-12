Meteo del weekend dell’Immacolata: che tempo farà sull’Italia. Arrivano perturbazioni e freddo.

Grandi preparativi per il secondo weeekend di dicembre, che quest’anno coincide con quello della Festa dell’Immacolata, sabato 8 dicembre. Molti si daranno allo shopping natalizio, altri andranno in visita ai tradizionali mercatini. Che tempo farà sull’Italia? Secondo i meteorologi ci aspetta un weekend di tempo variabile, con perturbazioni, ma anche sole, vento forte e soprattutto calo delle temperature. Copritevi, unimamme, che arriva il freddo!

Meteo del weekend dell’Immacolata: il tempo sull’Italia

Il weekend dell’Immacolata sarà variabile per quanto riguarda il tempo, farà freddo e sono attese precipitazioni e vento forte, ma ci saranno anche spazi soleggiati. Il fronte di tempo instabile arriverà con le correnti nordatlantiche che indeboliranno l’alta pressione sulla Penisola. Soprattutto scenderanno le temperature e soffieranno venti forti anche con raffiche fino a 100 km orari.

Nella giornata di venerdì 7 dicembre, il maltempo raggiungerà il Nord, toccando prima le Alpi e le Prelapi e poi la Pianura Padana centro orientale e l’alto versante adriatico, portando pioggia in pianura e collina e neve in montagna sopra i 1.100-1.300 metri. Nuvole e pioggia arriveranno nel pomeriggio sulla Liguria e sull’alto versante tirrenico, per poi estendersi agli altri settori tirrenici e alla Sardegna.

Sabato 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, la perturbazione si sposterà al Sud Italia, coinvolgendo prima il Centro Sud. Mentre al Nord il tempo migliorerà, con schiarite o cieli poco nuvolosi. Quindi, in serata tornerà il bel tempo anche sul resto d’Italia, con cieli sereni e poco nuvolosi al Sud e sui settori di confine, dove sarà possibile la caduta di qualche fiocco di neve.

Domenica 9 dicembre al mattino sarà tempo soleggiato quasi ovunque, tranne sulla Toscana settentrionale, dove sono attese piogge, mentre sulle Isole Maggiori il tempo sarà parzialmente nuvoloso. Sui settori alpini, invece sarà nuvoloso o parzialmente nuvoloso, mentre nevicherà sopra i 1.100-1.300 metri sulle Alpi di confine. Nebbie e foschie sulla Pianura Padana al mattino presto. Nella seconda parte della giornata il tempo peggiorerà al Centro Sud, con precipitazioni sulla dorsale e sul versante tirrenico, fenomeni locali sono attesi sul medio-basso Adriatico e su parte delle Isole maggiori. L’Italia sarà inoltre interessata da forti venti di Maestrale, che porteranno un calo delle temperature, anticipando il freddo intenso atteso per la prossima settimana.

PREVISIONI METEO PER SABATO 8 DICEMBRE

Italia Settentrionale: tempo sereno sulla Riviera ligure e sulle pianuredi Lombardia e Piemonte. Cielo nuvoloso e con deboli nevicate o moderate sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. tempo sereno sul Nord-Est

Italia Centrale: al Centro sono attese nubi sparse, con schiarite sulla Roma. Cielo coperto con neve debole o moderata sulla dorsale laziale. Tempo sereno altrove sul resto dei versanti tirrenici. Sul versante adriatico, il tempo sarà sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Cielo coperto con pioggia moderata sulla dorsale; sul Gran Sasso coperto con precipitazioni nevose deboli o moderati. Sulla Sardegna il cielo sarà sereno sul cagliaritano, invece coperto con deboli piogge sulla Sardegna sulla costa Nord-orientale; nubi sparse con schiarite sono attese nell’entroterra sardo.

Italia Meridionale: sui versanti tirrenici meridionali il cielo sarà coperto, con piogge deboli lungo le coste e sulle pianure. Altrove, cielo coperto con pioggia moderata. Sul versante adriatico meridionale, il cielo sarà coperto con pioggia debole sulla Basilicata, nubi sparse con schiarite altrove. Piogge deboli sui settori orientali della Sicilia.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 9 DICEMBRE

Italia Settentrionale: nel tempo con cielo sereno al Nord-ovest, su Liguria e pianure di Lombardia e Piemonte. Nuvole sparse sulle Alpi occidentali. Cielo coperto con deboli o moderate nevicate sulle Alpi centrali. Al Nord-est schiarite sulle Dolomiti e tempo sereno altrove.

Italia Centrale: è previsto tempo sereno al Centro Italia. Nubi sparse con schiarite sono attese sulla Sardegna.

Italia Meridionale: sono attese nubi sparse con schiarite sulle coste tirreniche meridionali. Sereno sulle pianure e sulle zone subappenniniche, con annuvolamenti sparsi sulla dorsale in Campania. Nuvoloso sulla dorsale calabrese. Sul versante meridionale adriatico nuvoloso, sereno sul litorale ionico e sulla dorsale lucana.

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme avete programmi per il weekend dell’Immacolata? Tenete d’occhio le previsioni meteo!