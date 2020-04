Due gemelli sono nati durante la quarantena in India. I genitori hanno deciso di dare loro due nomi particolari. La notizia ha fatto il giro del mondo.

Non solo l’Italia, ma come ben si sa tutto il mondo è nel pieno del lockdown a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Tante attività, come le scuole, si sono fermate, ma, per fortuna, non si sono fermate le nascite. In India, una donna ha partorito due gemelli ed ha deciso di chiamarli in un modo molto singolare, Covid e Corona. I genitori hanno deciso di chiamarli così, nell’obiettivo di ricordarsi in futuro come viene vissuta in questi giorni l’emergenza Coronavirus.

In India sono nati due gemelli durante la quarantena: i loro nomi sono molto particolari

Nella notte tra il 26 ed il 27 marzo, come riportato da FanPage, in India sono nati due gemelli, un maschietto ed una femminuccia. In quei giorni, In India, era già attivo il lockdown a causa del Coronavirus. I genitori, una coppia indiana del Chhattisgarh, ha deciso di dare dei nomi particolare ai figli appena nati per ricordare il momento. Li hanno chiamati Covid per il maschietto e Corona per la femminuccia. La coppia, di Raipur, ha già una figlia di due anni ed ha precisato che forse, in un futuro potrebbero anche decidere di cambiare i nomi dei figli.

La mamma, Preeti Verma, 27 anni, ha dichiarato: “Sono stata benedetta dalla nascita di due gemelli. Li abbiamo chiamati Covid e Corona per ora. La nascita è avvenuta dopo aver affrontato diverse difficoltà e quindi io e mio marito volevamo rendere memorabile questo giorno”.

Poi ha raccontato che è stato il personale ospedaliero a chiamarli così all’inizio: “Quando lo staff dell’ospedale ha iniziato a chiamare i bambini Corona e Covid abbiamo deciso di chiamarli così anche dopo la pandemia”. Ad oggi, sia la mamma e sia i gemellini sono stati dimessi dall’ospedale e starebbe bene.

