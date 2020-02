Meteo del weekend di San Valentino: che tempo farà in Italia. Le previsioni.

Siamo arrivati già alla metà di febbraio e al terzo weekend del mese, che quest’anno inizia con San Valentino, un venerdì. Molte coppie sceglieranno di partire per un viaggio o una mini vacanza altri sceglieranno di recarsi in una delle tante città italiane dove si celebra il Carnevale, già iniziato, per assistere alle sfilate dei carri allegorici, partecipare a feste in maschera e divertirsi con tutta la famiglia. Ma che tempo farà nei prossimi giorni?

Per venerdì 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati, l’Italia sarà attraversata da Nord a Sud da una perturbazione. Il maltempo, tuttavia, avrà breve durata perché la situazione migliorerà nel giro di poche ore con la rimonta dell’alta pressione che riporterà il tempo stabile e soleggiato, con temperature sopra la media stagionale. Pertanto dopo il rapido passaggio del fronte perturbato si potrà godere di un weekend all’aperto per assistere alle sfilate del Carnevale oppure fare passeggiate in mezzo alla natura.

Meteo del weekend di San Valentino: previsioni del tempo

L’inverno vero quest’anno non è arrivato mai, salvo qualche giorno più freddo ma assolutamente nella norma. Abbiamo avuto per lo più giornate con tempo primaverile soleggiate o al massimo con qualche nebbia e foschia al mattino, in pianura e lungo le coste, e pochi giorni di pioggia. Nell’ultima settimana l’Italia è stata investita marginalmente dalla tempesta Ciara (o Sabine in Germania) che ha stravolto l’Europa portando fortissime raffiche di vento con mareggiate e danneggiamenti, insieme a piogge torrenziali e alluvioni. L’Italia a inizio settimana è stata colpita per lo più al Centro-Nord e con venti forti che purtroppo hanno causato una vittima, un’anziana colpita dai detriti di un tetto scoperchiato in provincia di Sondrio. Il maltempo, però, non ha avuto gli effetti devastanti del resto d’Europa ed è durato meno. Già a metà settimana il vento è diminuito ed è tornato il tempo mite e soleggiato su quasi tutta Italia.

Una breve pausa prima dell’arrivo della perturbazione di San Valentino attesa al Nord e su parte del Centro già nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio. Il tempo peggiorerà con l’arrivo di piogge, rovesci, qualche temporale al Centro e in pianura e neve sulle Alpi. Mentre i venti si rinforzeranno di nuovo. Non tutte le regioni italiane saranno interessate dalla perturbazione allo stesso modo. In alcune zone il tempo si manterrà asciutto e soleggiato.

Nella giornata di venerdì 14 febbraio, San Valentino, la perturbazione si sposterà rapidamente al Centro-Sud, portando pioggia, con qualche temporale o rovescio, in particolare sulle regioni meridionali peninsulari, come Calabria tirrenica e Puglia. Nel frattempo al Centro-Nord sarà tornato il bel tempo, già nel corso della mattinata. Sul resto d’Italia, comunque, le precipitazioni si esauriranno con tendenza a schiarite. Fenomeni residui, invece, saranno ancora presenti sul Sud Italia alla sera. Le temperature scenderanno sui rilievi e sul versante adriatico. Mentre al Nord-ovest e sulle regioni tirreniche le temperature saranno ancora miti per le medie stagionali. I venti si rinforzeranno da Nord-ovest, soprattutto al Sud e i mari saranno molto mossi.

Poi nel weekend il tempo tornerà di nuovo stabile grazie all’alta pressione portata dall’anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa che risalirà il Mediterraneo fino all’Italia. Il weekend del 15 e 16 febbraio sarà caratterizzato da tempo stabile con sole prevalente. L’unica accezione sarà data da qualche infiltrazione di aria umida sui settori occidentali domenica 16 febbraio, con alcuni annuvolamenti sul versante tirrenico. Le temperature, invece, torneranno a salire, con le massime che raggiungeranno fino a 18-19° C sulle regioni tirreniche, sulla Pianura Padana, in particolare sull’Emilia Romagna.

Ecco in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 15 e 16 febbraio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 15 FEBBRAIO

Italia Settentrionale: i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi al Nord Italia, salvo qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulle pianure di Lombardia e Veneto. Le temperature scenderanno lievemente, con le massime comprese tra i 12° e i 17° C. Venti deboli meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: tempo soleggiato al Centro, eccetto qualche annuvolamento innocuo al mattino sulle regioni adriatiche. Poco nuvoloso sulla Sardegna, senza fenomeni. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 13° e i 18° C. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico da mosso a molto mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: anche al Sud Italia il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo qualche nube innocua sul basso Tirreno e sul basso Adriatico, senza fenomeni. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime comprese tra gli 11° e i 17° C. Venti moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio da mosso a molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 16 FEBBRAIO

Italia Settentrionale: tempo stabile e soleggiato, con qualche nebbia sparsa al mattino sulla Pianura Padana. In serata è atteso qualche addensamento di nubi sulla Liguria, con locali pioviggini. Le temperature resteranno stazionarie, con le massime comprese tra i 12° e i 17° C. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: il tempo sarà ancora stabile e soleggiato, eccetto qualche nube in aumento nel corso della giornata sull’alta Toscana, ma senza fenomeni. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 13° e i 18° C. Venti deboli meridionali. Mar Tirreno da quasi calmo a poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna poco mosso.

Italia Meridionale: il tempo sarà ancora stabile e soleggiato anche al Sud, con le uniche eccezioni di qualche locale addensamento su nubi sulla Puglia e sulla Sicilia sud-orientale, ma senza fenomeni. Le temperature saranno lievemente in aumento, con le massime comprese tra i 13° e i 18° C. Venti localmente moderati meridionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio da mosso a molto mosso.

