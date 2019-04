Meteo del weekend di Pasqua e Pasquetta: che tempo farà sull’Italia.

Sarà una Pasqua all’insegna del tempo stabile, soleggiato ma non troppo. Il bel tempo portato dall’anticiclone, infatti, lascerà spazio a qualche velatura, mentre per il Lunedì dell’Angelo, Pasquetta, è atteso un peggioramento. Le previsioni.

Meteo del weekend di Pasqua e di Pasquetta

Il meteo del weekend di Pasqua e Pasquetta sarà caratterizzato da tempo stabile ma a tratti anche variabile, a causa del contrasto tra una depressione proveniente da Nord Africa e Mediterraneo occidentale e l’anticiclone portato dall’Europa centro-orientale, che comunque prevarrà. Nel weekend di Pasqua il tempo sarà buono, ma non ovunque soleggiato. I cieli saranno in parte coperti da velature, ma senza fenomeni. Il tempo cambierà il Lunedì dell’Angelo, attenzione alla classica gita di Pasquetta.

Nella giornata di sabato 20 aprile prevarrà il tempo stabile, con cieli in prevalenza soleggiati. Alcune velature innocue provenienti dalla depressione afro-iberica offuscheranno il cielo al Nord-ovest e sulle Isole maggiori. Sulle Alpi occidentali saranno possibili annuvolamenti, ma senza precipitazioni. Durante il giorno il clima sarà molto mite, con temperature in aumento.

Domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, il tempo si manterrà stabile, ma non sarà soleggiato in tutte le regioni. Maggiori velature e nuvole più stratificate, provenienti sempre dalla depressione afro-iberica, prima offuscheranno e poi copriranno il sole a zone più ampie dei settori occidentali della Penisola e di quelli insulari, ma non porteranno piogge. La domenica di Pasqua sarà dunque caratterizzata da tempo stabile con sole velato e un clima mite che porterà un deciso rialzo delle temperature, fino a 22-24° al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulle Isole Maggiori.

Il 22 aprile, Lunedì dell’Angelo o Pasquetta, il tempo subirà un deterioramento per via dallo spostamento verso est della depressione afro-mediterranea che porterà un aumento della nuvolosità su tutte le regioni e potrebbe portare anche alcune piogge sparse, soprattutto sui settori ionici, quindi sulla dorsale appenninica, su Sardegna e regioni di Nord-ovest. In serata le piogge cadranno più diffusamente al Centro-Nord. Sui bacini soffieranno venti tesi di scirocco.

In dettaglio, le previsioni del tempo sull’Italia per il weekend del 20-21 aprile e per lunedì 22 aprile 2019, weekend di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (Pasquetta).

PREVISIONI METEO PER SABATO 20 APRILE

Italia Settentrionale: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento durante la giornata in prossimità dei rilievi. Le temperature aumenteranno leggermente, con le massime comprese tra i 19 e 23° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: sulle regioni centrali il cielo sarà prevalentemente sereno o al massimo velato, con addensamenti isolati sugli Appennini e nubi sparse sulla Sardegna, ma senza piogge. Le temperature saranno in lieve rialzo, con le massime comprese tra i 17 e i 24° C. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Venti moderati da Nord-est. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna agitato.

Italia Meridionale: tempo prevalentemente soleggiato, con qualche annuvolamento nel pomeriggio sui rilievi appenninici. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 17° e i 21°. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio da poco mosso a mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 21 APRILE

Italia Settentrionale: tempo sostanzialmente stabile, con qualche velatura e nubi alte stratificate, in particolari sulle regioni di Nord-ovest. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 19° e i 23° C.

Italia Centrale: al centro sono previste velature diffuse e nubi medio-alte stratificate, ma senza piogge. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 18° e i 23°.

Italia Meridionale: al Sud i cieli saranno coperti da velature e passaggi di nubi, con fenomeni isolati sulla dorsale e sulla Sicilia orientale. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime comprese tra i 17° e i 22° C.

PREVISIONI METEO PER LUNEDÌ 22 APRILE

Tendenza meteo per Pasquetta.

Italia Settentrionale: al Nord-ovest sono attese nubi sparse con schiarite sulle Alpi centrali, con schiarite altrove; mentre al Nord-est il cielo sarà sereno sulla Laguna veneta e sulle pianure venete, con nibi sparse e schiarite altrove.

Italia Centrale: sulle regioni tirreniche sono attese nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla città di Roma, altrove cielo coperto con deboli piogge. Sulle regioni adriatiche il cielo sarà coperto con pioggia debole.

Italia Meridionale: sulle regioni tirreniche è attesa una pioggia moderata, che interesserà la dorsale della Calabria. Altrove cielo coperto con pioggia debole. Sulle regioni adriatiche meridionali il cielo sarà coperto con deboli piogge sulla costa e sulla dorsale in Molise. Altrove pioggia moderata. Sulle Isole Maggiori il cielo sarà coperto e con piogge locali, deboli e sparse, in particolare sulla Sicilia orientale.

