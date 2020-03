Michelle Hunziker ha parlato della voglia di avere un quarto figlio e della sua maternità quando è stata ospite in un programma televisivo.

La conduttrice svizzera che ormai da tanti anni è una delle donne dello spettacolo italiano più amata, Michelle Hunzicker, è stata ospite nel programma “CR4 la Repubblica delle Donne” condotta da Piero Chiambretti. In uno studio senza pubblico, ha raccontato dei suoi momenti privati, della sua famiglia, della maternità, ma anche del suo importante progetto per aiutare le donne in difficoltà.

Nella puntata andata in onda il 04 marzo, a CR4 la Repubblica delle Donne si sono omaggiate le donne in previsione della festa del 8 marzo. Ospite in studio Michelle Hunziker che ha parlato con Chiambretti del suo impegno costante nell’aiutare le donne: la sua fondazione riesce infatti ad aiutare circa 2000 persone all’anno. Poi ha parlato anche della sua vita privata, del suo essere mamma e del fatto che ogni tanto i media le attribuiscano una presunta gravidanza: “È una cosa bella essere mamma e il fatto che vogliono che io sia mamma. La gravidanza è un momento di beatitudine totale”.

LEGGI ANCHE > MICHELLE HUNZIKER: “SPERO CHE LE MIE FIGLIE CI SIANO SEMPRE L’UNA PER L’ALTRA”

Ha poi ricordato i momenti dei suoi tre parti, quello di Aurora, Celeste e Sole: “Aurora appena nata era bellissima, aveva la boccuccia a forma di cuore. Sole è nata con un parto naturale, mentre Celeste era podalica e ho dovuto fare un parto cesareo. Quando nascono ti senti di aver raggiunto il massimo nella tua vita. Quando nascono tocchi l’Eden per un attimo”. Aurora è nata dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, mentre Sole e Celeste dal matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi.

Nell’intervista, la conduttrice televisiva ha raccontato del suo desiderio di avere altri figli, rivelando un particolare molto intimo: “Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci?”.

Oltre a suo desiderio di diventare per la quarta volta mamma, ha espresso anche il desiderio di diventare nonna. Infatti spera che al più presto la figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, possa sposare il suo fidanzato, Goffredo Cerza: “Vorrei che si sposassero e che mi rendessero nonna. Pensate che bello diventar nonna ora. I nipoti, dicono, sono la cosa più bella al mondo”.

LEGGI ANCHE > MICHELLE HUNZIKER RISPONDE A CHI AFFERMA CHE SAREBBE DI NUOVO INCINTA

La Hunziker è molto attiva suoi social, con i suoi tanti followers condivide ogni aspetto della sua vita privata, dai momenti belli e dolci a quelli un poco più brutti, come le litigate con il marito. Per dimostrare che la sua vita non è solo rosa e fiori, ma come quella di tantissime altre donne. Michelle ha anche risposto alle persone che l’hanno tanto criticata quando dopo aver partorito è tornata subito a condurre Striscia la Notizia: “Allattavo a casa, poi mi tiravo il latte, poi venivo a lavorare e tornavo ad allattare la sera. Era nata una polemica dopo che ero tornata a lavorare dopo cinque giorni. Dicevano: “non è giusto che Michelle vada a lavorare subito dopo il parto dopo tutte le lotte che abbiamo fatto”. Ma ogni donna ha i suoi tempi, non volevo insegnare nulla a nessuno. Io stavo da Dio e sono tornata a lavorare”.

Alla fine ha lanciato un messaggio sulla maternità: “Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli. Si può essere mamme o papà di ogni creatura”.

Voi unimamme avete ascoltato l’intervista della Hunziker? Cosa ne pensate delle sue parole? Secondo voi arriverà presto il quarto figlio?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.