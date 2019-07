Meteo del weekend: in arrivo nuovi temporali sabato, il tempo migliora domenica.

La breve pausa anticiclonica dal maltempo durerà poco. Sabato sono arrivo nuovi temporali che colpiranno ancora le regioni adriatiche già martoriate dalla tromba d’aria dei giorni scorsi. Il tempo migliorerà però domenica. Il maltempo arriverà sull’Italia già venerdì, con i primi rovesci. Ecco la situazione meteo.

Meteo del weekend: tornano i temporali

In arrivo sull’Italia per il finesettimana una nuova ondata di maltempo, che inizierà già da venerdì 12 luglio, per peggiorare sabato quando sul versante adriatico è previsto l’arrivo di nuovi temporali. Il meteo migliorerà domenica.

Dopo il violento maltempo tra martedì e mercoledì, sono tornati il sole e il sereno sull’Italia, grazie all’anticiclone delle Azzorre che ha portato bel tempo e un caldo sostenibile. Nei prossimi giorni, però, l’anticiclone lascerà spazio a una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico associata a correnti di aria fresca provenienti da Nord-Est che scenderanno verso l’Europa meridionale, investendo i Balcani e lambiranno anche l’Italia, portando piogge e temporali sui versanti orientali, ovvero lungo l’Adriatico.

Il tempo comincerà a cambiare nella giornata di venerdì 12 luglio, con l’instabilità che si manifesterà a partire dal pomeriggio, inizialmente in prossimità dei rilievi di Alpi e Appennini, con rovesci e temporali che nelle ore successive si estenderanno alle pianure del Triveneto e poi sulle coste dell’Adriatico. Al mattino i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi al Nord e al Centro, poi nel pomeriggio a seguito di addensamenti nuvolosi si verificheranno temporali e rovesci sulle Dolomiti e sulle Prealpi di Lombardia e Veneto, mentre sui rilievi appenninici al centro si manifesteranno temporali sparsi, con sconfinamento sulle coste dell’Abruzzo. Al Sud, invece, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche temporale nel pomeriggio nelle zone interne di Campania e Calabria, con possibile estensione alle coste del Salento, fino all’Adriatico. Le temperature non subiranno variazioni.

Nella giornata di sabato 13 luglio, il tempo sarà abbastanza buono al Nord-Ovest e più variabile al Nord-Est e sull’Emilia Romagna, con possibili rovesci e temporali, in particolare nelle ore centrali, con miglioramenti in serata. Al Centro, invece, il tempo sarà instabile sul versante adriatico e sulle zone interne dell’Appennino, sempre con rovesci e temporali. Il tempo sarà più variabile sulla costa tirrenica. Al Sud sabato il tempo sarà discreto, con qualche peggioramento su Molise, Puglia e zone interne appenniniche della Campania e della Basilicata. Più soleggiato su Calabria, Sicilia e Salento. Le temperature scenderanno al Nord-est e sul versante medio adriatico, più stabili altrove.

Domenica 14 luglio, farà bel tempo quasi ovunque al Nord, eccetto qualche variabilità locale sulle Alpi orientali e l’Appennino settentrionale. Bel tempo anche al centro, salvo qualche variabilità residua al mattino sull’Adriatico, ma senza temporali. Al Sud sono attesi piovaschi o temporali di passaggio tra Salento, Lucania e Calabria, in esaurimento alla sera. Le temperature scenderanno lievemente ancora sul medio e altro Adriatico e al Sud, mentre aumenteranno sui settori occidentali.

Scopriamo in dettaglio le previsioni del tempo sull’Italia per il weekend del 13-14 luglio

PREVISIONI METEO PER SABATO 13 LUGLIO

Italia Settentrionale: nuvolosità irregolare con nubi sparse su Triveneto ed Emilia Romagna, con piogge e temporali locali. Ampie schiarite e tempo migliore altrove. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 23 e i 28° C. Venti moderati a rotazione variabile. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo nuvoloso e instabile su Toscana, Marche e Umbria con temporali anche forti, specialmente nelle Marche, che in serata si estenderanno alle zone interne del Lazio e all’Abruzzo. Le temperature saranno in calo, con le massime incluse tra i 23 e i 28° C.

Italia Meridionale: al Sud bel tempo prevalente, eccetto qualche instabilità sull’Appennino nelle ore diurne, mentre in serata sono attesi temporali sul Molise. Poco nuvoloso senza fenomeni sulla Sardegna. Le temperature varieranno di poco, con le massime comprese tra u 27 e i 32° C. Venti moderati settentrionali. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a calmo. Mar di Sardegna mosso., Canale di Sardegna poco mosso. Venti localmente moderati meridionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 14 LUGLIO

Italia Settentrionale: prevarrà il bel tempo su quasi tutte le regioni del Nord, salvo qualche annuvolamento senza fenomeni sulle Alpi. Le temperature rimarranno stabili, con le massime comprese tra i 24 e i 28° C.

Italia Centrale: ancora qualche residua variabilità al Centro, in particolare in Abruzzo al mattino, con possibili fenomeni ma in attenuazione. Altrove farà bel tempo ovunque, soprattutto dal pomeriggio. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 23 e i 28° C.

Italia Meridionale: al Sud arriva il tempo variabile con qualche piovasco sparso su Puglia, Basilicata e Calabria. Tempo soleggiato altrove. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime comprese tra i 26 e i 30° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per questo weekend di luglio? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!