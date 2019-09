La nuova Miss Italia, Carolina Stramare, si commuove ricordando la mamma morta.

Carolina Stramare è diventata Miss Italia di recente e ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a Vieni da me di Caterina Balivo che era nella giuria del concorso e che ha aiutato la ventenne a ottenere la vittoria.

La nuova Miss Italia parla del genitore che le manca

Inizialmente infatti la Stramare era stata eliminata, ma è stata ripescata grazie alla giuria.

Nel corso dell’intervista, che ha toccato diversi argomenti, si è arrivati a un tema molto sentito dalla giovane, di cui aveva deciso di non affrontare nel corso della finale. Ecco che cosa ha detto la giovane Miss nostran:

“Avevo paura a toccare questo argomento. Non volevo che passasse come vittimismo. Credo sia impossibile fingere un dolore così, ma ho scelto di tutelare me stessa e ho deciso che non dovevo essere io a fare uscire questa cosa. Penso però che si sia capito quando ho elogiato i miei nonni”.

Purtroppo la mamma di Carolina non c’è più.

“Mia mamma non c’è più dall’estate scorsa, dal 1 luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati, e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei. Quando è morta mi sono estraniata, mio papà, poverino, è stato un po’ il mio capro espiatorio. Ero arrabbiata. Non con i miei nonni: io ho sofferto, ma loro hanno sofferto più di me“.

Nonno Gianni e nonna Elena hanno lasciato un messaggio della nipote da ascoltare in trasmissione e la ragazza si è commossa. Poco dopo i nonni sono entrati nello studio e hanno abbracciato Carolina, in lacrime.

Unimamme, cosa ne pensate delle sue parole?