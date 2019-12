Morta la madre di Albano, Donna Jolanda aveva 96 anni ed è stata amata da tutta la sua famiglia. Oggi la cerimonia funebre che si terrà a Cellino San Marco.

Lutto per Albano Carrisi, è morta la mamma Jolanda Ottino a Cellino San Marco. La donna aveva 96 anni ed era legatissima al figlio e da sempre sua fan. Albano ha più volte dichiarato pubblicamente il suo amore per la madre e l’ha sempre descritta come un perno assoluto per la sua vita. Tanto da dedicarle anche un libro, “Mia madre, l’origine del mio mondo”.

Morta la madre di Albano: l’addio di Romina Power e del nipote Yari

Jolanda Ottino aveva 96 anni e si è spenta ieri tra l’amore dei suoi cari. La donna era la madre del cantante Albano che è sempre stata fonte d’ispirazione e di sostegno per la sua vita. Donna Jolanda ha sempre fatto la sarta ed ha supportato fin dagli esordi il figlio nel suo percorso artistico insegnandogli anche l’amore per la musica. Una vera donna, d’altri tempi, era dotata di grande umiltà che ha spesso seguito anche il figlio in tourneè lontane.

A Cellino San Marco da quando si è sparsa la notizia c’è un via vai di persone e sono tante anche le dediche pubbliche che stanno arrivando dai familiari e da chi è da sempre stato vicino alla famiglia Carrisi. La prima persona che ha ricordato Donna Jolanda è stata l’ex nuora Romina Power con la quale aveva sempre mantenuto un rapporto speciale. All’inizio lei ed il marito si erano opposti al matrimonio, ma alla fine avevano imparato ad amare quella ragazza americana diventata la madre dei loro nipoti. Un rapporto di affetto e di stima confermato anche da Albano in un’intervista: “Figuriamoci. Provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! “Questa avrà mille grilli per la testa”, pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei”.

Un affetto così profondo da non prendere bene la separazione traumatica avvenuta anni dopo. Romina ha pubblicato una foto che le vede ritratte insieme ed ha scritto: “Mamma Jolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore”.

Poi anche un’altra foto con un’altra didascalia: “Cosi’ per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno“.

A seguire anche Yari, il figlio di Albano e di Romina e nipote di Donna Jolanda : “Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale, ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola, ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo, sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia, questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore. I love you nonna”.

Come riportato da Il Quotidiano di Puglia, oggi il paese si è mobilitato per la cerimonia funebre che si terrà alle ore 16. Come per ogni evento che ha segnato la vita di Albano, ultimo il matrimonio della figlia Cristel, si attende, infatti, un imponente afflusso di gente, perché in tanti vogliano darle un ultimo saluto.

