Meteo del weekend delle Palme: che tempo farà sull’Italia. Le previsioni.

Si annuncia un weekend delle Palme all’insegna del maltempo, la depressione in atto sul Mediterraneo centrale, che ha portato la pioggia e il freddo di questi giorni, sarà sostituita da una corrente di aria fredda in arrivo dall’Europa Nordorientale. Sarà dunque un finesettimana della Domenica delle Palme all’insegna della pioggia, del freddo e anche della neve che si spingerà fino a bassa quota.

Meteo del weekend delle Palme: sarà maltempo

Il weekend della Domenica delle Palme, che apre le celebrazioni pasquali, sarà ancora di freddo, pioggia e neve. L’anticiclone, che dovrebbe portare bel tempo, salirà verso la Scandinavia, mentre l’Europa centrale e meridionale sarà raggiunta da una corrente di aria fredda che scenderà sul Mediterraneo dall’Europa Nordorientale. L’aria fredda scorrerà da est ad ovest lungo il bordo inferiore e investirà mezza Europa, le sue parto centrali e meridionali appunto. Il maltempo raggiungerà l’Italia proprio nel finesettimana, sia da Est che da Ovest, portando un vortice sul Mar Ligure. La corrente di aria fredda porterà un deciso abbassamento delle temperature, con piogge e temporali diffusi, localmente intensi, e neve sulle Alpi, anche a quote basse al Nord-ovest.

La giornata di venerdì 12 aprile sarà ancora caratterizzata dalla depressione in atto sul Mediterraneo centrale, portando piogge soprattutto su Sicilia e Sardegna, sulle regioni tirreniche e temporali nelle zone interne. Fenomeni localmente intensi raggiungeranno anche il versante adriatico, in particolare lungo la costa dalle Marche alla Puglia. Più asciutto al Nord Italia, salvo qualche pioggia sparsa sulle Prealpi tra Lombardia e Veneto, su basso Piemonte e sulla Romagna.

Sabato 13 aprile, la bassa pressione presente sul Mediterraneo si sposterà verso i Balcani. Qualche residuo fenomeno sulle regioni tirreniche al Centro Sud della Penisola si attenuerà durante la giornata. L’allontanamento della depressione non porterà, tuttavia, il bel tempo. Come abbiamo detto l’Italia e il Centro Europa saranno investite da una corrente di aria fredda proveniente dall’Europa Nordorientale che raggiungerà il bacino centrale del Mediterraneo già nella sera di sabato. La corrente alimenterà un vortice sul Golfo Ligure e porterà fenomeni intensi sul Nord-ovest, con nevicate anche sotto i 1.000 metri di quota a causa del deciso calo delle temperature.

Nella giornata di domenica 14 aprile, la Domenica delle Palme, la corrente di aria fredda insisterà sull’Italia, portando piogge al Nord Italia e nevicate sulle Alpi occidentali e sull’Appennino Settentrionale, fino a 600/900 metri di quota, ma anche più bassi sul Piemonte meridionale, tanto che si prevede una leggera nevicata anche su Cuneo, in pianura. Sull’Appennino nevicherà sopra i 1.000/1.500 metri, mentre le regioni del Centro-Sud saranno interessate da piogge e temporali, dal Tirreno all’Adriatico. Tempo instabile anche sulla Sardegna, perfino con nevicate sopra i 1.500 metri. Le temperature scenderanno ovunque in Italia, con valori sotto la media del periodo. Saranno comunque possibili ulteriori variazioni.

In dettaglio le previsioni del tempo sull’Italia per il weekend del 6-7 aprile 2019.

PREVISIONI METEO PER SABATO 13 APRILE

Italia Settentrionale: tempo nuvoloso in peggioramento al Nordovest, con pioggia e neve sulle Alpi fino a quota 800/1.000 metri. Peggioramento in serata. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 12° e i 15° C. Venti variabili. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: al Centro tempo instabile, con cielo coperto, piogge e rovesci su quasi tutte le regioni. Nella notte peggioramenti sulla Toscana settentrionale. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 12° e i 16° C. Venti settentrionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico poco mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna poco mosso.

Italia Meridionale: tempo variabile, con acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sulle zone centro-orientali, in particolare nel pomeriggio. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 14° e i 17° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 14 APRILE

Italia Settentrionale: al Nord tempo molto nuvoloso o coperto, con pioggia e neve sulle Alpi dagli 800/1.200 metri. In serata i fenomeni si esauriranno, lasciando spazio a schiarite. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 9° e i 14°. Venti variabili. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo instabile al Centro e sulla Sardegna, con piogge e temporali, soprattutto sulle regioni adriatiche, e neve sull’Appennino sopra i 1.200/1.400 metri. Tempo in miglioramento sul versante tirrenico della Penisola. Sulla Sardegna poco nuvoloso, senza fenomeni. Le temperature scenderanno ancora, con le massime comprese tra gli 11° e i 14° C. Venti variabili. Mar Tirreno da poco mosso a mosso. Mare Adriatico poco mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: ancora tempo instabile al Sud, molto nuvoloso o coperto, con piogge e rovesci sparsi, anche temporaleschi. Fenomeni in attenuazione in serata. Le temperature resteranno stabili, con le massime comprese tra i 14° e i 17°. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio mosso.

Per ulteriori informazioni: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il weekend delle Palme? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!