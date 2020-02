Il 2 febbraio l’attrice Milla Jovovich, che ha 44 anni, è diventata mamma per la terza volta. L’annuncio “rubato” dalla figlia su Instagram.

L’attrice 44enne Milla Jovovich ha partorito, il 2 febbraio scorso, la sua terza e ultima figlia: Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson. A dare la notizia per prima su Instagram è stata la figlia maggiore dell’attrice, Ever Gabo che ha postato una foto con tutta la famiglia al completo.

Milla Jovovich di nuovo mamma di una bambina: il doppio annuncio su Instagram

“Benvenuta Bambina! Benvenuta al mondo alla mia nuova sorella Oshan (si legge O-shum come il corpo dell’acqua). Ti amiamo!” ha scritto la figlia più grande. Milla Jovovich ha anche un’altra figlia: la piccola Dashiel Edan di 4 anni.

Anche mamma Milla ha dato l’annuncio sui social, su Instagram per la precisione. “Ciao a tutti, senza che lo sapessi @evergaboanderson ha vuotato il sacco sulla nuova bambina, ieri e questo rende la notizia vecchia, a ogni modo ieri 02 febbraio 2020 alle 8.56 del mattino è nata Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson. Il primo nome, Osian, è gallese e si pronuncia O-shin. La famiglia non è riuscita a mettersi d’accordo sul suo secondo nome. Mia madre e Ever volevano Lark, mio marito e io volevamo Elliot. Mio marito Paul ha battuto un colpo per Lark quindi Smushi e io siamo state sopraffatte. Alla fine ne ha tanti da scegliere, più tardi, durante la vita potrà perderne qualcuno. È così bella! I suoi capelli sono più chiari di quelli delle altre ragazze ed è molto forte. Sta già sollevando la testa per vedere cosa succede intorno a lei! È la nostra bambina del miracolo, siamo tutti così grati di averla e completamente ossessionati da lei. Naturalmente posterò più foto in seguito, ma ora siamo tutti esausti perché le ultime notti sono state da pazzi. Vi invio tanto amore dal cloud. Sto volando”.

L’annuncio della gravidanza era stato fatto ad agosto dell’anno scorso. La Jovovich però era preoccupata perché due anni prima aveva vissuto il dramma di un aborto spontaneo nell’Europa dell’Est. Successivamente aveva postato le varie fasi della gravidanza di questa piccolina nata pochi giorni fa. Il 2 febbraio scorso aveva annunciato di stare per andare in ospedale. “Spero che il prossimo post che pubblicherò sarà quello di benvenuto alla nostra terza piccolina” aveva detto sempre su Instagram. Ora la piccola è arrivata e sono tutti contenti.

