Si è spento il piccolo Harry Shaw, il bimbo malato di cancro a cui Hamilton aveva dedicato una vittoria.

La commovente storia di Harry Shaw, un bambino di 5 anni che ormai da 10 mesi combatteva con il sarcoma di Ewig, aveva fatto il giro del mondo.

Harry Shaw: l’annuncio della sua morte scuote Hamilton

Anche noi di Universomamma avevamo parlato di questa vicenda iniziata quando il piccolo Harry aveva inviato al suo grande eroe Lewis Hamilton un video in cui gli augurava “in bocca al lupo” per l’imminente gara, il 12 maggio scorso.

“Harry mi ha dato l’ispirazione che stavo cercando” aveva dichiarato il campione che si era sdebitato facendo recapitare a casa del piccolo Harry una monoposto numero 44 e il trofeo vinto in Spagna.

Questo gesto aveva significato molto per Harry, tanto che la sua mamma, Charlotte, aveva commentato: “gli aveva regalato un ultimo sorriso”.

Purtroppo anche questa breve gioia non ha potuto fare niente contro il terribile male contro cui il piccolo aveva lottato dal 2 agosto del 2018.

“Ha combattuto fino alla fine è impossibile immaginare la nostra vita senza di lui e il vuoto che lascia. Siamo molto orgogliosi di Harry e di tutto quello che ha portato nelle nostre vite“ hanno scritto i genitori su Instagram.

Hamilton ha letto la triste notizie e ha voluto commentare con parole pacate.

“Harry, grazie per essere stato la luce positiva per tutti noi. Sei così coraggioso e il mondo ti mancherà caro. Grazie, amico e ispirazione. Dio ti benedica e riposa in pace amico mio”.

Unimamme, ci uniamo anche noi a Lewis Hamilton, riposa in pace piccolino.

Voi cosa ne pensate di questa bella amicizia e della generosità manifestata da Hamilton?