La moglie è incinta ed il marito trova il modo di farla stare comoda mentre aspetta dal dottore. Le altre personi rimangono indifferenti.

Una storia che ha toccato il cuore di molte persone è quella che vede come protagonisti una donna incinta ed il marito. La donna stava aspettando il suo turno fuori dallo studio del ginecologo e data l’indifferenza dei presenti, il marito si è “sacrificato” per farla stare comoda. La polizia di Hegang, una città nella provincia di Heilongjiang nella Cina nord-orientale ha diffuso il video di sorveglianza che in poco tempo è diventato virale.

La moglie è incinta ed il marito diventa una sedia per aiutarla: il video diventa virale

Sull’account ufficiale della polizia di Hegang è stato pubblicato un video nel quale si vede una donna incinta che accompagnata dal marito sta aspettando il suo turno per essere visitata dal ginecologo. La donna appare sofferente ed a fatica riesce a stare in piedi. Proprio vicino a lei ci sono diverse persone sedute, ma nessuna di loro ha voluto cederle il posto a sedere.

Così il marito decide di sedersi sul pavimento e le fa cenno di appoggiarsi a lui. La donna cerca di mettersi comoda ed il passa una bottiglia d’acqua per assicurarsi che non avesse sete durante il lungo periodo di attesa.

Il video diffuso dalla polizia è stato accompagnato da una didascalia nella quale ha criticato le tante persone che erano sedute e non hanno fatto niente, molte fissavano solo i loro telefoni. Secondo le autorità, la clip dovrebbe essere intitolata “indifferenza”. In più la polizia ha spinto affinché si facessero i complimenti al “buon marito” ed in molti lo hanno fatto: “Quell’uomo potrebbe reggere da solo tutto il cielo” scrive uno. Un altro invece scrive: “Mi vergognavo di me stesso mentre guardavo l’uomo seduto. Mia moglie non l’ho trattata così bene quando era incinta”.

Poi c’è chi critica le persone presenti e c’è anche chi ha fatto notare che la donna incinta avrebbe potuto sedersi più lontano dove c’erano delle sedie non occupate. A tal proposito c’è però chi evidenzia che, se si fosse allontanata troppo, probabilmente non avrebbe sentito la chiamata del suo dottore, come riportato anche da FanPage.

Voi unimamme siete commosse da questa bella storia? Cosa ne pensate dell’atteggiamento delle altre persone presenti?

