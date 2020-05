Un nuovo caso di abusi su minori, alcuni minorenni sono stati violentati in cambio di droga. Un 49enne li minacciava e li insultava.

Tutelare i minori da qualsiasi forma di maltrattamento, compresa la pedofilia, deve essere un punto fondamentale della società moderna. Il compito delle istituzioni è quello di tutelarli e punire chi fa loro del male, ma il compito della famiglia ed i primo luogo dei genitori è quello di spiegare loro i pericoli, controllarli ed accorgersi di qualsiasi comportamento anomalo.

Purtroppo sono tanti i casi di cronaca che riportano vicende di abusi su minori, in molti casi le vittime vengono attirate dal loro carnefice attraverso promesse o regali.

Minorenni violentati in cambio di droga: li portava a casa sua per abusare di loro

Un 49 enne di Saronno, in provincia di Varese, noto commerciante della città, è stato arrestato con la grave accusa di pedopornografia, violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Già nel dicembre 2018 che i Carabinieri avevano arrestato l’uomo per spaccio . Dalla perquisizione della casa sono stati sequestrati 8 kg di marijuana e sui cellulari e sul computer personale sono state trovate foto di ragazzini nudi. Da qui le indagini più approfondite e poi è stato arrestato per prostituzione, violenza sessuale, detenzione di materiale pedopornografico, spaccio e rapina, come riportato anche dalla Stampa.

Le vittime sono 11, tra i 14 ed i 18 anni, la tecnica dell’adescamento era sempre la stessa. L’imprenditore prima li avvicinava nel suo negozio di abbigliamento e offriva loro cannabis light e poi dopo aver avuto la loro fiducia li invitava nel suo appartamento e li costringeva a subire gli abusi sessuali.

I rapporti sessuali erano il pagamento per la droga, i ragazzi non potevano dire di no perché li minacciava e li insultava. Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe anche minacciato una sua vittima con la pistola per avere in cambio il cellulare.

Gli abusi sono stati tutti confermati dalle vittime durante dei colloqui individuali e protetti. Tra le vittime ci sarebbe anche un ragazzino con problemi psichici.

Il 49enne era stato in carcere nel 2018 e poi ai domiciliari. In seguito era tornato libero, ma per evitare che riportasse i ragazzini a casa il pm Giovanni Tarzia ha chiesto al giudice la misura cautelare in carcere.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Parlate con i vostri figli di questi pericoli?

