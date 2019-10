Meteo del weekend dei Santi: che tempo farà tempo sull’Italia, le previsioni.

Siamo arrivate alla fine di ottobre, unimamme, e a un altro fine settimana. Questa volta è un lungo weekend festivo in cui si celebrano Tutti i Santi e si commemorano i defunti. Molti andranno in visita ai cimiteri, altri parteciperanno a feste d’autunno e c’è chi partirà per un weekend, anche solo per andare a trovare i parenti. Noi qui vi segnaliamo tutte le informazioni utili sul meteo del weekend, per conoscere che tempo farà e se è il caso di portare l’ombrello.

Meteo del weekend dei Santi in Italia

Gran parte d’Italia è colpita in questo momento dal maltempo, con piogge diffuse, soprattutto al Centro Italia, e un calo delle temperature che sono comunque sui valori autunnali, dopo il clima quasi estivo delle scorse settimane.

Il vortice di bassa pressione in atto sull’Italia è dovuto all’unione, o allo scontro, tra le correnti fredde provenienti dal Nord Europa e quelle più miti provenienti dall’Oceano Atlantico. Questo vortice, come annuncia 3bmeteo.it, nella giornata di venerdì 1° novembre, Ongissanti, stazionerà sul basso Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, portando tempo instabile. Sono attese dunque, per la giornata di domani, piogge e anche temporali, soprattutto sulla Sicilia e localmente sulla costa tirrenica peninsulare. Le piogge sono previste anche sulle coste ionica e adriatica al Sud. Al Centro-Nord, invece, è atteso un miglioramento, con un aumento dell’alta pressione che porterà tempo più stabile, ma con poco sole, con cieli per lo più nuvolosi o al limite parzialmente nuvolosi su quasi tutto il Centro-Nord e soprattutto sul Nord-Ovest, dove già nel pomeriggio del 1° novembre è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, che porterà il maltempo nel weekend.

La perturbazione colpirà nella giornata di sabato 2 novembre, a partire dalle regioni di Nord-Ovest, con le prime avvisaglie già alla sera prima, e dalla Sardegna. Domenica 3 novembre il tempo peggiorerà ancora, con la bassa pressione rafforzata da un altro fronte sulla zona tirrenica. Pertanto sull’Italia, e in particolare sulle regioni tirreniche, sono attesi venti molto forti con piogge e temporali intensi.

Nella giornata di Tutti i Santi, venerdì 1° novembre, sono previste aperture sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, salvo qualche nebbia al mattino in pianura. Tra Piemonte e Lombardia, invece, i cieli saranno nuvolosi, con le prime deboli piogge nel pomeriggio, soprattutto tra Piemonte e Liguria. Al Centro il tempo sarà parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia residua tra Lazio e Abruzzo e piovaschi in esaurimento sulla Sardegna settentrionale e tempo più variabile su Toscana, Umbria e Marche senza fenomeni. Nel pomeriggio i fenomeni cesseranno su Lazio e Abruzzo, lasciando spazio a maggiori aperture. Invece il tempo peggiorerà a partire dalla sera sul Tirreno, con l’arrivo di nuove piogge. Al Sud, invece, sarà ancora maltempo sulla Sicilia, con piogge diffuse e temporali anche forti. Possibili fenomeni a carattere temporalesco tra Campania e Calabria e qualche isolato fenomeno su Molise e Puglia. Nella notte ancora piogge sulla Campania. Le temperature si manterranno stabili al Nord, aumenteranno lievemente al Centro, mentre scenderanno al Sud. I venti soffieranno moderati, ma più forti sul basso Tirreno. I mari saranno mossi, molto mossi quelli meridionali.

Nella giornata di sabato 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, al Nord il tempo sarà molto nuvoloso con piogge in aumento al Nord-Ovest, sulla Lombardia e sull’Emilia, con possibilità di rovesci e temporali. Poi, in serata, i forti precipitazioni interesseranno anche il Triveneto. Mentre sulla Toscana e sulla Sardegna le piogge e i temporali anche forti sono attesi tra pomeriggio e sera. Su Umbria, Lazio e regioni interne adriatiche sono previste nuvolosità irregolare e qualche pioggia. Tempo più asciutto ma variabile sui litorali adriatici. Previste piogge sparse anche su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia, altrove al Sud il tempo sarà più variabile. Le temperature saranno stabili al Nord e sulla Toscana, in aumento, invece, altrove. I venti soffieranno forti da meridione, i mari saranno molto mossi o agitati.

Domenica 3 novembre, il maltempo insisterà ancora sulla Penisola, con piogge diffuse e temporali anche forti, che in serata si attenueranno a Nord-Ovest. Al Centro diffuso maltempo, specialmente sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con piogge e temporali anche forti. Sull’Adriatico i fenomeni saranno più isolati, con possibili temporali. Cattivo tempo anche al Sud, con piogge e temporali anche forti in particolare sulla Campania e maggiore variabilità altrove, con fenomeni locali. Le temperature saranno ovunque in leggera diminuzione. Venti forti meridionali da Nord-ovest sulla Sardegna e l’alto Tirreno. I mari saranno agitati con locali burrasche e mareggiate.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 1°-3 novembre.

PREVISIONI METEO PER VENERDÌ 1° NOVEMBRE

Italia Settentrionale: previste schiarite su Triveneto, Friuli, Emilia orientale e Romagna. Tempo più nuvoloso con possibili piovaschi sulle regioni occidentali e sulle Alpi in serata. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 13° e i 17° C.

Italia Centrale: tempo instabile su Sardgena, basso Lazio e Abruzzo con possibili piovaschi. Più variabile sulle altre regioni. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 14° e i 18° C.

Italia Meridionale: tempo instabile sulla Sicilia e sul basso Tirreno, con piogge e temporali. Più variabile altrove. Le temperature saranno in lieve diminuzione, con massime tra 15° e 20° C.

PREVISIONI METEO PER SABATO 2 NOVEMBRE

Italia Settentrionale: maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali, che entro sera si estenderanno anche sulle altre regioni, con fenomeni localmente intensi. Le temperature scenderanno, con massime tra i 12° e 15° C.

Italia Centrale: tempo in peggioramento tra Sardegna e Toscana, con piogge e temporali, in estensione alla sera su Umbria e Lazio. Tempo migliore altrove. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime comprese tra i 15° e i 19° C.

Italia Meridionale: tempo variabile con isolati piovaschi al Sud. Alla sera peggiora sulla Campania con temporali. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime comprese tra i 16° e i 21° C.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 3 NOVEMBRE

Italia Settentrionale: ancora maltempo, con piogge quasi ovunque al Nord e fenomeni più intensi su Alpi, prealpi e Levante ligure. Al Nord-Ovest le precipitazioni diminuiranno gradualmente. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 12° e i 16° C.

Italia Centrale: tempo ancora fortemente instabile, con rovesci e temporali soprattutto sulle zone tirreniche. Le temperature si manterranno sostanzialmente stabili, ma aumenteranno sulle regioni adriatiche, con le massime comprese tra i 18° e i 20° C.

Italia Meridionale: al Sud ancora piogge e temporali, sempre sulla zone tirreniche, tempo invece più variabile e asciutto tra bassa Calabria e Sicilia. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 18° e i 23° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il primo weekend di novembre? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!