Un miliardario regala un futuro migliore a 400 studenti americani pagando i loro debiti universitari.

Per molti studenti americani la laurea è un traguardo ambito che si paga molto caro, con mutui contratti per molti anni, come da noi è acquistare una casa, debiti che si fatica a pagare anche quando si ha un lavoro ben remunerato. Così è stato anche per circa 400 giovani laureati, tutti maschi, del Morehouse College di Atlanta, che nel giorno di consegna dei diplomi hanno ricevuto una sorpresa inaspettata.

Un miliardario regala un futuro migliore a 400 studenti pagando i loro debiti universitari

Durante la cerimonia di laurea degli studenti del Morehouse College, una storica università per ragazzi di colore, il miliardario Robert F. Smith, fondatore di Vista Equity Partner e uomo di colore più ricco d’America, ha annunciato che avrebbe pagato i debiti universitari di tutti i 396 giovani che si stavano laureando. I ragazzi avrebbero così potuto proseguire la loro strada, frequentando un master o uno stage senza preoccupazioni. Un regalo inatteso, che ha avuto molto clamore negli Stati Uniti.

L’annuncio del miliardario è arrivato in un momento storico in cui la questione dei prestiti universitari negli Stati Uniti è diventata un problema molto serio. Gli studenti sono schiacciati dai debiti che negli ultimi dieci anni sono raddoppiati, tanto che alcuni candidati alle prossime elezioni presidenziali, come Elizabeth Warren, hanno inserito come punto cruciale dei loro programmi elettorali la loro cancellazione. Mentre in alcuni Stati si sta pensando di rendere gratuita l’iscrizione all’università. Ad esempio, la New York University School of Medicine recentemente ha annunciato che sarà gratuita per tutti i suoi studenti, per superare la crisi del debito che affligge i laureati. In altri casi particolari, come per coloro che lavorano nel settore pubblico o chi è stato ingannato da istituzioni no profit, il governo federale prevede dei condoni del debito universitario.

Robert F. Smith era stato invitato alla cerimonia di laurea della Morehouse per ricevere un dottorato onorario e indossando la toga ha fatto il clamoroso annuncio che ha stupito tutti. “Questa è la mia classe, 2019”, come se i laureati fossero i suoi. “E la mia famiglia darà un finanziamento per eliminare i debiti agli studenti”. A queste parole è seguito un attimo di silenzio incredulo, poi la folla è esplosa in un applauso incontenibile e gli studenti si sono stretti la mano e si sono abbracciati, alcuni hanno pianto. Una sensazione di gioia ha contagiato la platea. “È una benedizione, è una benedizione!”, ha detto uno degli studenti.

Robert F. Smith è conosciuto per numerose elargizioni in beneficenza e attività filantropiche. Aveva già fatto una donazione al Morehouse College per finanziare le borse di studio. Al pubblico presente alla cerimonia di laurea ha spiegato che la sua donazione vuole essere un esempio per il futuro.

“Assicuriamoci che ogni corso abbia la stessa opportunità in futuro, perché siamo abbastanza per prenderci cura della nostra comunità”, ha detto Smith. “Siamo abbastanza per fare in modo di avere tutte le opportunità del sogno americano, e lo mostreremo l’un l’altro attraverso le nostre azioni e attraverso le nostre parole”.

L’iniziativa del miliardario verrebbe dalla sua crescente preoccupazione nel vedere sempre più studenti abbandonare l’università per l’insostenibilità dei debiti, anche alla Morehouse, dove stava per ricevere il dottorato ad honorem. Così, come hanno raccontato alcuni suoi familiari, gli è venuta l’idea, appena pochi giorni prima della cerimonia. Robert F. Smith ha tenuto tutto per sé, prima del clamoroso annuncio non ha rivelato in anticipo a nessuno le sue intenzioni, nemmeno all’amministrazione del Morehouse College, né ai suoi dipendenti o ai suoi studenti. Anche alcune persone della cerchia del miliardario non sapevano niente.

I termini della donazione devono ancora essere definiti. Secondo i primi calcoli, il pagamento dei debiti di tutti i neo laureati del 2019 potrebbe ammontare a circa 10 milioni di dollari o forse anche di più. L’iscrizione alla Morehouse nell’ultimo è costato 25.368 dollari, se si aggiungono anche le spese di vitto e alloggio, i libri e le tasse, si arriva alla somma di 48.000 dollari. Più del 90 per cento degli studenti riceve qualche forma di aiuto finanziario, ma non basta. Una volta terminati gli studi, i neo laureati si ritrovano sulle spalle un mutuo oneroso da pagare che spesso li condiziona anche nelle scelte lavorative. Il direttore dell’università David A. Thomas ha spiegato che grazie a questa donazione gli studenti potranno seguire le loro passioni, invece di preoccuparsi di trovare un lavoro abbastanza remunerativo per pagare i debiti universitari.

Secondo John Silvanus Wilson Jr., ex studente alla Morehouse e direttore del college dal 2013 al 2017, quello di Smith è un investimento saggio. Secondo lui, quando Smith ha detto di voler essere un esempio per il futuro intendeva dire che si aspetta che gli studenti beneficiari della donazione diano il buon esempio e facciano del bene. Questa per lui sarebbe un ritorno del suo finanziamento. Gli stessi studenti potrebbero finanziare la loro università un domani.

Non tutti però la pensano allo stesso modo. Lo scrittore Anand Giridharadas, già critico nei confronti del filantropismo su larga scala, ha sottolineato che “una donazione di questo genere può fare credere alle persone che i milionari si preoccupino dei nostri problemi, distraendoci dai modi in cui altri nella finanza stanno creando problemi come i debiti degli studenti, o la crisi dei subprime, su una scala molto più grande di questo dono”.

Questa storia è stata raccontata dal New York Times.

Che ne pensate unimamme? Eravate a conoscenza di questo tipo di problemi negli Stati Uniti?