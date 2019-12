Il reparto pediatrico dell’ospedale di Taranto è stato dedicato a Nadia Toffa.

Ieri è stata una data molto importante per Nadia Toffa e per tutti coloro che la conoscono e hanno sempre riconosciuto il suo impegno sociale. Da venerdì 20 dicembre il reparto di Oncoematologia pediatrica di Taranto porta il nome di Nadia Toffa, la giornalista delle Iene che aveva contribuito in maniera sostanziale per la sua realizzazione.

Reparto per bambini dell’Ospedale di Taranto: un grazie a Nadia Toffa

In questa occasione sono state aperte nuove stanze per i bambini malati di cancro, la stessa malattia che ha portato via Nadia Toffa, lo scorso agosto, inoltre è stata anche scoperta una targa in ricordo della Toffa. Il reparto è stato realizzato con l’importante contributo di Nadia, che ha partecipato con entusiasmo alla raccolta fondi Ie Jesche Pacce Pe Te” (io esco pazzo per te) indossando la maglietta con la nota scritta. L’iniziativa era nata grazie agli amici del minibar di Taranto e, come accennavamo, la giornalista aveva dato grande risalto all’evento.

La Toffa aveva dedicato molti servizi alla drammatica situazione di Taranto, incontrando i bambini malati e i genitori che lottavano accanto a loro. Per il suo impegno Nadia Toffa, lo ricorderete, aveva ottenuto la cittadinanza di Taranto. Alessandra Marotta, promotrice dell’iniziativa conclusasi con la dedica del reparto alla giornalista, ha commentato: “dietro il nome di Nadia ci sono quelli di tutti quei piccoli angeli che non ce l’hanno fatta ma hanno combattuto fino alla fine e di tutti quelli che stanno ancora combattendo”. Valerio Cecinati, primario del reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale di Taranto dichiara: “qui c’è un aumento del 54% dei tumori infantili a causa dell’inquinamento ambientale”. Unimamme, cosa ne pensate di questa titolazione di cui si parla su Le Iene?

