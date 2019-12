Meteo del weekend di metà dicembre in Italia: le previsioni del tempo e la mappa interattiva.

Nei giorni scorsi i meteorologi avevano annunciato l’arrivo del freddo e della neve sull’Italia e così è stato. L’irruzione di corrente gelida si è manifestata al Nord tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre per estendersi poi al Centro-Sud nella giornata di giovedì. In montagna e sulle pianure del Nord è caduta la neve, mentre sulle restanti regioni è piovuto. In generale l’Italia è stata investita dal maltempo e non è ancora finita, anche se nel weekend avremo un miglioramento. Ecco le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo del weekend di metà dicembre in Italia: che tempo farà

Prima di sabato e domenica, l’Italia sarà investita da una perturbazione venerdì 13 dicembre, che i meteorologi hanno chiamato “tempesta di Santa Lucia“, nel giorno dedicato alla Santa. Il nostro Paese sarà investito da nevicate in montagna e al Nord, anche a quote collinari e in pianura, soprattutto sui settori occidentali, mentre sul resto d’Italia sono previsti piogge e temporali, con vento forte.

La “tempesta di Santa Lucia” ha fatto scattare l’allerta meteo in alcune regioni, con la chiusura delle scuole per venerdì 13 dicembre: a Roma, per piogge fori e vento di burrasca, a Rovigo e comuni limitrofi, per neve, e anche a Napoli, per temporali e criticità idrogeologica.

Secondo le previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo a partire dalla tarda mattinata di venerdì per venti di burrasca fino a tempesta su Emilia-Romagna orientale, Toscana, specie settori costieri e meridionali, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia.

Nella giornata di venerdì, la neve scenderà fino in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia, abbondante sulle Alpi occidentali. Mentre neve mista a pioggia è attesa sulle pianure del Nordest, sulle Alpi fino al fondovalle e fascia pedemontana del Veneto, fino ad arrivare sulla Romagna interna a fine giornata. Nevicherà anche sulle colline dell’entroterra ligure, in provincia di Savona. Dull’Appenino emiliano la neve è attesa dai 600/1.200 metri e sull’Appennino centro-settentrionale nevicherà da quota 1.300/1.600 metri. Al Centro-Sud, in particolare sul versante tirrenico, sono previste piogge, rovesci e anche temporali, con venti forti e mareggiate. I fenomeni, invece, si attenueranno a fine la giornata al Nord-ovest, preparando un weekend con tempo discreto.

Nel weekend di metà dicembre, tuttavia, si avrà un miglioramento. Il tempo dovrebbe migliorare da sabato 14 dicembre, quando i fenomeni si attenueranno al Nord e i cieli si libereranno, con ampie schiarite e l’arrivo di correnti secche, nevicherà solo sulle Alpi di confine. Anche al Centro Italia il tempo migliorerà, con il ritorno del sole e, salvo qualche nube, sulla Sardegna e sui versanti tirrenici centro-meridionali. Al Sud insisterà ancora qualche fenomeno residuo, in particolare sul Tirreno e in Puglia, ma in attenuazione. Altrove prevarrà il sole. Da Nord a Sud le temperature saranno in rialzo, in particolare al Sud. Soffieranno venti forte di Maestrale al Centro e al Sud.

Per la giornata di domenica 15 dicembre, il tempo sarà in prevalenza soleggiato ma con nuvolosità in aumento a fine giornata al Nord e sulle regioni tirreniche. Sono attesi fenomeni deboli su Liguria, zona pedemontana del Piemonte e sulla Toscana interna, dove è previsto qualche piovasco nella notte. Altrove il tempo sarà soleggiato. Le temperature saranno stabili al Centro e al Nord, in quest’ultimo caso anche con un possibile lieve calo. Invece le temperature saranno in aumento al Sud, con i valori massimi che potranno raggiungere anche i 18° C.

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per questo weekend?