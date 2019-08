La famiglia della giornalista Nadia Toffa, le ha dedicato un post su Instagram nel quale viene espresso tutto il loro dolore per il distacco.

Dopo la morte di Nadia Toffa, giornalista e conduttrice televisiva, la sua famiglia ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post dal quale si evince tutto il dolore per la perdita. Fino alla fine Nadia è stata coraggiosa nell’affrontare la sua malattia.

“Ora sei libera, riscaldati nell’abbraccio di tutti”: il commovente messaggio della famiglia di Nadia Toffa

Sul profilo Instagram di Nadia Toffa, dopo la sua morte, la sua famiglia che l’amava ha scritto un messaggio molto commovente, nel quale dichiarano il vuoto che Nadia ha lasciato in tutti loro: “Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti”.

Come riportato da FanPage, l’ultimo pensiero di Nadia è stato per la mamma Margherita. La giornalista in un’intervista ha dichiarato che la sua “unica vera preoccupazione, in quel momento, era quella di lasciare sola sua madre, perché è innaturale per un genitore perdere un figlio”.

La conduttrice e giornalista ha sempre avuto un legame molto forte con la madre che, mai come in questi duri giorni, le è sempre stata vicina. A dimostrare ciò i tanti post su Instagram di questi mesi dolorosi. I genitori, le sorelle, i nipoti ed anche il cane, Totò, erano loro a darle l’energia positiva per affrontare dei momenti così difficili.

Sono tanti, oltre ai familiari, gli amici che le hanno dedicato un post ed un pensiero. In tanti sono accorsi anche a Brescia, nel teatro Santa Chiara, dove da martedì 13 agosto è stata allestita la camera ardente di Nadia Toffa.

Moltissime persone hanno voluto portarle l’ultimo saluto, nella sua città di origine, ad una donna forte, che ha trasmesso la sua voglia di farcela anche nei momenti più duri.

Noi di unimamme non possiamo che essere commosse per il messaggio dolcissimo lasciato dalla famiglia di Nadia Toffa.