Sarà un weekend all’insegna del bel tempo quasi ovunque in Italia, finalmente con sole e caldo estivo portati dall’anticiclone, in particolare al Centro-Sud. Al Nord, tuttavia, saranno ancora possibili piogge e temporali. Ecco la situazione meteo.

Meteo del weekend: ondata di caldo al Centro-Sud, tempo variabile al Nord

Non sarà un’Italia divisa in due come nello scorso weekend (con bel tempo al Nord e brutto al Sud), ma seppure a situazioni invertite questo weekend dell’8-9 giugno avremo bel tempo al Centro-Sud e quale variabilità con fenomeni al Nord, soprattutto al Nord-Ovest.

Sulle regioni centro-meridionali prevarrà il sole con un deciso aumento delle temperature e caldo più intenso, ormai estivo. Artefice del bel tempo sarà l’anticiclone proveniente dal Nord Africa che si rafforzerà sul Mediterraneo centrale, interessando gran parte dell’Italia. L’anticiclone, tuttavia, non riuscirà a fermare le infiltrazioni di aria umida di origine atlantica e il vortice di bassa pressione presente sul Golfo di Biscaglia che porterà una situazione di diffusa instabilità sull’Europa occidentale, fino a sconfinare in Italia. Il maltempo colpirà in particolare le regioni italiane di Nord-Ovest e l’arco alpino, che saranno interessati dal passaggio di rovesci e temporali, con un abbassamento delle temperature.

Dunque, questo finesettimana avremo finalmente bel tempo quasi ovunque in Italia, salvo qualche variabilità e locali disturbi su Alpi, Prealpi e al Nord-Ovest. Piogge e temporali sparsi saranno ancora possibili sul Piemonte occidentale, sul Sud-est della Valle d’Aosta e nel Verbano, con estensione alle zone confinanti. Mentre al Centro-Sud splenderà il sole e le temperature si intensificheranno, unica eccezione sarà qualche velatura sulla Sardegna e sulle regioni peninsulari e qualche nube innocua sull’Appenino centro-settentrionale.

La giornata di sabato 8 giugno sarà di pieno sole su gran parte d’Italia, eccetto sempre la variabilità sui settori occidentali. Sono previsti annuvolamenti con qualche pioggia sulle Alpi centro-orientali e sul Levante Ligure. Altrove saranno possibili sottili velature. Sarà anche una giornata afosa, per via dell’aumento delle temperature e del tasso di umidità.

Nella giornata di domenica 9 giugno la nuvolosità aumenterà al Nord-Ovest, accompagnata da acquazzoni e temporali sulle Alpi, che sconfineranno in pianura in serata. Sulle zone interessate dal maltempo si prevedono fenomeni intensi, anche con grandine. Sul resto d’Italia prevarrà il sole, salvo qualche rovescio o breve temporale sulle Dolomiti e sull’Appennino settentrionale.

La prossima settimana il maltempo continuerà al Nord, con piogge e temporali concentrati sulle Alpi, anche con fenomeni intensi e calo delle temperature. Il tempo si manterrà invece stabile al Centro-Sud, seppure con cieli velati e temperature elevate.

In dettaglio, le previsioni del tempo sull’Italia per il weekend dell’8-9 giugno.

PREVISIONI METEO PER SABATO 8 GIUGNO

Italia Settentrionale: cieli nuvolosi sulla Liguria e sulle Alpi, con qualche fenomeno residuo. Più soleggiato altrove e nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 26 e i 31° C, ma saranno più basse in Liguria. Venti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: soleggiato ovunque al Centro, salvo qualche nube sparsa o velatura, in particolare sulla Sardegna. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 28 e i 33° C, ma saranno più basse lungo le coste. Venti meridionali, variabili sulla Sardegna. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare da quasi calmo a mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: bel tempo soleggiato su tutte le regioni al Sud. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 28 e i 33° in generale e fino a 34-36° in Sicilia. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 9 GIUGNO

Italia Settentrionale: le condizioni meteorologiche peggioreranno sulle Alpi occidentali, con piogge e temporali che si estenderanno anche alle pianure di Piemonte e Lombardia. Tempo migliore altrove. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 26 e i 31° C. Venti variabili. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: al Centro prevarrà il bel tempo, con sole e caldo, eccetto qualche annuvolamento diurno sull’Appennino, con possibili temporali locali, e sulla Sardegna. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 29 e i 34° C, ma si manterranno inferiori lungo le coste. Venti variabili, meridionali sulla Sardegna. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico da calmo a poco mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: al Sud prevarrà ancora l’anticiclone africano con tempo stabile e bello su tutte le regioni. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 28 e i 33° C, più alte, fino a 36°, in Sicilia e Puglia. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio Meridionale da poco mosso a mosso.

