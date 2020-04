Le principesse Leonor e Sofia di Spagna hanno lanciato un importante messaggio alla loro nazione durante l’epidemia da Coronavirus.

Giovedì 23 aprile le principesse Leonor e Sofia di Spagna hanno parlato alla loro nazione: la Spagna, in occasione della Giornata Mondiale del Libro.

Le principessine spagnole parlano alla nazione e ai bambini

La Giornata mondiale del Libro è stata l’occasione per il debutto ufficiale di Sofia, la figlia minore 12enne di Filippo di Spagna e Letizia Ortiz. Sofia è la seconda erede al trono dopo la sorella maggiore Leonor che aveva debuttato ufficialmente lo scorso ottobre con un discorso pubblico che aveva intenerito tutti. Sofia, che frequenta insieme alla sorella 14enne, l’Instituto Santa María de los Rosales di Madrid, è dunque comparsa in un filmato diffuso nell’importante giornata dedicata alla lettura. Insieme alla sorella maggiore di 14 anni ha letto un passaggio estratto dal Don Chiosciotte della Mancha e poi si è rivolta agli spettatori.

Le due principesse hanno voluto ringraziare le persone che si stanno impegnando a combattere il Covid – 19 che anche in Spagna ha mietuto migliaia di vittime. Sofia e Leonor sono le due primissime premier junior ad assumere un ruolo pubblico durante questa tragica pandemia. Il video del loro messaggio pubblicato sul canale youtube ufficiale della Casa Reale.

“Non bisogna essere adulti per rendersi conto dell’enorme difficoltà che stiamo vivendo in Spagna e negli altri paesi. molti bambini hanno perso i loro nonni, le persone più grandi, i familiari, e stanno passando un brutto momento. Vogliamo ringraziare tutte le persone che stanno aiutando e prendendosi cura degli altri in ogni modo tutti siete importanti. Grazie” ha dichiarato Sofia.

La principessa Leonor ha aggiunto: “vi mandiamo un abbraccio pieno di affetto ricordando che anche noi come milioni di bambini da più di un mese viviamo in casa senza potere andare a scuola. Proviamo a continuare le nostre vite nel miglior modo possibile”.

Unimamme, davvero un bel messaggio, concordate!

