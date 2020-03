Meteo del weekend di metà marzo: che tempo farà in Italia. Le previsioni aggiornate.

Siamo arrivati alla metà del mese di marzo. In questi giorni surreali di clausura per il coronavirus e in cui non si può uscire di casa se non per necessità e passeggiate molto limitate nei pressi di casa, si guarda al tempo per prendere una boccata d’aria, portare fuori il cane e se è possibile camminare nel proprio quartiere. Abbiamo avuto una settimana con belle giornate di sole primaverile che hanno invogliato molti a fare due passi o una corsetta al parco o lungo le spiagge. Un’idea che è venuta a fin troppe persone, tanto che i sindaci di alcune città hanno dovuto chiudere i parchi e le spiagge per evitare pericolosi assembramenti, vietati dal Decreto del Presidente del Consiglio sulle misure di sicurezza per contenere l’epidemia di Coronavirus.

In ogni caso, nulla toglie conoscere le previsioni meteo per questo weekend di metà marzo. Per sapere se potremo stare un po’ all’aperto, anche sul balcone di casa o in giardino oppure se il tempo ci rinchiuderà definitivamente in casa.

Meteo del weekend di metà marzo: il tempo in Italia

Purtroppo per tutti quelli che speravano in questo finesettimana per fare un passeggiata anche intorno a casa, perché comunque c’è ancora chi lavora anche se a ritmo ridotto o in casa, il weekend di metà marzo sarà all’insegna del tempo instabile. Il maltempo interesserà l’Italia soprattutto nella giornata di sabato 14 marzo, mentre domenica 15, sebbene ancora variabile, sarà in via di miglioramento. Ecco le previsioni del tempo in dettaglio.

Questo weekend di metà marzo assisteremo a un cedimento dell’alta pressione, tornata negli ultimi giorni sull’Italia, con l’arrivo del maltempo sabato. La nostra Penisola sarà raggiunta da correnti di aria umida di origine atlantica, che porteranno una perturbazione veloce sul nostro territorio.

Nella giornata di sabato 14 marzo il tempo sarà nuvoloso al Nord, con precipitazioni in particolare sul Nord Ovest, che si sposteranno poi verso Est e il Triveneto. In serata, le condizioni meteo miglioreranno ma non sull’Emilia Romagna. Nevicherà sulle Alpi, sopra quota 1.000-1.200 metri. Al Centro Italia il tempo peggiorerà prima sulla Toscana, poi su Umbria, Lazio interno e su Marche e Abruzzo in serata. Al Sud il tempo sarà ancora soleggiato ma con tendenza all’annuvolamento in serata, con qualche fenomeno previsto sulla Puglia e la dorsale appenninica. Le temperature scenderanno al Centro-Nord, mentre saranno stabili altrove.

Nella giornata di domenica 15 marzo, il tempo migliorerà, con cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi al Centro-Nord, qualche fenomeno residuo ancora al Sud, in esaurimento in serata. Le temperature scenderanno al Sud per effetto del rinforzo dei venti da nord.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 14 e 15 marzo.

PREVISIONI METEO PER SABATO 14 MARZO

Italia Settentrionale: al Nord tempo nuvoloso con piogge sparse e possibili acquazzoni, con passaggio dei fenomeni da Nord-Ovest a Nord-Est. Nevicherà sulle Alpi da quota 1.000 metri. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 10° e 15° C. Venti di moderata intensità locale dai quadranti settentrionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: tempo per lo più nuvoloso, con piogge sparse su tutte le regioni, a cominciare dalle precipitazioni sulle zone appenniniche che in serata raggiungeranno il versante adriatico e le zone interne delle regioni tirreniche. Fenomeni assenti sulla Sardegna. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 12° e i 17° C. Venti di moderata intensità locale dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno da quasi calmo a poco mosso. Mar Adriatico poco mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo più stabile, ma con nuvolosità in aumento e locali piovaschi sul Molise e sulla Basilicata e sull’alta Puglia dal pomeriggio-sera. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 16° e i 21° C. Più alte sulla Sicilia orientale. Venti deboli variabili. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia poco mosso. Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 15 MARZO

Italia Settentrionale: migliora il tempo al Nord, diventando più stabile ma con cieli parzialmente nuvolosi, con il passaggio di nubi sparse. Più coperti i cieli sulle alte pianure e sulle Prealpi. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 10° e i 15° C. Venti di moderata intensità locale dai quadranti settentrionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: tempo nuvoloso al mattino sulle regioni adriatiche, con fenomeni residui, mentre sarà più soleggiato altrove. Tempo in miglioramento ovunque in serata. Asciutto sulla Sardegna. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 14° e i 18° C. Venti di moderata intensità locale dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso. Mar Adriatico mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: al Sud tempo nuvoloso e con ancora qualche fenomeno, in particolare sulla Puglia e l’alto Ionio. Tempo più asciutto altrove. Le temperature scenderanno ancora, con le massime comprese tra i 14° e i 19° C. Venti di moderata intensità locale dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia molto mosso. Mar Ionio poco mosso.

