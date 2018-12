Dare più che ricevere, questo dimostra la scienza, ovvero che fare un regalo piuttosto che riceverlo., in vista del Natale, dona più felicità o almeno la soddisfazione dura più a lungo.

Non è un luogo comune che in amore bisogna “dare” senza pretendere di “ricevere“. Diciamo che almeno per quel che concerne i regali in vista del Natale, la scienza dimostra che fare doni rende più felici che riceverne. La gioia di fare un regalo alla persona a cui vogliamo bene e vedere l’entusiasmo e la felicità della stessa, donerebbe a chi fa il dono, più felicità.

Questa è una ricerca della University of Chicago Booth School of Business e della Northwestern University Kellogg School of Management, pubblicata su Psychological Science, in cui si dimostra tale teoria e che la gioia che scaturisce dal fare un dono, durerebbe più a lungo della gioia che si ha nel riceverne.

Nella ricerca si evidenzia che la gioia che proviamo dopo un particolare evento o attività diminuisce ogni volta che la sperimentiamo, questo viene definito adattamento edonico, ma fare un regalo ad una persona cara, potrebbe essere l’eccezione a questo.

Natale, la scienza dimostra che chi fa regali aumenta il grado di felicità

Nella ricerca della University of Chicago Booth School of Business e della Northwestern University Kellogg School of Management, sono stati presi 96 studenti campione, studenti universitari che hanno ricevuto cinque dollari ogni giorno per 5 giorni, che dovevano spendere per la stessa identica cosa ogni volta.

Nella ricerca veniva chiesto di utilizzare i 5 dollari per se o per un’altra persona; i dati hanno mostrato che i partecipanti hanno iniziato con livelli simili di felicità ma coloro che hanno speso soldi per se stessi hanno riportato un costante calo, contrariamente a chi invece donava i 5 dollari a qualcun altro. La gioia di dare per la quinta volta consecutiva era forte come all’inizio.

Ma l’esperimento non si è limitato ai 96 universitari. Infatti gli ideatori della ricerca, Ed O’Brien e Samantha Kassirer, hanno avviato l’esperimento online con un campione di 502 persone che hanno giocato 10 round di un gioco vincendo cinque centesimi per round, e dovendo scegliere se tenerli o donarli a un’organizzazione di loro scelta. Anche con l’esperimento online è stato dimostrato che il grado di felicità, donando, durava più a lungo ed era maggiore.

E voi, unimamme, quando avete iniziato a fare regali?