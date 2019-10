Meteo del weekend del 19-20 ottobre: Italia divisa in due tra pioggia e bel tempo. Le previsioni.

Siamo arrivate a un nuovo weekend unimamme, il terzo di ottobre. Molte famiglie in questo periodo visitano sagre, fiere e feste paesane o fanno escursioni nei boschi. Per non avere brutte sorprese e rischiare di finire sotto qualche acquazzone è bene controllare le previsioni del tempo. Ecco quelle per il prossimo weekend del 19 e 20 ottobre. L’Italia sarà divisa in due tra bello e cattivo tempo.

Meteo del weekend: Italia divisa in due

Sarà un finesettimana con tempo variabile tra Nord e Sud Italia. È in arrivo una perturbazione atlantica che colpirà il Nord, mentre al Sud resisterà l’alta pressione con tempo stabile, sole e caldo.

Negli ultimi giorni l’Italia ha beneficiato di un’alta pressione presente sul Mediterraneo centrale che ha portato bel tempo con cieli limpidi e soleggiati e temperature molto miti per la stagione, in alcune zone quasi estive. Il tempo stabile, però, non durerà a lungo, almeno al Centro-Nord dove è atteso l’arrivo di una perturbazione atlantica che ha già iniziato a far sentire i suoi effetti sulle regioni di Nord Ovest, con le prime piogge su Liguria, Piemonte e Toscana settentrionale, che si intensificheranno nel weekend e si estenderanno anche al Nord Est.

Al Centro Sud, invece, il tempo si manterrà più stabile, grazie alla presenza dell’alta pressione. Inoltre, a favorire il bel tempo ci saranno anche correnti di Scirocco che porteranno un aumento delle temperature, con valori sopra le medie.

Nella giornata di sabato 19 ottobre, deciso peggioramento del tempo al Nord, soprattutto sui settori occidentali e l’alto Tirreno, per effetto della perturbazione atlantica che spazzerà via gli ultimi residui dell’alta pressione, dopo l’anticipo di piogge di venerdì 18 ottobre. Le piogge si intensificheranno durante il giorno, con possibili temporali ed estensione dei fenomeni ai settori alpini e alle pianure centro-orientali. Le zone più colpite saranno la Liguria e le zone prealpine centrali. Il clima sarà invece più asciutto sul Triveneto e sulle pianure dell’Emilia. Attesi piovaschi sull’alta Toscana. Sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato, salvo qualche velatura e possibili annuvolamenti parziali sui versanti tirrenici e al Sud. Soffierà lo Scirocco, in rinforzo su tutta Italia. Le temperature saranno particolarmente miti al Centro-Sud.

Nella giornata di domenica 20 ottobre, la perturbazione insisterà ancora al Nord, ma sarà frenata nella sua espansione verso Est dall’alta pressione presente sui Balcani. Sono attesi piogge e rovesci anche intensi soprattutto sulla Liguria e l’alto Piemonte. Anche sulla Lombardia si prevedono rovesci, mentre pioverà meno sulle Alpi centrali, mentre il clima sarà asciutto al Nord Est e sull’Emilia Romagna. Annuvolamenti sono attesi sul medio e altro Tirreno con rovesci sull’alta Toscana. Sul resto d’Italia, invece, sarà ancora bel tempo grazie all’alta pressione, con clima molto mite per le medie stagionali, grazie anche ai venti di Scirocco.

E voi unimamme, avete programmi per il prossimo weekend di ottobre? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!