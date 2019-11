Meteo del weekend di metà novembre: ancora maltempo. Le previsioni in dettaglio.

Non si arresta il maltempo sull’Italia e purtroppo nemmeno sulle zone colpite negli ultimi giorni da nubifragi e pesanti allagamenti, come Venezia e Matera, le città d’arte e bellezza messe in ginocchio dall’acqua. Anche per il weekend di sabato 16 e domenica 17 novembre è attesa sull’Italia una nuova perturbazione che porterà piogge, temporali, acquazzoni, vento forte e tanta neve, anche se non in modo uniforme in tutta Italia. Le Alpi sono state già ricoperte da abbondanti nevicate, aprendo la stagione sciistica in anticipo, e la neve continuerà a a cadere, anche a bassa quota. Scopriamo le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo del weekend di metà novembre: nuova perturbazione

Dopo una breve pausa dal maltempo, nella giornata di venerdì 15 novembre sono tornate piogge intense e temporali al Centro Nord, soprattutto su Toscana, Lazio, Emilia e Triveneto. A Venezia è tornata l’acqua alta, mentre forti nubifragi hanno colpito il Friuli Venezia Giulia. Meglio la situazione al Centro Sud, con cieli soleggiati o poco nuvolosi. Più variabile il tempo sul versante del medio Adriatico, mentre la neve è arrivata a basse quote.

Nel frattempo, come annuncia il servizio di previsioni di 3bmeteo, correnti di aria fredda di origine polare stanno scendendo sull’Europa centro occidentale, alimentando una vasta depressione tra Francia e Spagna con la formazione di vortice ciclonico diretto verso il Mediterraneo centrale che raggiungerà anche l’Italia tra sabato 16 e domenica 17 novembre. Il ciclone porterà forte maltempo, con precipitazioni e vento forte. Le precipitazioni colpiranno prima il Centro Nord, già da sabato, con neve in montagna e piogge che domenica arriveranno anche al Sud Italia.

Nella giornata di sabato 16 novembre il tempo sarà variabile al Nord, con cieli nuvolosi, qualche pioggia e temporale, con temporanee schiarite locali sulla Val Padana. I fenomeni si intensificheranno tra pomeriggio e sera su Triveneto ed Emilia Romagna, con piogge e temporali anche forti e neve sulle Alpi dai 1000/1200m e dai 1300/1400m sull’Appennino. Al Centro sono previsti piogge e temporali soprattutto su Marche, Umbria e alto Lazio, con fenomeni che si intensificheranno al pomeriggio, ma in attenuazione in serata sul versante Adriatico. Sull’Appennino la neve è attesa dai 1600 m di quota, mentre sull’Appennino emiliano è attesa anche sotto i 1000 metri. Al Sud, invece, il tempo sarà parzialmente nuvoloso, con l’arrivo di qualche pioggia in serata sul versante tirrenico. Le temperature saranno in lieve calo al Centro Nord e in aumento al Sud. I venti soffieranno forti da Sud-Est sui bacini centro-meridionali, tesi i venti settentrionali al Nord. I mari saranno molto mossi o agitati.

La giornata di domenica 17 novembre sarà ancora caratterizzata da tempo instabile al Centro Nord, con piogge e temporali, che si estenderanno anche al Sud. Continuerà a nevicare sulle Alpi tra i 1200 e 1400 metri e sull’Appennino oltre i 1500 metri di quota. IL tempo peggiorerà al Sud, salvo alcune schiarite al mattino in Puglia e dal pomeriggio in Sicilia. In giornata temporali anche forti raggiungeranno prima la Calabria ionica, poi il Salento. Le temperature si manterranno stabili al Centro Nord mentre scenderanno al Sud. I venti saranno tesi meridionali e ruoteranno da ovest. I mari saranno ancora molto mossi o agitati.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 16-17 novembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 16 NOVEMBRE

Italia Settentrionale: tempo nuvoloso al Nord con fenomeni a inizio giornata sui rilievi e sul Levante, poi in estensione e intensificazione in serata sul resto delle regioni. La neve cadrà tra i 700 e i 1200 metri di quota. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 9° e i 14° C. Venti moderati settentrionali. Mar Ligure molto mosso, Mare Adriatico settentrionale molto mosso.

Italia Centrale: tempo instabile al Centro con piogge e temporali, che diventeranno più diffusi e intensi nel pomeriggio. La neve cadrà sopra i 1300-1700 metri di quota. Le temperature scenderanno lievemente, con le massime comprese tra i 13° e i 18° C. Venti moderati meridionali, sulla Sardegna moderati settentrionali. Mar Tirreno molto mosso, Mar Adriatico molto mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo instabile con piogge tra alta Campania e Molise, migliore altrove. Peggioramenti a fine giornata su Sicilia occidentale e Calabria ionica. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 18° e i 23° C. Venti moderati meridionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 17 NOVEMBRE

Italia Settentrionale: ancora maltempo con piogge, soprattutto a ridosso di Alpi e Prealpi, su Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Mentre scenderà la neve sopra i 1200-1500 metri di quota. Tempo in miglioramento in serata su pianure e coste. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra 8° e 14° C. Venti moderati meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale agitato.

Italia Centrale: tempo ancora instabile al Centro, con nuvole, piogge e temporali quasi ovunque. La neve scenderà sopra i 1100-1500 metri. Miglioramenti a fine giornata. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 12° e 17° C. Venti moderati meridionali, da Nord-ovest sulla Sardegna. Mar Tirreno da mosso a molto mosso, Mar Adriatico molto mosso o agitato. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: il tempo peggiorerà, con piogge e temporali sparsi in arrivo dal Nord. I fenomeni saranno meno intensi sulla bassa Sicilia. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 14° e i 19° C. Vendi moderati meridionali. Mar Tirreno meridionale molto mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio agitato.

