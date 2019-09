Michelle Hunziker pubblica una storia su Instagram dove riprende un parto in diretta: “Sono veramente emozionata, questo è il miracolo della vita”.

La conduttrice svizzera che ormai da tanti anni è una delle donne dello spettacolo italiano più amata, Michelle Hunzicker, ha da poco iniziato la conduzione dello storico programma Striscia la Notizia. La Hunziker è molto attiva sul suo profilo Instagram condividendo con i suoi follower momenti della sua vita quotidiana, raccontando anche delle sue uscite con la famiglia.

Michelle è mamma di Aurora, avuta dal suo ex marito Eros Ramazotti e di Sole e Sole di 5 anni e Celeste di 4 anni avute dall’attuale marito, Tomaso Trussardi. Qualche giorno fa ha pubblicato una storia nella quale ha condiviso un momento per lei molto speciale e commovente.

Michelle Hunzicher ed il parto in diretta: anche le figlie hanno assistito al commovente momento

La conduttrice Michelle Hunziker ha deciso, terminata la settimana di Striscia la Notizia, di concedersi una giornata di relax in montagna insieme alle sue figlie più piccole ed al marito Tomaso Trussardi. Non è la prima volta che Michelle porta le bimbi in montagna, ad agosto ha passato alcuni giorni sulle Dolomiti, in mezzo alla natura a fare anche lunghe camminate.

LEGGI ANCHE >MICHELLE HUNZIKER RISPONDE A CHI AFFERMA CHE SAREBBE DI NUOVO INCINTA

Per lei la montagna rappresenta un’importante insegnamento per le sue figlie: “la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa… imparano che per ottenere qualcosa, bisogna ‘scarpinare’ e fare fatica… poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio”.

Questa volta si recata sulle montagne bergamasche dove ha portato Sole e Celeste per assistere alla vendemmia. Qui però ha assistito ad un commovente evento inaspettato che ha voluto condividere con i suoi followers: “Sono veramente emozionata… Oggi sono venuta a portare le mie bambine a fare la vendemmia, visto che si tratta di un’esperienza bellissima. E c’è stato un regalo anche per me…”.

La Hunziker e la sua famiglia hanno assistito alla nascita di un vitellino che poi ha condiviso l’esperienza sui suoi social: “E’ un momento incredibile. Il miracolo della vita! Questa mucchina ci ha messo 20 minuti a partorire. Questo è il momento della nascita. Qui viene aiutata nella spinta finale”.

Ad emozionarla anche il fatto che la mucca abbia subito cominciato a leccare il suo piccolo subito dopo la nascita. I fan hanno apprezzato la condivisione del momento da parte della conduttrice.

Voi unimamme avete visto la storia di Michelle Hunziker? Cosa ne pensate?