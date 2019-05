Dopo le piogge dei giorni scorsi, finalmente questa settimana era tornato il sole, con un’aria ancora fredda ma più tiepida. Uno scorcio di primavera che tuttavia è destinato a durare poco, il prossimo weekend infatti sarà di nuoco caratterizzato dalla pioggia e dalla neve in montagna, con il peggioramento del tempo in arrivo già da venerdì. Una nuova corrente di aria fredda, proveniente dal Nord Europa, sta per raggiungere l’Italia. Un maltempo che non dà tregua in questo maggio anomalo.

Meteo del weekend: nuova ondata di maltempo sull’Italia

Non c’è tregua dal maltempo per l’Italia, dopo una breve pausa di tempo stabile sebbene ancora freddo per la stagione, sta per arrivare una nuova corrente di aria fredda che porterà ancora pioggia e neve in montagna. Il peggioramento è atteso già nella giornata di venerdì, con l’arrivo di una nuova perturbazione dalla Francia. Nelle prossime ore, correnti fredde atlantiche formeranno un vortice depressionario sulla Spagna che si sposterà verso l’Italia, portando ancora piogge, temporali, grandine, vento forte e neve sulle Alpi.

Nella giornata di venerdì 17 maggio, il tempo inizierà a cambiare al Nord-ovest e sulla Sardegna, con l’arrivo delle nuvole e delle prime piogge sparse. Nelle ore seguenti, le piogge si intensificheranno e raggiungeranno anche Lombardia ed Emilia Romagna, fino alla Toscana, poi il Lazio e il basso Tirreno. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà a nevicare, sopra quota 1.800-2.000 metri, che si abbasserà durante la notte fino a 1.600 metri. Sul resto d’Italia, Nord-est, versante adriatico e Mezzogiorno, il tempo sarà più stabile, con cieli velati o poco nuvolosi, salvo qualche variabilità sugli Appennini, con possibili locali rovesci. Le temperature saliranno al Centro Sud, saranno stazionarie al Nord con locali diminuzioni. I venti saranno tutti meridionali fino a forti in serata sui bacini occidentali. I mari saranno da mossi a molto mossi.

Nella giornata di sabato 18 maggio, il Nord Italia sarà caratterizzato da maltempo diffuso, con piogge, rovesci e temporali sparsi, che saranno più abbondanti sulle regioni di Nord-ovest e sulla Lombardia al mattino, poi in serata sul Triveneto. Continuerà a nevicare sulle Alpi, anche con precipitazioni abbondanti, ad una quota stimata tra i 1.500 e i 1.700 metri, che in serata si alzerà a 1.800-2.00 metri. Al Centro il tempo sarà variabile, con nuvolosità irregolare, piogge e rovesci, alternati a schiarite che saranno più ampie sui versanti adriatici e sul Lazio. Sulle regioni meridionali di Campania, Molise e Puglia sono attesi isolati piovaschi, più rari sulla Basilicata. In Calabria e Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Le temperature scenderanno al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, mentre aumenteranno lievemente al Sud. I venti soffieranno forti da meridione, con i mari molto mossi o agitati. Nella notte a Venezia è attesa l’acqua alta, fino a 105-110 cm.

Ancora maltempo domenica 19 maggio, con piogge e rovesci al Nord, con attenuazione graduale in serata sulle regioni occidentali. Nevicherà ancora sulle Alpi a quota 1.700-2.000 metri. Al Centro il tempo sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare, con piogge e rovesci intermittenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata. In serata il tempo migliorerà, tranne sulla Sardegna. Al Sud domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato, eccetto qualche nube di passaggio, ma senza fenomeni. Le temperature si manterranno stabili al Centro Nord, ma sotto la media di stagione. Mentre al Sud aumenteranno lievemente. I venti saranno soprattutto meridionali, tra deboli e moderati. I mari saranno tra mossi e molto mossi.

In dettaglio, le previsioni del tempo sull’Italia per il weekend dell’18-19 maggio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 18 MAGGIO

Italia Settentrionale: cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e temporali diffusi, più intensi al Nord-ovest al mattino e in serata sul Triveneto. Nevica sulle Alpi dai 1.800 metri. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 14° e i 18° C. Venti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso

Italia Centrale: cielo coperto, con tempo instabile soprattutto sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, con piogge, rovesci e temporali sparsi, in estensione a Umbria e alte Marche. Piovaschi sul Nord-est della Sardegna. Le temperature caleranno, con le massime comprese tra i 18° e i 20°. Venti meridionali. Mar Tirreno da mosso a molto mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo variabile su Campania, Molise e alta Puglia, con cieli localmente coperti e isolati piovaschi. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 18° e i 21° C. Venti meridionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 19 MAGGIO

Italia Settentrionale: continua il maltempo al Nord, con cieli coperti, piogge diffuse, temporali sparsi e nevicate sulle Alpi dai 1.800-2.00 metri. Il tempo migliora in giornata, a partire dalle pianure. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 14° e i 18° C. Venti meridionali. Mar Ligure molto mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: nuvolosità irregolare, a tratti con cieli molto coperti e locali rovesci sulle regioni del Centro Italia, più diffuse nelle ore centrali della giornata su Toscana, Marche e Appennino. Locali temporali sui settori centro-orientali della Sardegna. Le temperature resteranno stabili, con le massime comprese tra i 18° e i 20° C. Venti variabili. Mar Tirreno mosso, Mare Adriatico mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo soleggiato o poco nuvoloso al Sud, con qualche occasionale variabilità sull’Appenino, che porterà locali rovesci. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 19° e i 23° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio da mosso a poco mosso.

