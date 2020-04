Meteo del weekend di Pasqua 2020 in Italia: che tempo ci aspetta. La mappa interattiva.

Quella di quest’anno sarà una Pasqua davvero anomala, costretti per la prima volta a stare in casa con le persone con cui abitiamo, senza la possibilità di poterci spostare fare un viaggio o anche soltanto andare a pranzo dai parenti. Tutto questo non sarà possibile a causa delle rigide misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus che ci impongono di restare a casa e non uscire se non per necessità. Niente viaggi, niente gite, niente escursioni, niente visite a patenti amici e niente pranzi al ristorante. Sono sacrifici pesanti ma necessari. Soprattutto ora che la curva epidemica comincia ad abbassarsi.

Questo non ci impedisce tuttavia di conoscere le previsioni del tempo per Pasqua, se non per uscire di casa almeno per andare sul balcone o affacciarsi alla finestra. Anche questa attività sebbene in forma ridotta ci consentono di prendere un po’ d’aria e magari anche un po’ di sole. Questo weekend saremo fortunati, perché il tempo sarà stabile e soleggiato, con le temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo del weekend di Pasqua in dettaglio.

Meteo del weekend di Pasqua 2020 in Italia

In Italia abbiamo avuto una fine di marzo e un inizio di aprile all’insegna del tempo perturbato e soprattutto del freddo, con temperature più basse della media stagionale e gelate tardive al mattino. Forse abbiamo scontato l’inverno eccezionalmente mite. Da qualche giorno, tuttavia, le condizioni meteo hanno avuto un miglioramento, con il ritorno di giornate ampiamente soleggiate e con un progressivo aumento delle temperature. Questo tempo stabile si manterrà anche nei giorni del weekend di Pasqua, grazie al rinforzo dell’alta pressione, e in parte anche per il lunedì di Pasquetta, quando arriveranno alcuni cambiamenti.

Nella giornata di sabato 11 aprile, l’alta pressione garantirà tempo stabile con sole su tutta Italia. L’unica eccezione sarà data da qualche nube di passaggio sulla Sicilia in serata. Le temperature si alzeranno, con le massime che raggiungeranno i 24-26° C al Nord, i 22-24° C al Centro, con valori di poco inferiori sul versante adriatico, e i 22-24° al Sud, con punte più alte in Puglia e in Basilicata. Temperature saranno più basse su Sicilia e Sardegna, con valori massimi tra i 20 e i 22 gradi. Farà dunque più caldo al Nord, anche se di poco.

Per la domenica di Pasqua, 12 aprile, l’alta pressione continuerà ad essere presente sull’Italia, assicurando tempo stabile e soleggiato e clima mite. Cominceranno, tuttavia, ad arrivare le prime infiltrazioni di aria umida da occidente, che si manifesteranno da metà giornata con nubi alte e stratificate sui cieli delle regioni di Nord-Ovest e della Sardegna, in estensione anche all’alto Tirreno. Durante la notte le nubi si estenderanno a tutto il Nord. Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili, eccetto qualche calo nei valori massimi dove il cielo sarà coperto dalle nubi.

Il lunedì di Pasqua o Pasquetta, 13 aprile, le infiltrazioni umide da Ovest cominceranno ad intaccare l’alta pressione e a portare nubi più consistenti. I cieli saranno più nuvolosi sul Nord-Ovest, sulla Sardegna e sulle regioni dell’alto e medio Tirreno, ma velature arriveranno anche sul resto d’Italia. Le nubi si intensificheranno durante la giornata, mentre sono attese le prime piogge, seppure deboli, sulle zone del Piemonte occidentale, sul Ponente Ligure e anche su parte dell’alto Tirreno. Le temperature scenderanno lievemente al Nord nei valori massimi e sull’alto Tirreno.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend dell’11 e 12 aprile.

PREVISIONI METEO PER SABATO 11 APRILE

Italia Settentrionale: l’alta pressione garantisce tempo stabile con cieli sereni e soleggiati ovunque al Nord. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 22° e i 27° C. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali. Mar Ligure calmo, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: anche al Centro l’alta pressione porta tempo stabile e soleggiato, al limite poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno con le massime comprese anche qui tra i 22° e i 27° C. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno calmo, Mare Adriatico da mosso a poco mosso. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni del Sud. Le temperature aumenteranno lievemente, con le massime comprese tra i 19°e i 21° C. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno meridionale calmo, Stretto di Sicilia quasi calmo, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 12 APRILE

Italia Settentrionale: anche nel giorno di Pasqua sarà ancora presente l’alta pressione al Nord, con cieli sereni e soleggiati ovunque, ma qualche nube che in giornata arriverà sulle regioni di Nord-Ovest e sull’alto Tirreno. Le temperature rimarranno stabili, con le massime comprese tra i 22° e i 27° C.

Italia Centrale: tempo stabile e soleggiato ovunque al Centro, con cieli sereno o al limite poco nuvolosi. Le temperature si confermano stabili, con le massime comprese anche qui tra i 22° e i 27° C.

Italia Meridionale: anche sulle regioni del Sud i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Le temperature aumenteranno lievemente, con massime comprese tra i 20 e i 22° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



Unimamme, restate a casa ma tenete d’occhio le previsioni del tempo!

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.