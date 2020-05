Dopo aver raccontato del figlio malato di tumore, Michael Bublè dà un lieto annuncio in un video in cui compare il figlio che ora ha 3 anni.

Dopo tre anni di cure per un tumore, Noah, il figlio di Michael Bublè, è finalmente guarito.

Lo hanno annunciato felici Michael Bublè e sua moglie Luisana Lopilato. “E’ lui il nostro supereroe” ha detto il cantante, Noah ha solamente solamente 6 anni, 3 dei quali passati a lottare contro questo brutto male. I medici hanno dichiarato Noah ufficialmente guarito. Un paio di anni fa in un intervista al Herald Sun Michael aveva detto “La malattia di mio figlio è stato un viaggio all’inferno. Anzi, se ripenso a dove siamo stati, l’inferno diventa un bel posto per fare una vacanza“. Micheal ha tratto da questo viaggio all’inferno degli insegnamenti e ha aggiunto “Emotivamente è stato come salire su un ottovolante, che mi ha insegnato a guardare la vita da un’altra prospettiva e a godere di più delle piccole cose”

“Noah è guarito”: l’annuncio di Michael Bublè

Michael e Luisana hanno dato la buona notizia qualche giorno fa, nel corso di una diretta Instagram, anche Noah si è mostrato in video, per la prima volta dall’annuncio della guarigione, rubando così la scena ai suoi genitori. Il padre gli dice “Vieni qui a salutare, dicci perché il venerdì è il tuo giorno preferito della settimana” e Noah risponde “Perché ricevo le caramelle. Anzi no, perché posso dormire nel vostro letto”. Un simpatico siparietto che ha commosso gli spettatori e anche il cantante che insieme alla sua famiglia ora è in quarantena in Canada.

La notizia del tumore aveva sconvolto la loro vita e Michael aveva smesso di lavorare, aveva ammesso di non riuscire a pensare al lavoro. Poi piano piano le cose fortunatamente sono andate migliorando, fino ad oggi. Il cantante nel video appare commosso e molto fiero del figlio, dice: “Noah è per noi motivo di ispirazione. Sapete cosa vuole fare da grande? Non vuole essere un attore e non vuole neppure cantare, vuole nuotare con gli squali”. Un video molto intenso e commovente, alla fine del quale Michael invita ad essere positivi in questo momento difficile per tutti “Spero stiate bene e siate forti. Tutti abbiamo giorni buoni e giorni cattivi. Questa famiglia ne ha passate parecchie, e ne passeremo ancora tante».

Care unimamme cosa ne pensate di questa bellissima notizia?

