Meteo weekend metà settembre: torna il caldo estivo, con temperature fino a 30 gradi.

Durante il weekend di metà settembre ritornerà sull’Italia l’alta pressione, portando nuovamente caldo estivo, con temperature elevate, fino a 30°C. Dopo un paio di giorni di tempo nuvoloso e instabile, tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre, torna nel weekend il bel tempo, con sole e caldo. L’anticiclone che investirà il Mediterraneo e riporterà l’estate è alimentato da correnti subtropicali. Il tempo stabile e soleggiato durerà anche all’inizio della prossima settimana. Le correnti atlantiche rimarranno confinate al Nord Europa, salvo qualche infiltrazione che potrà raggiungere alcune zone dell’Italia settentrionale portando tempo variabile.

Su gran parte delle regioni italiane, comunque farà caldo, con temperature massime che potranno raggiungere anche i 29-30° C nelle regioni interne, mentre sulle coste si fermeranno a 26-27° C. Valori decisamente superiori alle medie del periodo, quando solitamente le temperature, seppure miti, si fanno più autunnali. Per molti sarà l’occasione per approfittare di un ultimo weekend al mare.

Meteo weekend metà settembre: che tempo farà

Venerdì 14 settembre, il tempo sarà ancora variabile con possibili piogge e temporali sparsi al Nord e sulle pianure centro-orientali. Le zone costiere del Centro saranno interessate da schiarite, mentre temporali sono attesi sulle dorsali. Variabile il tempo, con schiarite al Sud, mentre sarà più instabile sui rilievi siciliani, con locali rovesci e temporali. Le temperature saranno generalmente stabili, con le massime che si manterranno tra i 26 e i 30° C, mentre al Sud scenderanno tra i 25 e i 29° C.

PREVISIONI METEO PER SABATO 15 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: il tempo sarà ancora variabile, con schiarite sulle pianure dal pomeriggio, mentre le nuvole aumenteranno in serata a Ovest. Possibili rovesci sull’Appennino emiliano. Le temperature si manterranno stabili, con le massime tra i 25 e i 28° C. Venti deboli, Mar Ligure mosso, Adriatico Settentrionale calmo.

Italia Centrale: tempo prevalentemente soleggiato, salvo qualche velatura. Attesa qualche instabilità diurna sull’Appennino con rovesci e temporali locali. Le temperature massime si manterranno tra i 26 e i 30° C. Venti deboli meridionali. Mar Tirreno Settentrionale calmo, Tirreno Centrale poco mosso. Mar Adriatico Centrale calmo

Italia Meridionale: al Sud Italia il tempo sarà soleggiato, eccetto qualche piovasco e temporale locale sull’Appennino. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime tra 26 e 31° C. Venti moderati da Nordovest. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Mar di Sardegna mosso, Stretto di Sicilia mosso. Mar Ionio Settentrionale e Meridionale poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 16 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: al Nord, su Apli, prealpi e pianure occidentali il tempo sarà variabile e nuvoloso, con possibili precipitazioni sull’Appennino emiliano. Le temperature scenderanno leggermente, con massime tra i 25 e i 28° C.

Italia Centrale: tempo poco nuvoloso, con qualche velatura. Possibili rovesci e temporali locali sugli Appennini. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 26 e i 29° C.

Italia Meridionale: tempo soleggiato, salvo alcuni locali rovesci sull’Appennino calabro-lucano. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 27 e 30° C.

